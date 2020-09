Faits saillants financiers et opérationnels :



Hausse de 189,9 % des ventes tirées du commerce électronique et de gros pour atteindre 23,0 M$ (représentant 100 % des ventes du trimestre)

Bénéfice brut de 8,3 M$

Diminution de 24,2 M$ des frais de vente, généraux et administratifs

BAIIA de 5,4 M$

Mise en œuvre des activités de restructuration dans le cadre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en cours

Après la fin du trimestre, 18 magasins DAVIDsTEA ont rouvert au Canada pour soutenir la stratégie de la Société axée principalement sur le numérique

MONTRÉAL, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, annonce ses résultats du deuxième trimestre pour la période close le 1er août 2020. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

« Les résultats du deuxième trimestre reflètent la solide performance de nos activités de vente au détail en ligne et de distribution en gros, alors que nous accélérons notre transformation vers une stratégie axée principalement sur le numérique. Nous sommes très satisfaits de la progression constatée au premier trimestre et qui s'est poursuivie au deuxième trimestre, avec une croissance séquentielle des ventes de 35 %. Les consommateurs réagissent positivement à l'expérience en ligne que nous offrons et que nous continuons d'améliorer. Nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour exécuter notre plan d'entreprise et réaliser un retour à la rentabilité une fois que le processus en cours de la LACC et notre transformation seront complétés », a déclaré Frank Zitella, chef de la direction financière et de l’exploitation.

Stratégie axée principalement vers le numérique

La Société continue de s'orienter vers une stratégie axée principalement sur le numérique qui vise à promouvoir la migration des clients des magasins de détail vers les canaux en ligne et de gros, et à générer une croissance organique. Plusieurs initiatives clés ont été mises en œuvre ou sont en cours pour soutenir cette stratégie. Depuis le début de l'année, la Société a continué de perfectionner l'expérience client via davidstea.com/ca_fr, notamment avec la possibilité de se connecter virtuellement à ses guides de thé, en offrant une interaction humaine et personnalisée. Cela s'ajoute aux capacités de DAVI, l'assistant virtuel qui aide les clients à faire leurs achats, à découvrir les nouvelles collections, à rester au courant des derniers accessoires pour le thé, et bien plus encore. Du point de vue du développement de produits et de la mise en marché, DAVIDsTEA continue également d'améliorer sa capacité à lancer rapidement de nouveaux mélanges de thé et à mieux anticiper et s'adapter aux besoins de ses clients. La stratégie axée principalement sur le numérique de la Société sera soutenue par un réseau de 18 magasins de détail situés à travers le Canada, avec une concentration sur les marchés de l'Ontario et du Québec, qui ont rouvert après la fin du deuxième trimestre, le 21 août 2020.

« La simplicité et la clarté de notre marque résonnent en ligne alors que nous réussissons à mettre en valeur notre expertise en matière de thé, en offrant une expérience claire et interactive à nos clients afin qu'ils puissent continuer à explorer, découvrir et goûter les thés qu'ils aiment. Nos guides de thé virtuels, notre contenu vidéo et notre apprentissage du thé sont d'excellents outils pour améliorer l'expérience du thé à la maison. Nous continuons à tirer parti de notre plateforme en ligne pour entrer en contact avec les clients de manière conviviale et personnelle, tout en lançant avec une efficacité accrue de nouveaux mélanges de thés en réponse aux nouvelles tendances de consommation », a déclaré Sarah Segal, chef de la marque.

« L'évolution de DAVIDsTEA vers le commerce électronique et la vente de gros progresse au-delà de nos attentes, et nous sommes heureux de constater que notre marque continue de résonner avec passion auprès des consommateurs », a déclaré Herschel Segal, fondateur, président du conseil et chef de la direction intérimaire de DAVIDsTEA. « L'équipe de direction travaille sans relâche pour que notre entreprise ressorte du processus de restructuration plus forte, plus efficace et mieux centrée, et mieux adaptée aux besoins des consommateurs nord-américains. »

