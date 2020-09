TORONTO, 21 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») et WaveFront Global Asset Management Corp. (« WaveFront ») ont annoncé aujourd’hui le lancement de la société AGFWave Asset Management Inc. (« AGFWave »), une nouvelle coentreprise qui offrira des produits et des services de gestion de l’actif en Chine et en Corée du Sud.



AGFWave réunit le savoir-faire d’AGF en matière d’investissement et la marque respectée de celle-ci à l’échelle mondiale, de même que les compétences reconnues de WaveFront sur le plan de la distribution en Chine et en Corée du Sud, y compris des partenariats avec des chefs de file du domaine au sein de ces deux régions.

« La conjonction des compétences d’AGF en matière d’investissement, de même que des solides canaux de distribution et compétences sur le plan des ventes que possèdent les partenaires stratégiques de WaveFront, Hwabao WP Fund Management, J Royal Asset Management et Vogo Fund Asset Management, confère à AGFWave un positionnement avantageux pour tirer parti de la croissance rapide que connaissent la Chine et la Corée du Sud, dans le domaine de la gestion d’actif », a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, à AGF.

Au début, des membres de l’équipe de l’investissement quantitatif AGFiQ d’AGF travailleront en collaboration avec des membres de l’équipe de WaveFront, formant le comité des investissements d’AGFWave. Les ressources et les compétences d’AGFiQ en matière de gestion de placements sont fortement compatibles avec celles de WaveFront, puisque les deux sociétés se fondent sur des philosophies semblables en ce qui concerne l’investissement quantitatif, et que leurs antécédents considérables et démontrés dans des sphères clés témoignent de l’importance accordée aux marchés visés.

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de former un partenariat avec AGF. Nous croyons que l’expertise incomparable de la société en matière de gestion de placements entraînera non seulement une demande accrue à l’égard de nos produits actuels, mais qu’elle nous permettra aussi de mettre au point et de lancer de nouvelles offres dans des domaines déterminants auxquels nos partenaires et nos clients sont impatients d’accéder », a affirmé Roland Austrup, président du conseil et directeur général de WaveFront.

En plus de se charger de la gestion de placements relativement à des produits d’investissement distincts existants, au nom de partenaires et de clients, AGFWave veillera à la mise au point de nouveaux produits sur les marchés pertinents, et ce, en étroite collaboration avec les partenaires de la Chine et de la Corée du Sud, dans le but de cerner des occasions futures et ainsi de pouvoir mettre d’autres compétences d’AGF en matière de gestion des investissements fondamentaux, quantitatifs et complémentaires au service de ces marchés en croissance rapide. De plus, grâce à ses partenaires en Chine, AGFWave est bien positionnée pour offrir des produits composés de titres de catégorie A de la Chine aux investisseurs institutionaux de partout dans le monde.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de WaveFront Global Asset Management

Fondée en 2003, WaveFront est une société privée d’envergure mondiale spécialisée en gestion de l’actif, qui est établie à Toronto, au Canada. La société gère actuellement un actif de plus de 1,7 milliard $ pour des investisseurs institutionnels et particuliers en Amérique du Nord, en Chine et en Corée du Sud, par l’entremise d’une gamme diversifiée de stratégies et de solutions d’investissement.

Wavefront est forte d’une expérience et de travaux de recherche qui s’étendent sur plusieurs décennies et sur de nombreux cycles des marchés. Sa réussite repose sur l’application d’une démarche scientifique axée sur les données pour observer et analyser le comportement des marchés, afin de cerner et de saisir les occasions susceptibles de procurer un rendement supérieur des investissements à long terme pour ses clients.

