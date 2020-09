미국 시카고, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 수상 경력에 빛나는 글로벌 보안 모바일 메시징 서비스인 NetSfere 는 암호화된 그룹 영상 및 음성전화 기능, 모바일 및 데스트톱용 실시간 협업 기능을 출시하며 최신 형태로 제품 업데이트를 단행한다고 밝혔다. 이들 신기능은 보다 맥락에 충실한 형태의 원활한 커뮤니케이션 경험과 음성, 영상, 문자 전송 기능을 통해 팀 협업 확대와 직장 생산성 향상을 달성할 수 있도록 설계되었다. 또한 기업들은 통제 능력과 규제 컴플라이언스를 유지할 수 있다.



아누락 랄(Anurag Lal) Infinite Convergence 대표 겸 CEO는 “NetSfere는 개발 단계부터 보안성, 암호화, 전사적 제어 등 3가지 기능에 중점을 두고 설계되었다”면서 “Slack, Skype, WhatsApp 등 인기 있는 소비자 기반 메시징 앱들이 모바일 커뮤니케이션 기능 표준을 정립했지만, 이들은 기업 보안 및 통제를 염두해 만들어지지는 않았다. 이번에 NetSfere 플랫폼 기능에 새로운 협업 옵션들을 추가함으로써 기업들이 보안을 약화시키지 않고도 생산성을 향상시킬 수 있도록 업무 환경을 최적화할 툴을 제공할 것”이라고 밝혔다.

현재 글로벌 출시된 상태인 NetSfere는 세계적 통신사인 도이체텔레콤(Duetsche Telekom GmbH.), 글로벌 정보통신기술 서비스 사업자인 NTT Ltd와의 파트너십을 통해서도 제공되고 있다.

알렉시스 라프토풀로스(Alexis Raftopoulos) 도이체텔레콤 모바일 엔터프라이즈 솔루션 영업부문장은 “도이체텔레콤은 지난 수년 간 NetSfere와의 파트너십을 통해 ICT 제품 및 서비스 포트폴리오의 일환으로 강력하고 안전한 메시징 서비스를 고객들에게 제공해 왔다”면서 “암호화된 그룹 영상통화 및 스크린 공유 기능은 사용자에게 직장 내 협업 및 생산성 증진을 위한 완전한 형태의 보안 모바일 메시징 경험을 제공한다는 NetSfere의 노력을 더욱 강화할 것이다. 이들 기능을 우리 고객사와 글로벌 기업들에게 제공할 수 있게 되어 기쁘다”고 말했다.

대니 웡(Danny Wong) NTT Ltd. 싱가포르지사 영업팀장은 “NTT Ltd.는 기업들이 디지털 업무 환경 전환을 실행할 수 있도록 지원하고 있다. NetSfere와의 이번 전략적 파트너십을 통해 우리는 문자, 음성, 영상 커뮤니케이션 및 협업용 단일화 암호화 플랫폼을 제공함으로써 기업 사용자용 보안 모바일 메시징 경험을 한 차원 높일 수 있게 됐다”면서 “특히 요즘과 같은 뉴 노멀 시대에 금융 서비스, 헬스케어 및 공공부문에서는 안전하고 규제에 부합하는 원격 근무 환경 속에서 사업 연속성을 확보하는 한편 서비스를 중단 없이 고객들에게 제공하는 능력이 더욱 중요해지고 있다”고 설명했다.

S&P Global Market Intelligence 사업부인 451 Research의 라울 카스탸뇽 마르티네스(Raúl Castañón-Martínez) 워크포스 협업 담당 선임 애널리스트는 “코로나19 팬데믹 상황이 6개월 가까지 전개되고 있는 가운데 등장한 다양한 트렌드는 직장 내 커뮤니케이션에 미치는 장기적 영향을 나타내고 있다. 우리가 2020년 6월 발표한 Voice of the Enterprise: Coronavirus Flash Survey June 2020 보고서에 따르면 코로나19 확산에 따라 정보 보안을 최우선시하는 안전한 커뮤니케이션과 협업 기술의 필요성이 제기되고 있다. 모바일 메시징 서비스가 제공하는 차별화된 기능들은 원격 및 일선현장 근로자들에게 특히 연관성이 높다. 또한 프라이버시와 보안 기능은 엄격한 규제 컴플라이언스 요구 조건과 이어진다는 점에서 중요한 차별점이라 할 수 있다”고 말했다.