Résultats d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice 2020

Trois mois clos le 1er août 2020 par rapport aux trois mois clos le 3 août 2019

Ventes. Les ventes pour les trois mois clos le 1er août 2020 ont diminué de 41,2 %, ou 16,1 M$, pour atteindre 23,0 M$, par rapport à 39,2 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le 17 mars 2020, en réponse à la pandémie de la COVID-19, la Société a fermé tous ses magasins de détail au Canada et aux États-Unis. La Société n'a rouvert que 18 magasins après la fin du trimestre. La fermeture de tous les magasins de détail pendant la durée du deuxième trimestre a entraîné une baisse des ventes de 31,3 M$ et une migration des clients vers les canaux en ligne et de gros. Les ventes du commerce électronique et des canaux de gros ont augmenté de 15,0 M$, ou 189,9 %, pour atteindre 23,0 M$, comparativement à 7,9 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes tirées du commerce électronique et de gros ont représenté 100 % des ventes, contre 20,2 % des ventes au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut de 8,3 M$ pour les trois mois clos le 1er août 2020 a diminué de 13,5 M$ ou 61,8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse des ventes au cours de cette période. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a diminué à 36,2 % pour la période de trois mois close le 1er août 2020, contre 55,7 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice brut a également été affecté par l'augmentation significative des ventes du commerce électronique au cours de la période close le 1er août 2020 et a entraîné une augmentation de 3,0 M$ des coûts de livraison et de distribution, partiellement compensés par une meilleure marge brute sur les accessoires et les ensembles. Les coûts des loyers en lien avec les magasins dont les baux ont été résiliés, d'un montant de 1,7 M$, ont également eu un impact sur nos marges au cours du trimestre.

Alors que la Société s'oriente vers une stratégie axée principalement sur le numérique, les coûts de livraison et de distribution qui sont inclus dans le calcul du bénéfice brut se compareront défavorablement aux périodes précédentes qui étaient principalement axées sur la distribution des ventes au détail. Nous prévoyons que l'augmentation des coûts de livraison des achats en ligne sera inférieure aux frais de vente encourus dans un environnement de vente au détail qui ont été historiquement inclus dans les frais de vente, généraux et administratifs.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 24,2 M$, ou 76,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 7,4 M$ pour les trois mois clos le 1er août 2020. En excluant l'impact de la subvention de 1,2 M$ reçue dans le cadre du plan de réponse économique de la COVID-19 du gouvernement canadien, les frais de vente, généraux et administratifs ajustés ont diminué de 18,0 M$ pour les trois mois clos le 1er août 2020. Cette baisse s'explique par la fermeture de tous les magasins depuis le 17 mars 2020 et l'impact correspondant sur la rémunération, les salaires et les avantages sociaux des employés, qui s'élève à 11,5 M$, ainsi que par une réduction de 3,6 M$ de la charge d'amortissement en raison d'une baisse de la valeur des actifs du droit d'utilisation au début de la période. Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes ont diminué de 67,8 % à 37,2 % en raison de la baisse des frais de vente résultant de la fermeture de tous les magasins depuis le 17 mars 2020.

Résultats des activités d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation s’est élevé à 4,1 M$, comparativement à une perte de 9,8 M$ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant l'impact des activités du plan de restructuration dans le cadre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) annoncées le 8 juillet 2020, la subvention reçue du plan de réponse économique de la COVID-19 du gouvernement canadien, l'impact de la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs de droit d'utilisation et la perte sur la vente d'immobilisations corporelles, les résultats ajustés des activités d'exploitation se sont élevés à une perte de 0,2 M$ pour la période de trois mois close le 1er août 2020, comparativement à une perte de 4,7 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette amélioration de 4,5 M$ s'explique par une réduction de la rémunération, des salaires et des avantages sociaux de 11,5 M$ et une réduction de 3,6 M$ de la charge d'amortissement en raison d'une baisse de la valeur des actifs de droit d'utilisation au début de la période, et d'une réduction des autres frais de vente, partiellement compensée par la réduction du bénéfice brut de 13,5 M$.

