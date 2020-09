Les pilotes Ferrari professionnels et amateurs seront en mesure de s'envoler pour les courses de n'importe quel pays du monde avec VistaJet et XO.

LE MANS, France, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, le groupe d'aviation privée fondé par Thomas Flohr, annonce l'ouverture de sa flotte mondiale de jets privés à tous les conducteurs Ferrari participant à des courses GT internationales et aux championnats de la marque au cheval cabré. Ce nouveau service permettra à tous les pilotes internationaux de Ferrari de profiter d'une expérience de vol sûre et fluide avec VistaJet et XO lorsqu'ils voyagent dans le monde entier pour participer à des courses.

Les Ferrari 488 GTE et 488 GT3 courent plus de 20 championnats internationaux à travers le monde, tandis que les 488 Challenge Evo sont les stars de la série Ferrari Challenge en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les courses se déroulent sur les cinq continents en suivant un calendrier de 12 mois. Elles voient participer des centaines de pilotes du monde entier, y compris les meilleurs parmi les professionnels et amateurs.

VistaJet et XO s'occuperont de tous les détails des vols afin de s'assurer que les passagers puissent profiter d'un service personnalisé et inégalé. Leur service de sécurité primé respecte les normes les plus rigoureuses au monde, et pour protéger les passagers et l'équipage, le groupe a pris des mesures supplémentaires pour renforcer davantage ses procédures de lutte contre la propagation de la COVID-19 sur chaque vol.

Un partenariat est annoncé aujourd'hui au Mans, où la n° 54 VistaJet / XO 488 GTE participe avec une équipe composée de Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Giancarlo Fisichella.

Thomas Flohr, fondateur et président de Vista Global, a déclaré : « La course est une passion pour moi depuis de nombreuses années.

Aux côtés de mon équipe, j'ai pu faire directement l'expérience des exigences de la course et de l'intensité de l'attention qui est requise pour offrir en permanence une performance gagnante. Vista Global est ravie de pouvoir accompagner tous les pilotes Ferrari pour les acheminer vers leurs destinations, en toute sécurité et dans une forme optimale afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est le plus important : la compétition et la performance sur la piste. »

