L'expérience personnelle de Christian Côté et de son fils Benjamin, il y a 20 ans, est à l’origine d’une collecte de fonds de long terme pour Opération Enfant Soleil impliquant ses collègues et l’entreprise Bain Magique, où il travaille comme coordonnateur des projets techniques et de l'amélioration.

MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain Magique et ses employés ont été reconnu au niveau national pour leurs activités philanthropiques. Le prix 2020 pour l’engagement communautaire, annoncé par l’organisation Meilleurs lieux de travail® le mois dernier, a été remis à Bain Magique pour sa culture d’engagement communautaire de longue date. Les employés sont souvent investis personnellement dans les campagnes de financement et les dons de charité.



« J’ai toujours été impressionné par la compassion et la générosité du personnel de Bain Magique. Cette marque de reconnaissance témoigne vraiment de leur esprit de charité », nous dit Glenn Cotton, président et directeur général à Bain Magique. « Nous sommes fiers de notre engagement dans la communauté et de redonner dès que nous le pouvons. C’est ce qui fait que Bain Magique est plus qu’un simple emploi pour nos gens. »

Nombre d’initiatives portées par Bain Magique découlent d’expériences individuelles vécues par notre personnel. « Nous soutenons tellement de causes nobles, notamment des événements annuels comme Vélo à notre santé ou La Grande Marche Pierre Lavoie, mais aussi Le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer », dit M. Cotton. « Je pense aussi en particulier à Opération Enfant Soleil à cause de l’histoire de Christian Côté, coordonnateur des projets techniques et de l’amélioration à Bain Magique. »

En 2001, la naissance de Benjamin, le fils de Christian, a été compliquée par une dystocie des épaules. Puisque le pouls du bébé faiblissait, les médecins ont dû sortir l’enfant par le bras. Sa vie a été sauvée, mais l’intervention a causé des dommages aux nerfs du côté droit de son corps. Son bras droit ne s’est jamais développé normalement, sa vue et son ouïe ont aussi été touchées.

« Ce qu’a vécu Benjamin, et tout le soutien que nous avons reçu du système de santé m’ont incité à donner au suivant », explique Christian, le père de Benjamin. « J’ai approché Glenn Cotton avec la proposition de recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil. Il n’a pas hésité à donner son appui et celui de Bain Magique en acceptant d’égaler le montant amassé chaque année. » Christian et le personnel de Bain Magique récoltent des fonds pour l’organisme depuis maintenant près de vingt ans. Pendant ce temps, Benjamin est devenu un jeune homme actif qui pratique beaucoup de sports et qui a même travaillé à Bain Magique l’été dernier.

« En tout, nous avons presque recueilli un demi-million de dollars, dont près de 20 000 $ l’an dernier seulement », nous dit M. Côté. « Les centres hospitaliers nous ont vraiment aidés. C’est bien d’être capable de redonner et de leur permettre d’aider d’autres familles comme les nôtres. »

Le prix pour l’engagement a été remis à Bain Magique à la suite d’une analyse indépendante approfondie effectuée par Meilleurs lieux de travail®. La portée et la qualité des programmes de Bain Magique pour favoriser l’engagement communautaire ont été évaluées. De plus, les employés ont répondu à un sondage dans lequel 90 pour cent d’entre eux devaient répondre de façon positive relativement à la façon de Bain Magique de contribuer à la collectivité.

Le prix Meilleurs lieux de travail™ pour l’engagement communautaire est le sixième prix que reçoit Bain Magique de cet organisme cette année. L’entreprise a été reconnue dans les catégories : Inclusion, Santé mentale et Femmes, en plus d’être nommé parmi les Meilleurs lieux de travail™ au Québec et au Canada pour la troisième année consécutive.

Selon l’institut Meilleurs lieux de travail® qui s’occupe de la gestion du rigoureux processus d’évaluation, plus de 400 entreprises et plus de 80 000 employés ont participé au sondage de 2020, ce qui touche en fait plus de 300 000 employés canadiens. Sur son site Web, Meilleurs lieux de travail® fait l’éloge de Bain Magique pour sa promotion de saines habitudes pour tous et souligne la présence de spécialistes en nutrition, ergonomie et entraînement physique pour les employés pendant les heures de bureau pour les aider à rester en bonne santé. Pour en savoir plus sur une carrière à Bain Magique, rendez-vous au Bainmagique.com/fr/carriere-notreculture.

