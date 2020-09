NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/17



Aalborg, 22. september 2020





Bestyrelsen i AaB A/S fik på den ekstraordinære generalforsamling 10. december 2019 bemyndigelse til at udvide AaB A/S’ kapitalgrundlag gennem en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.



AaB A/S gennemfører i henhold til den givne bemyndigelse nu en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.



Udbuddet

AaB A/S udbyder op til 1.333.336 stk. nye aktier a nominelt 10 kr., med fortegningsret for AaB A/S’ eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt 13.333.360 kr. På baggrund af den afgivne bemyndigelse har bestyrelsen 22. september 2020 besluttet at forhøje AaB A/S’ aktiekapital med op til 1.333.336 stk. nye aktier i AaB A/S med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.



Tegningskurs

De nye aktier tegnes til 40 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr.



Tegningsforhold

AaB A/S’ eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i forholdet 1:4, således at aktionærerne for hver én eksisterende aktie har ret til at tegne fire nye aktier a nominelt 10 kr.



Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra 28. september til 9. oktober 2020 kl. 17.00, begge dage inklusive.



Tildeling af tegningsretter

Aktionærer tildeles fire tegningsretter i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende aktie i AaB A/S. For at tegne en ny aktie skal der anvendes én tegningsret.



Retten til at tegne nye aktier tilkommer de aktionærer, der den 25. september 2020 ved daglig opdatering er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i AaB A/S.



Handel med tegningsretter

Handel med tegningsretter til tegning af nye aktier finder sted på Nasdaq Copenhagen A/S i perioden fra 24. september til 7. oktober 2020, begge dage inklusive.



Betaling og levering

I tegningsperioden vil de nye aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af Tegningskursen og udnyttelse af Tegningsretter.



Notering på Nasdaq Copenhagen A/S

De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag 19. oktober 2020.



Forhåndstilsagn

Tegningen af de nye aktier er ikke garanteret. AaB A/S har modtaget bindende tilsagn om tegning af i alt 510.872 stk. nye aktier a nominelt 10 kr., svarende til 20,4 mio. kr. i kursværdi.



Af disse tegner medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i alt 213.734 stk. nye aktier, mens øvrige investorer tegner i alt 297.138 stk. nye aktier.



Baggrund for emissionen

Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre op til 53,3 mio. kr. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med Udbuddet forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på op til 52,3 mio. kr.



Provenuet fra udbuddet skal dels styrke AaB’s generelle kapitalberedskab og dels anvendes inden for nedenstående områder.



Investering i 3F Superligatruppen

AaB har som sportslig målsætning at være en fast del af top 6 i 3F Superligaen. Flere og flere af konkurrenterne i 3F Superligaen opruster i bestræbelserne på ligeledes at være en del af top 6. Dette medfører øgede omkostninger til spillertruppen, hvorfor AaB har brug for et større økonomisk råderum for at realisere den sportslige målsætning.



Investering i talentudvikling

Udvikling af egne talenter, dels med henblik på integrering i 3F Superligatruppen og dels med henblik på realisering af fremtidige transferindtægter, er en nøglefaktor i AaB’s strategi. Derfor vil AaB de kommende år intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere.



Investering i udvikling af kommercielle aktiviteter

AaB’s strategiplan – Nordkraften – har oplevelse som kommercielt fokus. Det vil sige den totaloplevelse det skal være at overvære AaB’s kampe i 3F Superligaen på Aalborg Portland Park. AaB vil derfor de kommende år investere yderligere i forholdene for såvel samarbejdspartnere som supportere på og omkring Aalborg Portland Park.



AaB ønsker til stadighed at være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen. Dette kræver en stadig større finansiel styrke. Årsagen til Udbuddet er derfor først og fremmest at styrke AaB’s finansielle beredskab, således AaB kan arbejde langsigtet med strategien Nordkraften, uden skelen til kortvarige likviditetsmæssige udsving, og dermed realisere både de sportslige og kommercielle målsætninger.

Aktieudstedende institut

Spar Nord Bank A/S er aktieudstedende institut for AaB A/S og er bemyndiget til at udstede de nye aktier gennem VP SECURITIES A/S.



Offentliggørelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet i AaB A/S, offentliggøres via Nasdaq Copenhagen A/S 22. september 2020.



Prospektet ligger til gennemsyn på AaB A/S’ kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst.



Prospektet er endvidere tilgængeligt på AaB A/S’ hjemmeside www.aabsport.dk .



En brochure med uddrag af oplysningerne i prospektet vil blive fremsendt til AaB A/S’ navnenoterede aktionærer bosiddende i Danmark.



Prospektet er vedhæftet denne meddelelse.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Torben Fristrup

Bestyrelsesformand



For yderligere oplysninger:

Torben Fristrup 4075 6620

Vedhæftet fil