Gartner가 발표한 Eight Steps for Modernizing Employee Communications in the Digital Workplace 보고서에 따르면 혼란스러운 기술 대안들이 내부 커뮤니케이션에 대한 직원 경험 현대화를 지연시킬 수 있는 모순되거나 상반되는 대안을 만들어낸다. 또한 내부 커뮤니케이션은 지속적인 직원간 대화의 기회를 제공하는 대신 단방향의 퍼블리싱 작업(이메일과 노후 인트라넷에 대한 누적된 불만이 원인)으로 취급된다. Gartner는 내부 커뮤니케이션을 디지털 직장 환경 프로그램의 전략적 기둥으로 삼고 우선시할 것을 권고했다. 즉, 시간과 리소스, 자금을 투입해 내부 커뮤니케이션을 독립된 작업 대신 디지털 민첩성 등 디지털 직장 환경 구축의 우선순위들을 보완하는 역할로 바꾸는 것이다.

NetSfere의 새로운 보안 협업 기능들은 다음과 같다:

그룹 영상통화

팀 협업 방식을 새롭게 정립하는 본 기능은 기존의 그룹 대화 내에서 인스턴트 영상 커뮤니케이션을 구현하고 모든 참여자가 미팅 합류 전 대화의 모든 맥락을 파악할 수 있게 한다. 모든 영상통화는 실시간으로 암호화되며 최종 사용자에게 대화의 모든 제어권을 부여한다. 또한 음성 및 영상 음소거 표기, 대화 표기, 음성 기반 비주얼 스왑을 통한 현재 참가자 강조, 사용자 대화 합류 및 종료 시 알림 기능 등이 있다.

실시간 협업

모바일 및 데스크톱용 실시간 협업을 통해 화상회의 생산성을 한 차원 높였다. 그룹 화상회의 참가자는 탭 한 번으로 자신의 스크린을 즉시 공유해 내부 문서와 사진과 동영상 등 자료와 함께 볼 수 있다. 또한 참가자 겹침 제어, 그리고 음소거 기능, 완전한 형태의 검색 제어를 통해 스크린 공유 시 앱 내부와 외부를 자유롭게 이동할 수 있다.

NetSfere에 대한 자세한 정보와 엔터프라이즈용 모바일 메시징 서비스 문의는 www.NetSfere.com 에서 확인할 수 있다.

NetSfere 개요

NetSfere는 Infinite Convergence Solutions, Inc .가 만든 보안 엔터프라이즈 메시징 서비스 및 협업 플랫폼으로 글로벌 클라우드 기반 서비스, 글로벌 클라우드 기반 서비스, 기기간 암호화, 각종 위치 기반 기능, 관리자 제어 도구 등 업계를 선도하는 보안 및 메시지 전달 기능을 제공한다. NetSfere 는 또한 세계적 통신기업인 도이치텔레콤(Duetsche Telekom GmbH), 글로벌 정보 커뮤니케이션 및 기술 서비스 사업자인 NTT Ltd.와의 제휴를 통해 이들이 보유한 전 세계 고객들에게 제공되고 있다. 본 서비스는 전 세계 1급 모바일 사업자들을 대상으로 모빌리티 솔루션을 공급하는 전문성, 4억 명 이상의 가입자들을 지원하고 일일 전송 건수 1조 건을 처리하는 기술력 등 Infinite Convergence의 다양한 역량을 활용한다. NetSfere는 또한 유럽 개인정보보호법(GDPR), 미국 의료정보보호법(HIPAA), 사베인즈-옥슬리법, ISO 27001 등 글로벌 규제 요구조건을 준수한다. Infinite Convergence Solutions는 미국, 독일, 인도, 싱가포르에 지사를 두고 있으며 자세한 정보는 www.netsfere.com 에서 확인할 수 있다.