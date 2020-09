September 22, 2020 02:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 22.9.2020 kello 9:00

Vincit toimittaa veden- ja jätevedenpuhdistusosastojen kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän HSY:lle

Vincit on allekirjoittanut VincitEAM -järjestelmän toimitus- ja ylläpitosopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Hankinnan kohteena on HSY:n vesihuollon toimialan veden- ja jätevedenpuhdistusosastojen kunnossapitojärjestelmä. Kunnossapidon toimintaa ja omaisuuden hallintaa halutaan kehittää, ja uudella kunnossapitojärjestelmällä on keskeinen osuus tässä kehitystyössä.

Merkittävä muutos, joka halutaan saada aikaiseksi kunnossapitojärjestelmän kehittämisellä, on järjestelmän käytön helpottuminen ja selkeytyminen, kunnossapidon kustannustietojen parempi hallinta, asset managementin edelleen kehittäminen sekä tiedon laadun ja luotettavuuden paraneminen.

Hankittava kokonaisuus koostuu VincitEAM -järjestelmästä, toteutus- ja käyttöönottoprojektista sekä kokonaisratkaisun tuki-, ylläpito- ja kehittämispalveluista.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija. HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY:n toiminta-ajatuksena on olla puhtaan ja kestävän kaupunkielämän mahdollistaja.

Tulemme erittäin mielellämme edistämään kaikin voimin HSY:n tavoitteita puhtaan ja kestävän kaupunkielämän sekä paremman huomisen mahdollistajana toimittamalla heille mahdollisimman hyvin tavoitteita tukevan kunnossapidon- ja materiaalihallinnan toiminnanohjausjärjestelmän.”

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

HSY:n vesihuollon toimiala lyhyesti:

HSY toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY myös puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.