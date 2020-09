MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (“Harfang”) (TSX-V: HAR) est fière d’annoncer les résultats partiels de son programme estival de décapage et de prospection sur sa Propriété Serpent (« Propriété ») située à la Baie-James (Québec) qu’elle détient à 100% (Figs. 1 et 2).



Les faits saillants incluent :

La découverte de plus de 2 0 indices aurifères (1 , 0 0 g/t à 222 , 58 g/t Au) ;

; L’identification de trois zones de cisaillement aurifères majeures associées à des veines de quartz : Moby-Dick : 7 , 7 8 g/t Au sur 6 , 15 m en rainure, incluant 24 , 06 g/t Au su r 1 , 80 m et 2 , 00 g/t Au sur 2 , 25 m , or visible Ana : Jusqu’à 23,14 g/t Au , or visible, résultats en attente pour les échantillons en rainure Sasquatch : Jusqu’à 1,20 g/t Au, résultats en attente pour les échantillons en rainure;

Les affleurements aurifères sont majoritairement situés à l’intérieur de l’anomalie aurifère définie dans les tills (>4 km2) et sont généralement spatialement associés à des couloirs structuraux d’envergure.

Lors de l’été 2020, Harfang a complété un vaste programme d’exploration à Serpent qui s’est essentiellement déroulé dans un secteur de la Propriété couvert par une anomalie aurifère de >4 km2 dans les tills (voir le communiqué de presse du 16 janvier 2020). Le travail réalisé inclut un levé de polarisation provoquée (34 km linéaires), 14 décapages à l’aide d’une excavatrice dans trois secteurs spécifiques (Moby-Dick, Ana et Sasquatch), et la collecte d’échantillons de roche (855 choisis et 458 en rainure), de 90 échantillons de till et de 50 échantillons de sol (Horizon B).

Les récents travaux de terrain ont permis de mettre au jour plus de 20 nouveaux indices aurifères (>1 g/t Au). Combinés aux indices précédemment découverts (2017-2019), les sites aurifères sont maintenant connus sur une longueur d’au moins 12 km en direction est-ouest (Figs. 2 et 3).

Des décapages faits à l’aide d’une excavatrice ont été réalisés sur trois zones cisaillées aurifères remplies de veines de quartz : Moby-Dick, Ana et Sasquatch.

Située à 100 m du camp d’exploration, la structure Moby-Dick a été rainurée et a donné jusqu’à 7,78 g/t Au sur 6,15 m, incluant 24,06 g/t Au sur 1,80 m et 2,00 g/t Au sur 2,25 m (Figs. 4 et 5). De l’or visible a été observé dans un échantillon le long de cette rainure (61,06 g/t Au sur 0,50 m). Les tranchées faites sur cette structure ont exposé la veine sur plus de 350 m. La partie la plus orientale de la structure a donné 8,95 g/t Au sur 0,45 m (TR-SER-20-005). Le contenu en or dans les autres rainures est limité à des valeurs anomales démontrant sa nature grossière (effet pépitique). Des échantillons choisis ont retourné jusqu’à 12,27 g/t Au (TR-SER-20-001), et 8,85 g/t et 2,10 g/t Au (TR-SER-20-007). La structure Moby-Dick est caractérisée par des veines de quartz encaissées dans un cisaillement atteignant jusqu’à 10 m de largeur. Elle s’étend sur au moins 350 m de longueur en direction N250°, pendant modérément à fortement vers le nord-ouest.

La structure Ana correspond à une zone de cisaillement de 4 m de large remplie de veines de quartz excavée sur 25 m de long (Figs. 6 et 7). La zone cisaillée est orientée à N245° et pend fortement vers le nord-ouest. Elle est développée dans le vieux socle tonalitique archéen (Complexe de Langelier) et dans des dykes de pyroxénite et de gabbro. Le cisaillement semble se poursuivre vers le nord-est. Les échantillons choisis ont donné jusqu’à 23,14 g/t Au dans la partie la plus minéralisée du cisaillement où de l’or visible a été observé (Fig. 6). Les résultats des échantillons en rainure sont en attente. Le contenu en sulfures (pyrite, ± pyrrhotite) atteint 5 % localement. Des altérations calco-silicatée et potassique ainsi qu’une intense silicification ont été décrites. Une structure parallèle se trouve à 25 m au sud-ouest.

