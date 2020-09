CHICAGO, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere , un service primé de messagerie mobile sécurisée, a annoncé aujourd'hui sa mise à jour de produits la plus avancée avec le lancement d'appels vocaux et vidéo de groupe cryptés et d'outils de collaboration en temps réel pour les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. Les nouvelles fonctionnalités visent à améliorer la collaboration en équipe et stimuler la productivité sur le lieu de travail grâce à une expérience de communication plus contextuelle et harmonieuse avec la messagerie vocale, vidéo et texte, tout en permettant à l'entreprise de maintenir le contrôle et la conformité réglementaire.



« NetSfere a été construit dès le départ pour les entreprises en mettant l'accent sur trois éléments : la sécurité, le cryptage et le contrôle d'entreprise », a déclaré Anurag Lal, président-directeur général. « Les applications de messagerie populaires conçues pour les particuliers telles que Slack, Skype et WhatsApp ont établi la norme pour les fonctionnalités de communications mobiles, mais elles n'ont jamais été conçues en ayant à l'esprit la sécurité et le contrôle des entreprises. En ajoutant de nouvelles options de collaboration aux offres de la plateforme NetSfere, nous sommes désormais en mesure de fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour optimiser leurs effectifs afin d'être plus productives sans compromettre la sécurité. »

NetSfere est disponible à l'échelle mondiale et est également proposé en partenariat avec Deutsche Telekom GmbH., l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd, un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations.

« Cela fait plusieurs années que nous nous associons à NetSfere pour offrir une messagerie robuste et sécurisée à nos clients dans le cadre du portefeuille de produits et services informatiques de Deutsche Telekom », a déclaré Alexis Raftopoulos, directeur des solutions d'entreprise mobiles chez Deutsche Telekom Business Solutions. « L'ajout de capacités d'appels vidéo de groupe et de partage d'écran cryptés fait progresser davantage l'engagement de NetSfere à fournir à ses utilisateurs une expérience de messagerie mobile complète et sécurisée qui améliore la collaboration et la productivité de l'effectif. Nous sommes ravis d'apporter ces capacités à nos clients et à d'autres organisations mondiales. »

« NTT Ltd. est déterminée à aider les entreprises à réaliser leur transformation numérique du lieu de travail. Grâce à ce partenariat stratégique avec NetSfere, nous plaçons l'expérience de messagerie mobile sécurisée au niveau supérieur pour les utilisateurs d'entreprise en fournissant une plateforme unique cryptée pour le texte, la voix et la vidéo afin de communiquer et de collaborer », a déclaré Danny Wong, directeur des ventes de NTT Ltd. à Singapour. « Cela est encore plus essentiel dans des secteurs tels que les services financiers, les soins de santé et le secteur public afin d'assurer la continuité des activités dans un environnement de télétravail sûr et conforme, avec une prestation de services ininterrompue aux clients dans cette nouvelle normalité. »

Raúl Castañón-Martínez, analyste principal pour la collaboration des effectifs chez 451 Research, faisant partie de la division S&P Global Market Intelligence, a déclaré : « Près de six mois après le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs tendances mettant en évidence l'impact à long terme sur les communications sur le lieu de travail commencent à émerger. Notre enquête Voice of the Enterprise: Coronavirus Flash Survey de juin 2020 souligne le besoin de technologies de collaboration et de communications sécurisées avec une priorisation de la sécurité de l'information depuis le commencement de l'épidémie. La messagerie mobile offre des fonctionnalités distinctes qui sont particulièrement pertinentes pour les professionnels nomades et de première ligne. En outre, les capacités de confidentialité et de sécurité constituent une différenciation importante, en particulier pour les marchés verticaux où les exigences de conformité sont strictes. »

Selon Gartner et ses Eight Steps for Modernizing Employee Communications in the Digital Workplace (huit étapes pour moderniser les communications des employés sur le lieu de travail numérique) , « Les choix technologiques confus provoquent des choix incompatibles ou contradictoires, ce qui peut faire dérailler les efforts visant à moderniser l'expérience des employés autour des communications internes » et « La communication interne est souvent traitée comme un exercice de publication à sens unique (en raison de la frustration croissante concernant les e-mails et les intranets vieillissants), plutôt que comme une opportunité d'avoir un dialogue continu entre et avec les employés ». Gartner recommande de « prioriser les communications internes en les traitant comme un pilier stratégique de votre programme de travail numérique. Consacrez du temps, des ressources et des fonds pour assurer de passer d'un effort indépendant à un effort qui complète d'autres priorités du lieu de travail numérique, telles que la dextérité numérique ».

Les nouvelles fonctionnalités de collaboration sécurisée de NetSfere comprennent :

Appel vidéo de groupe

Cette nouvelle fonctionnalité revisite la façon dont les équipes collaborent en permettant une communication vidéo instantanée qui se déroule au sein d'une conversation de groupe existante, assurant que tous les participants comprennent le contexte complet de la discussion avant de rejoindre la réunion. Chaque appel vidéo est crypté en temps réel, offrant à l'utilisateur final un contrôle total de la conversation. Parmi les caractéristiques supplémentaires figurent les indicateurs de désactivation audio et vidéo, les indicateurs de parole, les échanges visuels audio pour amener les participants actuels au premier plan, et les notifications lorsque les utilisateurs rejoignent et quittent les conversations.

Collaboration en temps réel

La conférence téléphonique passe au niveau supérieur de productivité avec la nouvelle collaboration en temps réel pour les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. En un seul clic, les participants à un appel vidéo de groupe sont en mesure de partager instantanément leur écran pour collaborer sur des supports et documents internes, y compris des images et des vidéos. Les autres fonctionnalités incluent des commandes de superposition avec des options de haut-parleur et de sourdine et des commandes de navigation complètes pour bouger n'importe où à l'intérieur ou à l'extérieur de l'application pendant le partage d'écran.

Pour en savoir plus sur NetSfere ou pour vous renseigner sur ses services de messagerie mobile pour les entreprises, rendez-vous sur www.NetSfere.com .

À propos de NetSfere

NetSfere est un service et une plateforme de messagerie d'entreprise sécurisée d' Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l'industrie, comprenant le cryptage d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale. Le service est également fourni en partenariat avec Deutsche Telekom Gmbh, l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd., un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations, pour proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. Le service tire parti de l'expérience d'Infinite Convergence, qui fournit des solutions de mobilité aux opérateurs mobiles de niveau 1 à l'échelle mondiale et offre des technologies prenant en charge plus de 400 millions d'abonnés et plus d'un billion de messages chaque année. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et les autres. Infinite Convergence Solutions compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et à Singapour. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.netsfere.com .