QUÉBEC, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer l’acquisition des actifs de Phantom Intelligence, y compris l’ensemble de sa propriété intellectuelle et de sa technologie.



Fondée en 2011, Phantom Intelligence est reconnue pour son savoir-faire dans les technologies de traitement de signal et de LiDAR, qui protègent les usagers de la route vulnérables et améliorent la sécurité et la fluidité des déplacements en proposant des solutions qui renforcent la fiabilité des systèmes avancés d’aide à la conduite.

La transaction relative à Phantom Intelligence, en date du 14 septembre 2020, constitue la deuxième acquisition par LeddarTech au cours des trois derniers mois. En juillet 2020, LeddarTech a acquis VayaVision, une entreprise israélienne spécialisée dans la technologie de fusion de données de capteurs et de perception. L’acquisition de Phantom Intelligence assure à LeddarTech l’accès à des conceptions et des logiciels LiDAR spécifiques ainsi qu’aux projets clients et partenaires qui y sont associés. L’entreprise et sa propriété intellectuelle passeront sous la bannière LeddarTech.

« L’acquisition de Phantom Intelligence fait progresser encore davantage notre stratégie visant à agréger et consolider les technologies de détection pour l’automobile, en permettant à LeddarTech d’offrir des solutions complètes à nos clients à moindre coût », a déclaré M. Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech. « Chez LeddarTech, nous avons, malgré la pandémie de COVID 19, accéléré notre démarche qui vise à servir de multiples marchés du transport et des véhicules avec des solutions de détection de bout en bout procurant à nos clients en matière de systèmes ADAS et AD un accès au marché plus rapide à moindre coût », a poursuivi M. Saintellemy. « Les acquisitions de VayaVision et de Phantom Intelligence, combinées avec notre savoir-faire éprouvé en technologies de détection novatrices pour les systèmes ADAS et AD de niveau 1 à 5, démontrent notre engagement envers l’innovation continue et le service à l’égard des fournisseurs de rang 1-2, des équipementiers et des clients de la mobilité autonome », a conclu M. Saintellemy.

