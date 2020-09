ROUYN-NORANDA, Québec, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu le paiement du début de l’an deux de l’option de la part de Ressources Excellon Inc. (EXN-T) requis, selon l’entente entre Excellon et Globex, pour le projet Bräunsdorf Silver en Saxe en Allemagne, maintenant nommé le projet Silver City.



Le paiement reçu à la première date d’anniversaire correspond à 100 000 $ comptant et 325 000 $ en actions d’Excellon (voir le communiqué de presse de Globex datant du 24 septembre 2019 pour les détails de l’entente). Excellon a récemment consolidé ses actions sur un ratio de 5 pour 1 dans le but de faciliter son adhésion à la Bourse de New York.

Excellon est présentement en forage testant des cibles très variées autant pour valider des modèles conceptuels que pour vérifier la minéralisation dans les secteurs de production historique. La campagne en cours consiste en 15 forages initiaux suivis de 12 forages optionnels afin de poursuivre tous systèmes de veines et de minéralisation intersectés. Excellon planifie présentement sa deuxième phase d’exploration sur le projet Silver City.

Globex est impatiente de connaître les résultats des premiers forages en ce qui concerne la validation des modèles conceptuels ainsi que les forages explorant les secteurs miniers historiques.

Le projet Bräunsdorf a été exploré et miné de façon rudimentaire au pic et à la pioche sur une période de 750 ans. Globex et maintenant Excellon, sont les premières compagnies à explorer de manière moderne les 164 km2 de superficie, y compris les nombreuses anciennes mines et indices minéralisés, qui se trouvent sur la propriété. Visitez le site internet d’Excellon au www.excellonresources.com pour plus de détails concernant le projet Silver City et son potentiel de découverte.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com