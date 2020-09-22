芝加哥, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屡获殊荣的安全移动即时通讯服务公司 NetSfere 今天发布了最先进的产品更新，推出针对移动和桌面设备的加密群组视频和语音通话以及实时协作功能。这些新功能旨在通过语音、视频和文本消息提供更贴合语境的无缝通信体验，增强团队协作并提高工作效率，同时让企业保持控制权与合规性。



“NetSfere是为企业量身打造的，专注于三个方面——安全、加密和企业控制，”总裁兼首席执行官Anurag Lal表示。“Slack、Skype和WhatsApp等备受欢迎的消费者构建即时通讯应用程序为移动通信功能设定了标准，但它们的开发者并没有纳入对企业安全性和控制的考虑。通过向NetSfere的平台添加新的协作选项，我们现在能够为企业提供所需的工具来优化员工队伍，在不牺牲安全性的情况下提高工作效率。”

NetSfere可提供全球范围内使用，还通过与世界领先的综合性电信公司之一Duetsche Telekom GmbH.以及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd的合作来提供。

“我们已与NetSfere合作多年，作为Deutsche Telekom ICT产品和服务组合的一部分，为客户提供强大而安全的即时通讯服务，”Deutsche Telekom业务解决方案事业部移动企业解决方案销售负责人Alexis Raftopoulos说道。“添加加密的群组视频通话和屏幕共享功能进一步推进了NetSfere的承诺，即为用户提供全面、安全的移动即时通讯体验，从而增强员工协作并提高员工的工作效率。我们很高兴能够将这些功能带给客户和其他全球组织。”

“NTT Ltd.致力于帮助企业实现数字化工作场所转型。通过此次与NetSfere的战略合作，我们将为企业用户提供一个用于文本、语音和视频通信及协作的单一加密平台，从而将安全移动即时通讯体验提升到一个全新水平，”NTT Ltd.销售主管Danny Wong表示。“这对于金融服务、医疗保健等行业以及公共部门而言更为重要，可确保在安全和合规的远程工作环境中保持业务连续性，并在新常态下为客户提供不间断的服务。”

标准普尔全球市场情报部门451 Research的高级劳动力协作分析师Raúl Castañón-Martínez表示，“新冠病毒大流行已持续了近六个月，现在出现了多个趋势，显示出工作场所通信将受到长期影响。我们的 企业之声：2020年6月新冠病毒快速调查 结果显示，由于疫情爆发，企业需要高度重视信息安全的安全通信和协作技术。移动即时通讯提供了独特的功能，尤其适用于移动和一线工作者。此外，隐私和安全能力是一项重要的差异化因素，特别是对于具有严格合规性要求的垂直领域。”

根据Gartner的 《在数字化工作场所中实现员工沟通现代化的八个步骤》 ，“令人困惑的技术选项会造成选项不兼容或相互冲突，进而导致为围绕内部沟通实现员工体验现代化所做的努力付诸东流”，“内部沟通常常被视为一种单向发布活动（由于对电子邮件和内部网老化的不满情绪加剧），而不是员工之间以及同员工持续对话的机会。” Gartner建议“优先考虑内部沟通，将其视为数字化工作场所计划的战略支柱。投入时间、资源和资金，以确保其从一项独立工作转变为与数字灵活性等数字化工作场所其他优先事项相辅相成的工作。”

NetSfere新增的安全协作功能包括：

群组视频通话

这一新功能重新定义了团队协作的方式，它支持在现有的群组对话中进行即时视频通信，确保所有参与者在参加会议之前了解所讨论内容的全部背景信息。每个视频通话均经过实时加密，因而最终用户可以完全控制对话。其他功能包括音频和视频静音指示灯、发言指示灯、基于音频的视觉互换来将当前参与者带到前台，以及在用户加入和离开会话时发出通知。

实时协作

新增适用于移动和桌面设备的实时协作功能之后，电话会议的效率将提升到一个全新的水平。只需轻轻一击，群组视频通话的参与者就可以立即共享屏幕，以协作处理包括图像和视频在内的内部文档及材料。其他功能包括带有扬声器和静音选项的叠加控件，以及完整的导航控件，可在屏幕共享期间在应用程序内外移动。

如需了解有关NetSfere的更多信息或查询为企业提供的移动即时通讯服务，请访问 www.NetSfere.com 。

关于NetSfere

NetSfere是一个安全的企业即时通讯服务和协作平台，由 Infinite Convergence Solutions, Inc 开发。NetSfere提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还通过与世界领先的综合性电信公司之一Duetsche Telekom GmbH及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd.的合作来提供，他们共同向世界各地用户提供 NetSfere 服务。此项服务利用了Infinite Convergence为全球一级移动运营商提供移动解决方案的经验，及其每年支持4亿多用户和超过一万亿条消息的技术。NetSfere也符合GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等全球监管要求。Infinite Convergence Solutions在美国、德国、印度和新加坡设有办事机构。要了解更多信息，请访问 www.netsfere.com 。