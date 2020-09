MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. ("Komet" ou la "société") (TSX-V : KMT) est heureuse d'annoncer qu'elle a octroyé des options ("options") dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la société.



Un total de 2 400 000 options d'achat d'actions ordinaires de la société ("actions ordinaires") ont été attribuées aux administrateurs et aux membres de la haute direction de la société à un prix d'exercice de 0,21$ par action ordinaire. Les options attribuées seront acquises en tranches égales à chaque anniversaire de cette attribution au cours des quatre premières années. Les options sont exerçables à tout moment après l'acquisition pour une période de cinq ans expirant le 22 septembre 2025.

À ce jour, un total de 3 600 000 options ont été octroyées dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la société, représentant 3,8% des actions ordinaires émises et en circulation de la société.

À propos de Komet

Komet est une société d’exploration minière ayant son siège à Montréal, inscrite à la cote de la TSXV sous le symbole KMT et dont les activités comprenaient antérieurement l’exploration et l’exploitation minière aurifère en Afrique de l’Ouest. Elle a mis en vente ses actifs en Afrique et axe maintenant ses activités sur l’exploration et la mise en valeur de propriétés aurifères et de propriétés de métaux de base dans l’Est canadien. Le changement de nom de la société à "Brunswick Exploration inc." a été approuvé lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 15 septembre 2020, et un nouveau symbole boursier pour Brunswick Exploration Inc. sera annoncé dès que l'approbation de la Bourse de croissance TSX sera reçue.

Pour de plus amples renseignements relatifs au présent communiqué, veuillez communiquer avec



Robert Wares,

Président du conseil et président par intérim (r.wares@kometgold.com).

