專業及業餘的法拉利車手將能夠利用 VistaJet 和 XO 一起從世界任何一個國家參加比賽。

法國勒芒, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Thomas Flohr 創立的私人航空集團 Vista Global 宣佈將為所有參加國際 GT 賽事的 Ferrari 車隊及參加馬單品牌錦標賽的法拉利車隊開放其全球私人飛機機隊。新的服務將幫助所有法拉利國際車手在前往世界各地參加比賽時，都能在 VistaJet 和 XO 享受安全和無縫的飛行體驗。

Ferrari 488 GTE 和 488 GT3 比賽在全球 20 多個國際錦標賽中，而 488 Challenge Evo 挑戰賽是歐洲、北美及亞洲的法拉利挑戰賽之星。比賽將跨越五大洲進行並歷時 12 個月，且涉及世界各地的數百名參與者，包括最好的專業和業餘車手。

VistaJet 和 XO 將負責所有航班的細節安排，以確保乘客享受度身訂制以及無與倫比的服務。他們 屢獲殊榮的安全 r 遵循世界上最嚴格的標準，並為了保障乘客和機組人員，該集團已採取了追加措施，以進一步加強 每次飛行 均使用其 新冠肺炎程序 。

該合作夥伴關係今天在勒芒宣佈，該公司的 #54 VistaJet / XO 488 GTE 參與了由 Thomas Flohr、Francesco Castellacci 和 Giancarlo Fisichella 組成的團隊。

Vista Global 的創辦人兼主席 Thomas Flohr 說：

「賽車一直是我多年的熱忱。除了我的團隊，我經歷了賽車的需求，以及持續提供勝利表現所需的高度專注。Vista Global 很高興能夠支持所有法拉利車手，以達到他們所需、安全和最佳的狀態，從而讓他們能夠專注於最重要的比賽和賽道表現。」

Vista Global Holding

是世界上第一個私人航空生態系統。Vista Global 是一家總部位於迪拜 DIFC 的全球性集團，集成了一系列獨特的公司，提供資產輕型服務，涵蓋商務航空的所有關鍵方面：保障和隨需應變全球航班覆蓋；飛機租賃和融資。該集團的使命是領導變革，為客戶提供最先進的飛行服務，並在世界任何地方隨時隨地提供最優惠的價格。Vista Global 對行業各方面的了解和理解通過其 VistaJet 和 XO 品牌服務為任何商務航空客戶提供最佳的端到端產品和技術。

Vista Global Holding Limited (「Vista Global」) 並無擁有或營運任何飛機。所有航班均由聯邦航空管理局許可／美國運輸部註冊的歐洲航空安全局或美國認證的 Vista Global 集團直屬航空公司以及／或合作夥伴營運商營運。Vista Global 持有 XOJET Aviation LLC 的非控股少數股權。

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