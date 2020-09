CHICAGO, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, sebuah layanan perpesanan seluler yang aman dan telah meraih penghargaan, hari ini mengumumkan peluncuran fitur canggih terbarunya berupa panggilan suara dan video grup terenkripsi dan kolaborasi real-time untuk perangkat seluler dan desktop. Fitur baru ini didesain untuk meningkatkan kolaborasi tim dan mendongkrak produktivitas di tempat kerja dengan kualitas komunikasi yang lebih baik dan lebih kontekstual melalui pesan suara, video, dan teks. Perusahaan pun juga dapat terus menjaga kontrol dan kepatuhannya pada peraturan.

“Sejak awal, NetSfere dirancang khusus bagi kalangan perusahaan. Tiga fokus utamanya adalah keamanan, enkripsi, dan kontrol perusahaan,” ungkap Anurag Lal, President dan CEO. “Aplikasi perpesanan populer dengan basis konsumen besar, seperti Slack, Skype, dan WhatsApp, menjadi standar bagi fitur komunikasi seluler. Akan tetapi, keamanan dan kontrol perusahaan tidak menjadi poin pokoknya. Dengan menambahkan opsi kolaborasi baru pada penawaran platform NetSfere, kami kini dapat menyediakan sarana penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan tempat kerja agar lebih produktif tanpa mengesampingkan keamanan.”

NetSfere tersedia secara global dan ditawarkan melalui kemitraan dengan Duetsche Telekom GmbH., salah satu perusahaan telekomunikasi terintegrasi terdepan dunia, dan NTT Ltd, yaitu penyedia layanan komunikasi & teknologi global.

“Kami telah bermitra dengan NetSfere selama beberapa tahun untuk menawarkan layanan perpesanan yang solid dan aman bagi para pelanggan kami sebagai bagian dari portofolio produk dan layanan ICT Deutsche Telekom,” terang Alexis Raftopoulos, Head of Sales Mobile Enterprise Solutions di Deutsche Telekom Business Solutions. “Tambahan fitur panggilan video grup terenkripsi dan berbagi layar makin memperkuat komitmen NetSfere dalam menghadirkan pengalaman perpesanan seluler yang tak hanya aman dan lengkap, tetapi juga memaksimalkan kolaborasi dan produktivitas di tempat kerja bagi para penggunanya. Kami bangga dapat menyajikan kemampuan ini ke hadapan para pelanggan kami dan organisasi global lainnya.”

“NTT Ltd. berkomitmen membantu perusahaan mewujudkan transformasi tempat kerja digitalnya. Melalui kemitraan strategis dengan NetSfere ini, kami menawarkan inovasi dalam hal perpesanan yang aman bagi perusahaan, berupa platform tunggal terenkripsi untuk komunikasi dan kolaborasi via teks, suara, dan video,” papar Danny Wong, Head of Sales NTT Ltd. di Singapura. “Solusi ini bahkan terbukti makin esensial dalam industri layanan keuangan, kesehatan, dan sektor publik untuk memastikan keberlangsungan bisnis dalam lingkungan kerja jarak jauh yang aman dan sejalan dengan peraturan. Layanan bagi klien pun dapat diberikan dengan lancar dalam kondisi new normal seperti sekarang ini.”

Raúl Castañón-Martínez, Senior Analyst untuk Workforce Collaboration di 451 Research, bagian dari divisi S&P Global Market Intelligence, mengungkapkan, “Setelah hampir enam bulan menjalani pandemi COVID-19, tampak ada sejumlah tren yang menyoroti dampak jangka panjang terhadap komunikasi di tempat kerja. Kami menjalankan Voice of the Enterprise: Coronavirus Flash Survey June 2020 dan menjumpai bahwa sebagai dampak dari wabah ini, muncul kebutuhan akan teknologi komunikasi dan kolaborasi yang aman dengan prioritas tinggi pada keamanan informasi. Perpesanan seluler memberikan kemampuan khusus yang sangat relevan bagi para pekerja lapangan dan garis depan. Terlebih lagi, privasi dan keamanan menjadi suatu kelebihan yang membawa perbedaan, terutama untuk pasar vertikal dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.”

Menurut Gartner dalam Eight Steps for Modernizing Employee Communications in the Digital Workplace, “opsi teknologi yang membingungkan berujung pada pilihan yang tidak kompatibel atau bentrok, yang dapat menyebabkan hambatan dalam upaya modernisasi pengalaman karyawan seputar komunikasi internal” dan “komunikasi internal sering kali diperlakukan sebagai relasi satu arah (karena kelelahan yang memuncak akibat email dan intranet yang kuno), bukan sebagai kesempatan untuk melakukan dialog berkelanjutan di antara para karyawan.” Gartner menyarankan untuk “memprioritaskan komunikasi internal dengan menganggapnya sebagai pilar strategis dalam program tempat kerja digital. Alokasikan waktu, sumber daya, dan dana demi memastikan perubahan dari serba-mandiri menjadi upaya yang melengkapi prioritas tempat kerja digital lainnya, seperti ketangkasan digital.”

Fitur kolaborasi aman yang baru dari NetSfere mencakup:

Panggilan Video Grup

Fitur baru ini memberi gambaran baru terhadap cara tim berkolaborasi melalui komunikasi video instan yang berlangsung di dalam percakapan grup yang telah berjalan. Dengan demikian, semua anggota grup dapat memahami konteks keseluruhan diskusi sebelum mengikuti rapat. Setiap panggilan video dienkripsi secara real-time sehingga segala kendali sepenuhnya ada di tangan pengguna akhir. Fitur tambahannya mencakup indikator audio dan video senyap, indikator bicara, dan visual berbasis audio yang akan memfokuskan tampilan pada peserta yang berbicara, serta fitur notifikasi saat pengguna bergabung atau meninggalkan percakapan.

Kolaborasi Real-Time

Dengan kolaborasi real-time baru untuk perangkat seluler dan desktop, panggilan konferensi akan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan sekali ketuk, para peserta panggilan video grup dapat langsung berbagi layar untuk bersama-sama mengerjakan dokumen dan material internal, termasuk gambar dan video. Fitur tambahannya mencakup kontrol overlay dengan opsi pembicara dan senyap serta kontrol navigasi lengkap untuk bergerak di dalam atau di luar aplikasi selama berbagi layar.

