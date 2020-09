Pressemeddelelse 22. september 2020

Styrk bundlinjen - nu kan det betale sig for SMV’er at automatisere manuelle pluk af emner i kasser.

Scape Technologies’ løsninger er ikke forbeholdt store industrivirksomheder. Scape lancerer nu en ny brugervenlig bin-picker, der gør det nemt at øge produktiviteten og samtidig forbedre medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø til en pris, der også gør det rentabelt for små virksomheder og virksomheder uden automatiseringserfaring. Nyskabelsen SCAPE Easy-Picker frigør mandetimer brugt på manuelle pluk af emner i kasser; tid som i stedet kan bruges på mere komplekse og værdiskabende opgaver.

Tilslut og pluk. Scape Technologies sætter igen nye standarder for såkaldte Pick & Place og Bin-Picking løsninger med en ny brugervenlig SCAPE Easy-Picker, der kombinerer SCAPE løsningernes velkendte robusthed med enkelhed. Den nye SCAPE løsning er endnu enklere at implementere end den i forvejen brugervenlige SCAPE Mini-Picker.

Brugeren skal blot scanne de emner, der skal plukkes. Herefter guides brugeren trin for trin, ved hjælp af den brugervenlige software til at løse automationsopgaven. Der kræves ingen programmeringserfaring eller andet kendskab til Bin-Picking.

Opgaver, der er oplagte til SCAPE Easy-Picker , er fødning af emner i maskiner som presser, CNC-maskiner, simpel pakning eller pluk af emner, der ligger struktureret på en palle lag på lag.

Med SCAPE Easy-Picker kan det nu betale sig at automatisere pluk af selv mindre stykserier, fordi selve løsningen i sig selv koster en brøkdel af de øvrige løsninger på markedet. Vejledende pris er ca. 70.000 kroner (excl. robot). Installation og opsætning er designet med inspiration fra brugervenlige apps til telefoner eller lignende. Det betyder, at brugeren får en overskuelig kasse med dele, han eller hun selv kan montere uden behov for at skulle bekoste integrator eller maskinbygger.

Automatiseret Bin-Picking er blevet for alle

”9 ud af 10 af virksomhederne i fremstillingsindustrien er små og mellemstore virksomheder, og de har generelt brug for at automatisere for at sikre deres konkurrenceevne og arbejdsmiljø. Derfor er vi glade for nu også at kunne give mange flere virksomheder adgang til at automatiseret Bin-Picking”, siger Søren Bøving, CEO i Scape Technologies.

SCAPE Easy-Picker kan håndtere emner på op til 600 gram og har desuden opgraderingsmuligheder, som kan løfte tungere emner eller løse mere komplicerede krav, så den relative beskedne investering er fremtidssikret. Løsningen kan anvendes på de førende seksaksede cobots eller industrirobotter fra eksempelvis producenter som Fanuc, Kuka, Universal Robots, ABB og Kawasaki.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet en unik patenteret teknologi til at plukke dele, kendt som SCAPE Bin-Picker systemet. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med systemintegratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. SCAPE Bin-Picker systemerne leveres blandt andet til én af verdens sværeste industrier: Bilindustrien, herunder Ford, Nissan og BMW. Binpicking-teknologien fra Scape anvendes også i en række andre industrier, herunder møbel-, metal og hårde hvidevareindustrien. I forbindelse med indkøring af Bin-Picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market

Yderligere oplysninger, kontakt venligst:

John Espensen

Marketing Manager, Scape Technologies A/S

je@scapetechnologies.com

+45 2579 9595

Links:

Læs mere om SCAPE Easy-Picker her.

Bliv dus med Easy-Picker. Deltag i gratis webinar .

Vedhæftet fil