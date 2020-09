EDMONTON, Alberta, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résidents de centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) de l'Alberta peuvent maintenant accéder à distance aux services de leur pharmacien grâce à un nouveau projet pilote qui se sert des soins virtuels pour améliorer la connexion entre les patients et les prestataires de soins de santé. Le projet de soins virtuels CareRx Alberta est une initiative de collaboration entre CareRx Corporation (CareRx) (TSX: CRRX), un prestataire canadien de soins pharmaceutiques spécialisés, la société pharmaceutique Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et Health City.



Les pharmaciens de CareRx en Alberta se servent de la plate-forme de santé virtuelle de CloudMD pour prodiguer des soins aux résidents et pour estimer l'impact des soins virtuels sur la prise en charge de maladies chroniques, notamment pour le diabète, étant donné sa prévalence chez les résidents de CHSLD. Ce projet a pour but d'optimiser le traitement par l'entremise d'un outil de dépistage utilisé pour évaluer la réduction du risque cardiovasculaire et personnaliser les soins de chaque résident.

« Les pharmaciens jouent un rôle déterminant au sein de l'équipe de soins de longue durée et ce rôle prendra de l'expansion avec l'inclusion de la prise en charge des maladies chroniques et l'optimisation proactive des médicaments », a déclaré Ryan Stempfle, vice-président et directeur généra (Ouest du Canada), CareRx. « Les plateformes de soins virtuels devraient améliorer les liens avec les résidents et créer davantage de possibilités de prodiguer des soins préventifs et rapides aux résidents qui en ont le plus besoin. »

CareRx a choisi Livecare pour ce projet en raison de sa plate-forme conviviale et son expérience adaptable. Les résidents pourront ainsi utiliser la plate-forme pour accéder à distance aux services, comme les consultations avec un pharmacien. La technologie Livecare permettra l'intégration complète de la plate-forme aux services actuels de pharmacie de CareRx et la possibilité d'intégrer d'autres services en fonction des besoins des résidents. Grâce aux services virtuels, les résidents auront accès aux soins dans un environnement sécuritaire et le risque d'exposition aux maladies sera ainsi réduit, surtout en contexte de pandémie de la COVID-19.

Selon Reg Joseph, PDG de Health City, « la mise en place d'une option de soins virtuels intégrés pour les résidents des CHSLD permettra d'améliorer l'accès aux soins pour une population vulnérable, de réduire le risque d'exposition et de créer une communauté de soins en réseau pour les patients atteints de maladies chroniques. Un meilleur accès aux soins se traduit par une intervention précoce, de meilleurs résultats pour la santé des résidents et un coût global moins élevé pour le système de soins de santé. »

Selon Andrea Sambati, présidente et directrice générale de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « cette collaboration entre Boehringer Ingelheim et Health City est un gage de notre engagement à offrir des solutions novatrices en soins de santé qui visent à répondre aux besoins actuels et futurs dans ce domaine. Non seulement le projet de soins virtuels CareRx Alberta aidera à améliorer les résultats pour les populations à risque, mais il présente des avantages pour le système de soins de santé, notamment la diminution du nombre d'hospitalisations et la réduction des coûts. »

Ce projet met à la disposition des patients et des équipes de soins de nouveaux outils qui permettront d'améliorer la connexion et d'obtenir des résultats positifs pour la santé de la communauté. Les étapes subséquentes seront basées sur les évaluations du projet.

Health City

Health City est une société canadienne à but non lucratif qui collabore avec des cliniciens, des innovateurs, des organisations philanthropiques et des entreprises pour développer de nouveaux parcours de soins qui peuvent permettre d'obtenir de meilleurs résultats de santé et favoriser le développement économique dans le secteur de la santé. Nous nous concentrons sur la transformation des innovations de notre système de la santé en solutions qui ont une application commerciale et une pertinence mondiale; nous les adoptons pour un impact régional et les adaptons aux fins d'exportation vers les marchés mondiaux.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.edmontonhealthcity.ca.

CareRx Corporation

CareRx est le principal fournisseur canadien de services pharmaceutiques spécialisés pour les personnes âgées. Nous desservons environ 50 000 résidents dans plus de 900 communautés de personnes âgées et autres, y compris des CHSLD, des maisons de retraite, des résidences avec services et des foyers d'accueil. Nous sommes un organisme national qui dispose d'un vaste réseau de centres de traitement des commandes de pharmacies, situés stratégiquement dans tout le pays. Ainsi, nous sommes en mesure de livrer les médicaments de façon pertinente et rentable, et de répondre rapidement aux changements de routine dans la gestion des médicaments. Nous utilisons la technologie meilleure de sa catégorie qui permet d'automatiser la préparation et la vérification du conditionnement multidose des médicaments, offrant ainsi les plus hauts niveaux de sécurité et d'observance pour les personnes dont le traitement médicamenteux est complexe. Nous jouons un rôle actif dans la collaboration avec nos partenaires gestionnaires de foyers pour améliorer la santé des résidents, l'éducation du personnel et la qualité et l'efficacité du système de médication.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.carerx.ca :

Boehringer Ingelheim (Canada) Lt é e

La fabrication de nouveaux médicaments améliorés pour les humains et les animaux est au cœur même de nos activités. Nous avons pour mission de créer des traitements révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est demeurée une entreprise familiale et indépendante. Ce statut nous permet de nous consacrer à notre vision à long terme, à regarder vers l'avenir pour identifier les défis en santé à venir et à cibler les domaines auxquels nous pourrons contribuer de façon plus significative.

Notre entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et de renommée mondiale compte près de 51 000 employés qui valorisent par l'innovation tous les jours dans nos trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes de 19 milliards d’euros. Nos investissements considérables de près de 3,5 milliards d'euros en R&D favorisent l'innovation et la découverte d'une nouvelle génération de médicaments qui sauveront des vies et amélioreront la qualité de vie.

Nous concrétisons davantage de possibilités scientifiques en exploitant le potentiel de nos partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences de la vie. Ensemble, nous accélérons la concrétisation de la prochaine innovation médicale qui pourra transformer la vie des patients maintenant et pour les générations futures.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site http://www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

CloudMD

Pour de plus plus amples renseignements au sujet de CloudMD et de la solution de soins virtuels Livecare, consulter le site https://investors.cloudmd.ca.

