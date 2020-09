Les LNC accueillent le Secrétaire Parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Paul Lefebvre, au campus de Chalk River pour annoncer l’appui du gouvernement du Canada à l’utilisation de bois d’origine canadienne comme principal matériau de construction dans les nouvelles installations des LNC. Sur la photo jointe : Marianne Berube, Directrice exécutive, Wood Works; Shannon Quinn, Vice-présidente, Sciences et technologie, Énegie atomique du Canada limitée; Secrétaire Parlementaire Lefebvre; et Joe McBrerty, Président-directeur general, LNC.

Les LNC accueillent le Secrétaire Parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Paul Lefebvre, au campus de Chalk River pour annoncer l’appui du gouvernement du Canada à l’utilisation de bois d’origine canadienne comme principal matériau de construction dans les nouvelles installations des LNC. Sur la photo jointe : Marianne Berube, Directrice exécutive, Wood Works; Shannon Quinn, Vice-présidente, Sciences et technologie, Énegie atomique du Canada limitée; Secrétaire Parlementaire Lefebvre; et Joe McBrerty, Président-directeur general, LNC.

CHALK RIVER, Ontario, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal organisme du Canada voué à la science et à la technologie nucléaires, ont accueilli le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, monsieur Paul Lefebvre, au campus des Laboratoires de Chalk River aujourd’hui pour souligner l’investissement du gouvernement du Canada dans la construction de nouveaux bâtiments en bois. Au cours de sa visite, le secrétaire parlementaire Lefebvre a participé à l’inauguration de l’installation auxiliaire des LNC, un nouveau complexe industriel de deux étages qui servira de bâtiment central pour les services d’entretien et auxiliaires. Il s’agit de l’une des nombreuses nouvelles installations des LNC qui utiliseront une nouvelle génération de bois massif provenant du Canada comme principal matériau de construction.



La visite du secrétaire parlementaire Lefebvre coïncide avec le 100e anniversaire de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, un événement annuel qui encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur les avantages environnementaux du bois en tant que ressource renouvelable. Dans le cadre de la construction des nouveaux édifices, les LNC ont reçu 3,96 millions de dollars en soutien financier de Green Construction through Wood (GCWood), un programme administré par Ressources naturelles Canada pour accroître l'utilisation du bois dans les projets d'infrastructure comme matériau de construction durable.

« Au nom des LNC, j’aimerais remercier le secrétaire parlementaire Lefebvre d’avoir pris le temps, malgré son horaire chargé, de visiter le campus de Chalk River pour voir de près ce nouveau bâtiment moderne et durable », a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Nous sommes très fiers d’utiliser le bois comme principal matériau de construction pour les nouveaux bâtiments, une ressource renouvelable qui réduit l’empreinte carbone du campus de Chalk River. La conception rend également hommage au riche patrimoine forestier de la vallée de l’Outaouais dont nous sommes également fiers, et particulièrement pendant la Semaine nationale de l’arbre et des forêts. »

« La revitalisation des Laboratoires de Chalk River est essentielle pour nous aider à relever les défis de demain, notamment bâtir un avenir à faibles émissions de carbone », a ajouté Richard Sexton, président-directeur général d’EACL. « L’utilisation de bois canadien pour nos nouvelles installations fait partie de notre engagement envers la gérance de l’environnement. En construisant un campus durable de calibre mondial en science et technologie nucléaires, nous nous positionnons pour être à l’avant-garde de la science et de l’innovation. »

L’installation auxiliaire fait partie des nouvelles installations « habilitantes » qui sont en cours de conception et de construction au campus de Chalk River en utilisant du bois du Canada, y compris l’installation de la barrière extérieure, un nouveau bâtiment qui transformera le point d’entrée au campus de Chalk River. La gaine d’ascenseur du bâtiment est fabriquée de bois lamellé-croisé (BLC), les planchers et les panneaux de toit sont soutenus par des pannes et des poutres en bois lamellé-collé. Une fois terminé, le bâtiment utilisera 880 m3 de bois et aura un avantage net en matière de CO2 de 964 tonnes métriques.

Les bâtiments font partie d’un programme d’immobilisations de dix ans, financé au moyen d’un investissement de 1,2 milliard de dollars d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), qui vise à transformer les Laboratoires de Chalk River par la revitalisation de l’infrastructure essentielle du site, et qui constitue un investissement important dans de nouvelles installations scientifiques de calibre mondial. En plus des nouvelles installations habilitantes, les LNC ont récemment inauguré un tout nouveau complexe de laboratoires d’hydrogène, un nouveau laboratoire de recherche sur les matériaux et un nouveau laboratoire de tritium. Des investissements majeurs ont également été réalisés dans d’importantes améliorations des infrastructures, dont un nouveau service d’alimentation en eau potable et en gaz naturel pour le campus, une installation moderne de traitement des eaux usées et un système pour gérer plus efficacement les eaux pluviales sur le site.

« Notre engagement à l’égard de la gérance de l’environnement va au-delà de nos activités de recherche sur l’énergie propre et d’assainissement de l’environnement », a souligné Brian Savage, vice-président des programmes d’immobilisations des LNC. « L’accent mis sur l’utilisation du bois pour les nouveaux bâtiments du campus de Chalk River est la preuve de cet engagement. Nous modernisons également le site afin de réduire davantage notre empreinte carbone et d’assurer sa durabilité à long terme. »

