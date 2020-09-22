芝加哥, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屢獲殊榮的安全流動訊息服務 NetSfere 今天宣佈其最先進的產品更新，當中推出加密群組視像及語音通話，以及流動裝置及桌上電腦皆適用的實時協作。這些新功能旨在透過語音、視像及文字訊息的情境、無縫通訊體驗來增強團隊協作並提高工作場所的工作效率，同時允許企業保持管控及合規。



主席暨行政總裁 Anurag Lal 說：「NetSfere 是為企業從頭開始建立，並專注於三件事：安全、加密及企業管控。消費者常用的訊息傳遞應用程式，例如 Slack、Skype 及 WhatsApp，已經為流動通訊功能設定標準，但它們在建立時並無考慮企業的安全及管控需要。透過為 NetSfere 的平台產品添加新的協作選項，我們現在能夠為企業提供他們所需的工具，以優化其員工隊伍，使其在不損害安全性的前提下提高工作效率。」

NetSfere 可在全球使用，亦可以與全球領先的綜合電訊信公司之一 Duetsche Telekom GmbH 及全球訊息通訊與技術服務提供商 NTT Ltd 合作提供。

Deutsche Telekom 業務解決方案部流動企業解決方案銷售主管 Alexis Raftopoulos 說：「作為 Deutsche Telekom 產品組合的 ICT 產品及服務之一，我們已經與 NetSfere 合作多年，為我們的客戶提供強大而安全的訊息傳遞。加密群組視像通話及螢幕共享功能進一步體現 NetSfere 的承諾，即向其用戶提供完整、安全的流動訊息傳遞體驗，從而改善員工協作及工作效率。我們很高興為客戶及其他全球組織帶來這些功能。」

NTT Ltd. 致力於幫助企業實現其數碼工作場所轉型。NTT Ltd 新加坡銷售主管 Danny Wong 說：「通過與 NetSfere 的策略合作夥伴關係，我們提供單一加密平台來進行文字、語音及視像通訊及協作，將企業用戶的安全流動訊息傳遞體驗提升至新的水平。對於金融服務、醫療保健及公共部門等行業來說，這尤為重要，以確保在安全且合規的遠程工作環境中實現業務連續性，並在新的常態下為客戶提供不間斷的服務。」

S&P 全球市場情報部旗下的 451 Research 勞動力合作高級分析師 Raúl Castañón-Martínez 說：「進入 COVID-19 大流行將近六個月，一些新趨勢突顯了疫情對工作場所通訊產生的長遠影響。我們的 「企業之聲：冠狀病毒快閃調查（2020 年 6 月）」 突顯了因疫情爆發而對安全通訊及協作技術的需求，並高度重視資訊安全。流動訊息傳遞提供與流動及前線員工特別相關的獨特功能。此外，私隱及安全功能是一項重要的分別，特別是對有嚴格合規要求的垂直行業。」

根據 Gartner 在 「數碼工作場所現代化員工通訊的八大步驟」 所述，「令人困惑的技術選項正在導致不相容或衝突的選項，這可破壞員工在內部通訊方面的體驗」以及「內部通訊通常被視為單向發佈（由於電郵及陳舊的內聯網帶來的挫折感），而非員工之間及與員工持續對話的機會。」 Gartner 建議「通過將內部通訊視為數碼工作場所計劃的策略支柱來優先考慮內部通訊。投入時間、資源及資金，以確保將其從獨立的工作轉移至補充其他數碼工作場所優先事項的工作，例如數碼靈活性。」

NetSfere 全新安全協作功能包括：

群組視像通話

這項新功能透過啟用在現有群組對話中進行的即時視像通訊來重新構想團隊合作的方式，從而確保所有參與者在加入會議之前都了解討論的全部內容。每個視像通話均被實時加密，從而使最終用戶可以完全控制對話。其他功能包括音訊及視像靜音指示器、語音指示器、音訊的視覺切換（將當前參與者帶到前台）以及用戶加入及退出對話時發出的通知。

實時協作

透過新的流動裝置及桌上電腦實時協作，電話會議可進一步提高工作效率。只需點擊一下，群組視像通話的參與者就可以立即共享其螢幕，以便在內部文件及材料（包括圖像及影片）上進行協作。其他功能包括帶揚聲器及靜音選項的重疊控制，以及在螢幕共享時在應用程式內或在應用程式外移動的完整導覽控制。

如欲了解更多關於 NetSfere 或有關其企業流動訊息服務的資訊，請瀏覽 www.NetSfere.com 。

關於 NetSfere

NetSfere 是 Infinite Convergence Solutions, Inc 的安全企業訊息服務供應商及協作平台。NetSfere 提供行業領先的安全和訊息傳送功能，包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密，以及位置功能和管理控制。該服務亦與全球領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom GmbH 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT Ltd. 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。該服務善用 Infinite Convergence 的豐富經驗和技術，他們為全球一級流動營運商提供流動解決方案，且每年支持 4 億多用戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 也遵從全球法規要求，包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001 等等。Infinite Convergence Solutions 在美國、德國、印度和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.netsfere.com 。

傳媒聯絡人

Brittany Johnson

NetSfere 的 Uproar PR

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