La structure Sasquatch est située à 3,8 km au nord-ouest de Moby-Dick. Elle correspond à une zone de cisaillement de 8 m de large remplie de veines de quartz orientée à N245° et pente fortement vers le nord-ouest (Figs. 8 et 9). Son étendue latérale est d’au moins 80 m et demeure ouverte à ses deux extrémités. Un échantillon choisi récupéré dans une portion de la veine avec 3-5 % pyrite a retourné 1,20 g/t Au. Les résultats de l’échantillonnage en rainure sont en attente. Du gabbro cisaillé contenant de la pyrite et plusieurs veines de quartz de plus petites dimensions, ayant donné 3,50, 5,31, 9,29 et 222,58 g/t Au, ont été trouvés au sud-est de Sasquatch le long de possibles structures parallèles.

Les structures Moby-Dick et Sasquatch sont développées dans un gabbro et une diorite quartzifère. Des altérations potassique (biotite) et calco-silicatée (actinote±chlorite) accompagnent la silicification. Le contenu en sulfures est hétérogène avec les portions les plus minéralisées contenant jusqu’à 3-5 % de pyrite et des traces de chalcopyrite.

Harfang considère que l’importante structure est-ouest (nommée la “Structure Stu”) et ses structures secondaires ENE-OSO affectant les unités géologiques dans la région de l’anomalie aurifère dans les tills représentent la cible de première priorité pour la prochaine phase d’exploration. Des évidences de terrains telles que les anomalies aurifères dans le socle rocheux et les tills, les éléments structuraux et les altérations décrites appuient cette interprétation. Les travaux de terrain ont défini un fort potentiel aurifère le long de certaines structures.

Le programme d’automne est déjà amorcé et notre équipe est enthousiaste par rapport aux récents résultats. Les employés d’Harfang travaillent selon un protocole afin de limiter les risques associés à la COVID-19. L’équipe de terrain poursuivra la prospection et procédera à un important levé de sol (Horizon B) autour d’une zone marécageuse recouvrant partiellement la cible de première priorité (Fig. 7). Une excavatrice déplacée par hélicoptère sera utilisée pour creuser des tranchées dans des endroits spécifiques à l’intérieur et autour du marécage.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 9, s’il vous plait cliquer sur le lien suivant.

L'information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Chef géologue chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Propriété Serpent

La propriété Serpent, adjacente à la route de la Baie-James, est située à environ 80 km au sud de Radisson. La Propriété est constituée de 552 claims couvrant une superficie de 28 312 hectares. Elle est adjacente au dépôt aurifère La Pointe et à la récente découverte La Pointe Extension détenus par Corporation Métaux Précieux du Québec et est située près du contact entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca.

Contrôle de la qualité

Tous les échantillons de roche ont été soumis à Laboratoire Expert (Rouyn-Noranda, Québec) pour être analysés pour l’or. Lorsque nécessaire, les échantillons ont aussi été analysés pour Ag, Cu, Zn et Pb. Ces cinq éléments ont été analysés par absorption atomique suivant une pyroanalyse pour l’or et une digestion totale par quatre acides pour les autres métaux. Les échantillons ayant des valeurs aurifères supérieures à 3 g/t ont été réanalysés par gravimétrie.

Les échantillons choisis sont sélectifs et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. Dans le cas de l’échantillonnage en rainure, les résultats obtenus par ces méthodes ont servi pour les calculs des intervalles minéralisés. La procédure d’échantillonnage et l’interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance qualité/contrôle (QAQC) conforme aux meilleures pratiques de l’industrie incluant l’utilisation de standards et de blancs.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Goulet

Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.