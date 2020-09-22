专业和业余法拉利车手将能够通过VistaJet和XO从世界任何国家前往赛场。

法国勒芒, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由Thomas Flohr创建的私人航空集团Vista Global宣布，该公司将向参加国际GT赛 和Prancing Horse单品牌锦标赛的所有法拉利车手开放其全球私人飞机机队服务。这项新的服务将让所有法拉利国际车手在参加全球各地的比赛时能通过VistaJet和XO获得安全、顺畅的飞行体验。

法拉利488 GTE和488 GT3在全球各地参加20多项国际锦标赛，而488 Challenge Evo则是欧洲、北美和亚洲法拉利挑战系列赛中的明星车型。比赛在12个月中在全球五大洲举行，吸引来自世界各地的数百名车手，包括最优秀的专业及业余车手。

VistaJet和XO将负责航程的每一个细节，确保乘客能够享受量身定制、无与伦比的飞行服务。他们 屡获殊荣的安全措施 遵循世界上最严格的标准；此外，为保护乘客和机组人员，该集团还采取了额外措施来进一步加强 每次飞行的 新冠肺炎防护。

这项合作伙伴关系今天在法国勒芒公布，Thomas Flohr、Francesco Castellacci和Giancarlo Fisichella等人及#54 VistaJet/XO 488 GTE赛车出现在现场。

Vista Global创始人兼董事长Thomas Flohr表示：“赛车是我多年来的爱好。

我和我的团队通过亲身体验，了解到赛车运动的高要求，以及不断取得胜绩所需的高度专注。Vista Global很高兴能够支持所有法拉利车手，让他们以最佳状态安全到达目的地，以便能够专注于最重要的事项——竞赛和赛道上的表现。”

关于Vista Global Holding

Vista Global Holding是全球第一家私人航空生态系统。作为一家总部位于迪拜国际金融中心 (DIFC) 的全球性集团，Vista Global对一系列提供轻资产解决方案的公司进行独特的整合，覆盖公务航空的所有关键领域：全球航班保障和按需预订航班覆盖；飞机租赁和融资；以及尖端航空技术。该集团的使命是引领变革，在全球任何时间、任何地点为客户提供最先进的飞行服务和最优的价值。Vista Global对行业各方面的认识和理解非常深厚。通过其VistaJet和XO品牌服务，它可以为任何公务航空客户提供最佳的端到端产品和技术。

Vista Global Holding Limited (“Vista Global”) 并不拥有或运营任何飞机。所有航班均由FAA授权/DOT注册的EASA或美国认证的Vista Global集团直航运营商和/或合作运营商执行。Vista Global持有XOJET Aviation LLC的非控股少数股权。

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