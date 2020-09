CGG Annonce la Disponibilité au T4 2020 des Premières Images du Bassin de Gippsland pour la Mise aux Enchères des Blocs

Paris, France – le 22 septembre 2020

CGG annonce ce jour la disponibilité au quatrième trimestre 2020 des images préliminaires de son étude sismique 3D multi-clients réalisée dans le bassin du Gippsland, au sud-est de l'Australie. Ces données à très large bande de fréquences permettront aux opérateurs en place et aux nouveaux venus de prendre les meilleures décisions en amont des enchères de blocs miniers proposés dans le bassin sédimentaire prolifique et producteur d'hydrocarbures du Gippsland.

Cette étude, une première à l'échelle du bassin, d’environ ~8 700 km2 qui s’est terminée en juillet 2020 et a bénéficié d'un important préfinancement des clients complète la première étude de retraitement des données existants. Ces deux études couvrent notamment les blocs V20-3 et V20-4 proposés dans cette nouvelle mise aux enchères.

Historiquement, la géologie de cette zone marquée par la rupture de pente du plateau continental du bassin de Gippsland et de nombreux chenaux sous-marins s'est avérée extrêmement difficile à imager. La nouvelle étude a été conçue pour fournir à l’industrie des données sismiques 3D de très haute résolution, à travers une géométrie d'acquisition avancée à large bandes et à long offset et l’utilisation des technologies de traitement de CGG. Ensemble, ces technologies permettront de délivrer des images plus précises des cibles géologiques profondes qui n’étaient pas visibles à partir des données existantes et d'étendre la couverture sismique jusqu’aux zones d’eaux profondes très prometteuses qui ne disposaient pas de données 3D auparavant.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Les données de notre nouvelle étude sismique 3D Gippsland complèteront le retraitement des 11 500 km2 de données 3D du programme ReGeneration qui a suscité un regain d'intérêt pour l’exploration de ce bassin mature en déclin. Ces deux jeux de données de très haute qualité joueront un rôle opportun et précieux en aidant l’industrie à identifier des zones de prospectivité nouvelles jusqu'alors inconnues dans ce bassin pétrolier de premier plan au large de l’Australie. »

