Ferrari-Piloten, sowohl Profis als auch Amateure, können mit VistaJet und XO aus jedem Land der Welt zu den Rennen fliegen.

LE MANS, Frankreich, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, die von Thomas Flohr gegründete private Luftfahrtgruppe, kündigt an, dass sie ihre globale Privatjet-Flotte für alle Ferrari-Piloten öffnen wird, die an internationalen GT-Rennen und an den Monobrand-Meisterschaften der „Springenden Pferde“ teilnehmen. Der neue Service wird allen internationalen Ferrari-Fahrern, die weltweit unterwegs sind, um an den Rennen teilzunehmen, sichere und reibungslose Flüge mit VistaJet und XO ermöglichen.

Der Ferrari 488 GTE und der 488 GT3 fahren in über 20 internationalen Meisterschaften auf der ganzen Welt, wobei die Rennen der 488 Challenge Evo die Stars der Ferrari-Challenge-Serie in Europa, Nordamerika und Asien sind. An den Rennen, die innerhalb von 12 Monaten auf allen fünf Kontinenten ausgetragen werden, nehmen Hunderte Fahrer aus der ganzen Welt teil, darunter die besten Profis und die besten Amateure.

VistaJet und XO werden sich um jedes Detail der Flüge kümmern, um sicherzustellen, dass die Passagiere einen maßgeschneiderten und unvergleichlichen Service genießen können. Ihr preisgekröntes Sicherheitskonzept entspricht den strengsten Standards der Welt. Zum Schutz von Passagieren und Besatzung hat die Gruppe zusätzliche Schritte unternommen, um ihre COVID-19-Verfahren bei jedem Flug weiter zu stärken.

Die Partnerschaft wird heute in Le Mans bekannt gegeben, wo der VistaJet/XO 488 GTE #54 mit einem Team bestehend aus Thomas Flohr, Francesco Castellacci und Giancarlo Fisichella teilnimmt.

Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaGlobal, sagte:

„Der Rennsport ist seit vielen Jahren eine meiner Leidenschaften. An der Seite meines Teams habe ich aus erster Hand erfahren, welche Anforderungen der Rennsport stellt und welche intensive Konzentration erforderlich ist, um beständig erfolgreiche Leistungen zu erbringen. Vista Global freut sich, alle Ferrari-Piloten dabei unterstützen zu können, sicher und in optimalem Zustand dorthin zu gelangen, wo sie sein müssen, damit sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können – den Wettbewerb und die Leistung auf der Rennstrecke.“

Über Vista Global Holding

Vista Global Holding ist das weltweit erste private Luftfahrt-Ökosystem. Als globale Gruppe mit Hauptsitz am DIFC in Dubai integriert Vista Global ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen, die Asset-Light-Dienstleistungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abzudecken: garantierte und On-Demand-Flugabdeckung weltweit, Flugzeugleasing und -finanzierung sowie modernste Luftfahrttechnologie. Die Mission der Gruppe ist es, den Wandel anzuführen, um den Kunden jederzeit und überall auf der Welt die fortschrittlichsten Flugdienstleistungen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Vista Global kennt und versteht alle Facetten der Branche und bietet über die Services der Marken VistaJet und XO jedem Kunden aus der Geschäftsluftfahrt das beste End-to-End-Angebot und die beste Technologie.

Vista Global Holding Limited („Vista Global“) besitzt oder betreibt keine Flugzeuge. Alle Flüge werden von FAA-lizenzierten/DOT-registrierten EASA- oder US-zertifizierten Direktfluggesellschaften und/oder Partnerunternehmen der Vista Global Group durchgeführt. Vista Global hält eine nicht-kontrollierende Minderheitsbeteiligung an XOJET Aviation LLC.

