Pilotos profissionais e amadores da Ferrari poderão voar para as corridas de qualquer país do mundo com VistaJet e XO.

LE MANS, França, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, o grupo de aviação executiva fundado por Thomas Flohr, anuncia que colocará sua frota global de jatos privados à disposição para todos os pilotos da Ferrari que participam de corridas internacionais de GT e dos campeonatos da monomarca Prancing Horse. O novo serviço ajudará todos os pilotos internacionais da Ferrari a ter uma experiência de voo segura e perfeita com VistaJet e XO nas suas viagens para corridas em todo o mundo.

A Ferrari 488 GTE e 488 GT3 competem em mais de 20 campeonatos internacionais em todo o mundo, e a 488 Challenge Evo são as estrelas da série Ferrari Challenge na Europa, América do Norte e Ásia. As corridas ocorrem nos cinco continentes ao longo de um calendário de 12 meses e envolvem centenas de participantes de todo o mundo, incluindo os melhores pilotos profissionais e amadores.

A VistaJet e XO cuidarão de todos os detalhes dos voos, para garantir que os passageiros possam receber um serviço personalizado e inigualável. Sua segurança premiada adere aos padrões mais rigorosos do mundo e, para proteger os passageiros e a tripulação, o grupo tomou medidas adicionais para fortalecer ainda mais os procedimentos com relação à COVID-19 em cada voo.

A parceria é anunciada hoje em Le Mans, onde VistaJet/XO 488 GTE # 54 participa com uma equipe composta por Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Giancarlo Fisichella.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da Vista Global, disse:

“A corrida tem sido minha paixão há muitos anos. Juntamente com minha equipe, experimentei em primeira mão as demandas das corridas e o foco intenso necessário para entregar consistentemente um desempenho vencedor. A Vista Global está entusiasmada em apoiar todos os pilotos Ferrari para que eles possam chegar onde eles precisam estar, com segurança e em ótimas condições para que eles possam se concentrar no que é mais importante — a competição e o desempenho no caminho certo.”

Sobre a Vista Global Holding

Vista Global Holding é o primeiro ecossistema de aviação executiva do mundo. Um grupo global com sede no DIFC em Dubai, a Vista Global integra um portfólio único de empresas que oferecem serviços asset-light que abrangem todos os aspectos da aviação executiva: cobertura de voo global garantida e On Demand; leasing e financiamento de aeronave; e tecnologia de ponta para aviação. A missão do grupo é liderar a mudança para oferecer para os clientes os serviços de voo mais avançados e o melhor valor, a qualquer hora, em qualquer lugar ao redor do mundo. O conhecimento e o entendimento que a Vista Global tem de todas as facetas do setor permitem a entrega da melhor oferta e tecnologias completas para qualquer cliente de aviação executiva por meio dos serviços com as marcas VistaJet e XO.

Vista Global Holding Limited (“Vista Global”) não é proprietária nem opera nenhuma aeronave. Todos os voos são operados pela EASA ou por empresas aéreas do grupo Vista Global licenciadas pelo FAA/registradas no DOT nos EUA e/ou por operadoras parceiras. Vista Global detém uma participação minoritária não-controladora na XOJET Aviation LLC.

