TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2020 KLO 09:00

Taalerin omistama Vakuutusosakeyhtiö Garantia on sopinut asuntolainatakausten tarjoamisesta OP Ryhmän jäsenpankeille

Garantia on vuodesta 2003 alkaen taannut Suomessa myönnettyjä asuntolainoja yli 2 miljardin euron määrästä ja mahdollistanut tänä aikana yli 60 000 kodin hankinnan. OP Ryhmän kanssa alkava yhteistyö kasvattaa Garantian jo aiemmin vahvaa roolia Suomen asuntomarkkinassa, ja tuo palvelun entistä useamman lainanhakijan saataville.

Lokakuun 2020 alusta alkaen Garantia tarjoaa OP Ryhmään kuuluville pankeille takausratkaisun, jota voidaan käyttää asuntolainan lisävakuutena yksityishenkilöiden hankkiessa asunnon omaksi kodikseen. Garantian tuottama takauspalvelu tarjoaa lainanhakijoille helppokäyttöisen ja digitaaliseen ympäristöön soveltuvan vakuusratkaisun, joka parantaa yksityisten kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia oma koti ja helpottaa pankkien kykyä huomioida lainaneuvotteluissa asiakkaidensa yksilölliset tarpeet.

Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, puh. 050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi

Johtaja Tuukka Fabritius, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, puh. 0400 370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com