Charges financières. Les charges financières se sont élevées à 1,6 M$ pour le trimestre clos le 1er août 2020, soit une baisse de 0,2 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les frais d'intérêt sont liés aux dettes de location et ont légèrement diminué par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Revenus financiers. Les revenus financiers de 0,1 M$ proviennent principalement des intérêts sur l'encaisse et ont légèrement diminué par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

BAIIA. Le BAIIA s'est élevé à 5,4 M$ au cours du trimestre clos le 1er août 2020, comparativement à un montant négatif de 4,8 M$ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 10,3 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 1er août 2020, qui exclut l'impact de la charge de rémunération à base d'actions, les activités du plan de restructuration et la subvention reçue du plan de réponse économique de la COVID-19 du gouvernement canadien, s'est élevé à 1,4 M$, comparativement à 0,4 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Alors que la Société s'oriente vers une stratégie axée principalement sur le numérique, nous constatons une amélioration des flux de trésorerie disponibles grâce à l'accent mis sur le commerce électronique et les canaux de vente de gros. Au cours du trimestre, le BAIIA s'est également amélioré grâce à une réduction des infrastructures générales et administratives pour soutenir les activités en cours.

Bénéfice net (perte). Le bénéfice net s'est élevé à 2,6 M$ pour le trimestre clos le 1er août 2020, par rapport à une perte nette de 11,3 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée, qui exclut les activités du plan de restructuration, la subvention reçue du plan de réponse économique de la COVID-19 du gouvernement canadien, la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs de droit d'utilisation, et la perte sur la vente d'immobilisations corporelles, s'est établie à une perte de 1,7 M$, comparativement à une perte de 6,3 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette amélioration de 4,6 M$ s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus dans les résultats d'exploitation.

Bénéfice (perte) entièrement dilué(e) par action ordinaire. Le bénéfice entièrement dilué par action ordinaire s'est élevé à 0,10 $, par rapport à une perte de 0,44 $ au deuxième trimestre de l'exercice 2019. La perte entièrement diluée ajustée par action ordinaire, qui correspond à la perte nette ajustée divisée par le nombre moyen pondéré des actions en circulation entièrement diluées, s’est traduite par une perte de 0,06 $ par action comparativement à une perte de 0,24 $ par action.

Liquidités et ressources en capital

Au 1er août 2020, nous disposions d’une trésorerie de 34,3 M$, principalement détenue par les grandes institutions financières canadiennes. Le fonds de roulement était négatif de 13,2 M$ au 1er août 2020, contre 36,4 M$ au 1er février 2020.

Notre principale source de liquidités est l'encaisse, car nous n'avons accès à aucune forme de financement par emprunt. Nos principaux besoins en liquidités sont le financement du fonds de roulement et les dépenses en immobilisations liées à l'amélioration des fonctions et des caractéristiques de notre boutique en ligne. Nos besoins en fonds de roulement sont liés à l'achat des stocks et au paiement des salaires et autres frais d'exploitation. De plus, à la lumière de la mise en œuvre du plan de restructuration, la Société prévoit utiliser les liquidités disponibles pour payer les honoraires professionnels et pour le règlement des obligations liées à l'ordonnance initiale dès l'acceptation d'un plan d'arrangement qui sera présenté aux créanciers.

Nos besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'année, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, alors que nous prenons possession de quantités croissantes de stocks en prévision de notre saison de vente de pointe au cours du quatrième trimestre de l’exercice. Nous finançons nos dépenses en immobilisations et nos besoins en fonds de roulement à partir de notre trésorerie et des liquidités nettes provenant des activités d'exploitation.

Données financières consolidées résumées (en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action) Pour les trois mois clos

