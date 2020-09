September 22, 2020 07:00 ET

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 22.9.2020 klo 14.00



Valmet virtaviivaistaa palvelujaan asiakkaille maailmanlaajuisesti esittelemällä ”Valmet’s way to serve” – ”Valmetin tapa palvella” -konseptin. Tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Valmetin palvelut perustuvat kattavaan palvelutarjoomaan, elinkaariyhteistyöhön ja asiakassitoumuksiin.

”Olemme vuosien saatossa jatkuvasti kehittäneet palvelujamme, joilla parannetaan asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä. Valmetin ainutlaatuinen tarjooma prosessiteknologioita, palveluja ja automaatiota sekä yli 200 vuoden teollinen kokemus muodostavat vankan pohjan palveluille, joilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan tuotantoprosessin kunnossapitoon ja toimintaan liittyvät tavoitteet”, sanoo Aki Niemi, Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja.

Oikea yhdistelmä palveluja jokaiseen elinkaaren vaiheeseen

Valmetin palvelutarjooma on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, niin energian ja raaka-ainekustannusten säästöön, prosessin vaihtelevuuden vähentämiseen, laadun tai tuotannon optimointiin tai parempaan ympäristösuorituskykyyn.

Palvelutarjooma koostuu vara- ja prosessiosista, kunnostus- ja telapalveluista, kudoksista, kenttähuollosta, kunnossapidon suunnittelusta ja ulkoistuksesta sekä prosessiparannuksista. Teollisen internetin palvelut tehtaalla ja laitoksilla sekä etänä täydentävät tarjoomaa. Asiakkaan tarpeesta riippuen palvelut voidaan toimittaa yksittäisenä toimituksena tai osana pidemmän ajan kumppanuuteen perustuvaa palvelusopimusta.

Yhteistyö asiakkaan kanssa prosessin koko elinkaaren aikana on avainroolissa Valmetin tavassa palvella.

”Jo siinä vaiheessa, kun asiakas suunnittelee investointia, voimme yhdessä asettaa tavoitteet optimaalisille kunnossapidon ja tuotannon tuloksille. Palvelujen avulla prosessin käyttöönottoa voidaan vauhdittaa. Kunnossapidon ja tuotannon aikaisen yhteistyön avulla voimme varmistaa tuotantoprosessin maksimaalisen luotettavuuden ja optimaalisen suorituskyvyn”, Niemi sanoo.

Turvallisuus on tärkeintä kaikessa toiminnassa

Valmetin neljä asiakassitoumusta ovat: ’Turvallisuus on tärkeintä’, ’Lähellä sinua’, ’Tarpeisiisi sopivat ratkaisut’ ja ’Luotettavat ihmiset’.

”Emme koskaan tingi turvallisuudesta päivittäisessä toiminnassamme. Tuemme myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän turvallisuustavoitteensa. Ammattilaisemme työskentelevät lähellä asiakkaita yli 100 palvelukeskuksen verkoston välityksellä. Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa myös etänä teollista internetiä ja etäteknologiota hyödyntäen. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta ymmärrämme heidän tarpeensa ja voimme siten tarjota asiakkaalle juuri hänen tarpeeseensa sopivan ratkaisun. Tiedämme, että luottamus pitää ansaita ja teemme sen eteen töitä joka päivä”, Niemi sanoo.