Pour les six mois clos

1er août 3 août 1er août 3 août 2020 2019 2020 2019 Ventes 23 031 $ 39 167 $ 55 273 $ 83 432 $ Coût des ventes 14 694 17 362 32 263 35 291 Bénéfice brut 8 337 21 805 23 010 48 141 Frais de vente, généraux et administratifs 7 409 31 563 29 042 59 583 Activités du plan de restructuration, net (3 172 ) — 34 228 — Bénéfice (perte) d'exploitation 4 100 (9 758 ) (40 260 ) (11 442 ) Charges financières 1 559 1 781 3 226 3 608 Revenus financiers (68 ) (195 ) (308 ) (386 ) Bénéfice (perte) net(te) 2 609 $ (11 344 ) $ (43 178 ) $ (14 664 ) $ BAIIA1 5 426 $ (4 829 ) $ (34 940 ) $ (1 687 ) $ Frais de vente, généraux et administratifs ajustés1 8 565 26 538 28 480 54 558 Perte d'exploitation ajustée1 (228 ) (4 711 ) (5 470 ) (6 395 ) BAIIA ajusté1 1 365 361 430 3 630 Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)1 (1 719 ) $ (6 297 ) $ (8 388 ) $ (9 617 ) $ Bénéfice (perte) de base par action ordinaire 0,10 $ (0,44 ) $ (1,65 ) $ (0,56 ) $ Bénéfice (perte) entièrement dilué(e) par action ordinaire 0,10 (0,44 ) (1,65 ) (0,56 ) Perte de base ajustée par action ordinaire1 (0,07 ) $ (0,24 ) $ (0,32 ) $ (0,37 ) $ Perte entièrement diluée ajustée par action ordinaire1 (0,06 ) $ (0,24 ) $ (0,32 ) $ (0,37 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 36,2 % 55,7 % 41,6 % 57,7 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 32,2 % 80,6 % 52,5 % 71,4 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes1 37,2 % 67,8 % 51,5 % 65,4 % Trésorerie provenant (utilisée) dans les activités d'exploitation (3 823 ) $ 3 083 $ (7 879 ) $ 3 443 $ Trésorerie utilisée dans les activités de financement (1 195 ) (5 799 ) (5 571 ) (11 662 ) Trésorerie provenant (utilisée) dans les activités d'investissement (40 ) (3 050 ) 1 397 (4 170 ) Diminution de la trésorerie pendant la période (5 058 ) (5 766 ) (12 053 ) (12 349 ) Trésorerie à la fin de la période 34 285 $ 29 725 $ 34 285 $ 29 725 $ 1er août 2 mai 1er février 3 août Aux 2020 2020 2020 2019 Trésorerie 34 285 $ 39 343 $ 46 338 $ 29 725 $ Comptes débiteurs 6 757 4 371 6 062 3 913 Frais payés d'avance et dépôts 8 476 4 928 4 542 9 890 Stocks 24 354 23 450 22 363 27 893 Comptes fournisseurs et autres créditeurs 26 642 $ 18 000 $ 20 794 $ 13 810 $

__________________

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) la perte d’exploitation ajustée, 3) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, 4) la perte nette ajustée, 5) la perte nette ajustée entièrement diluée par action, et 6) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu'elles facilitent l'évaluation comparative de notre rendement d'exploitation par rapport à notre rendement en fonction de nos résultats selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d'une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières selon les IFRS.

Pour un rapprochement avec les mesures financières IFRS, veuillez consulter la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion de notre formulaire 10-Q.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov et sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société au www.davidstea.com/ca_fr/.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui traduisent nos opinions, attentes, convictions, plans ou hypothèses concernant des événements ou des résultats futurs qui sont, ou qui pourraient être, considérés comme des « énoncés prospectifs » (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. La mise en garde qui suit est formulée conformément aux dispositions de cette loi, dans le but de bénéficier de la protection de ses dispositions libératoires. Ces énoncés prospectifs se caractérisent généralement par l’utilisation de mots à connotation prospective, comme « croire », « s’attendre à », « peut », « devrait », « projeter », « environ », « avoir l’intention de », « planifier », « estimer » ou « anticiper », ou encore de leurs formes négatives, de leurs variantes ou de termes de même nature. Ces énoncés prospectifs comprennent tous les éléments qui ne sont pas des faits historiques et comprennent des énoncés concernant nos intentions, nos convictions ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre plan de restructuration, la pandémie de la COVID-19, notre stratégie de transition vers les ventes en ligne et de gros, les ventes futures par le biais de nos canaux de commerce électronique et de gros, la fermeture de certains de nos magasins de détail, les dettes futures au titre des baux, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'environnement macroéconomique mondial, et notre capacité à éviter la radiation des actions ordinaires de la Société de la cote du Nasdaq en raison de la restructuration ou de notre incapacité à maintenir la conformité avec les exigences de cotation du Nasdaq.

Bien que nous croyions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement soumis à des risques, incertitudes et hypothèses à notre sujet, y compris les facteurs de risque énoncés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 1er février 2020, et dans notre formulaire 10-Q pour la période trois mois close le 2 mai 2020 déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant de marque et un distributeur de gros en pleine croissance de thés de spécialité, qui offre une sélection exclusive et différenciée de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux et accessoires liés au thé, principalement par le biais de sa plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr . Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est disponible dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies à travers le Canada. La Société possède et exploite également 18 magasins de détail au Canada. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.