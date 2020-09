TORONTO, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 11 septembre 2020, Santé Canada a approuvé l’utilisation de Trulicity® (dulaglutide) pour la réduction du risque d’accident vasculaire cérébral non mortel chez les adultes atteints de diabète de type 2 qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire (CV) multiples ou une maladie cardiovasculaire établie, en association avec un régime alimentaire, un programme d’exercice et le traitement standard. Cette décision fait de Trulicity, un produit d’Eli Lilly and Company, le premier et le seul agoniste des récepteurs du GLP-1 (AR GLP-1) approuvé qui procure des bienfaits CV chez les personnes qui présentent des facteurs de risque CV multiples ou chez celles qui ont une maladie cardiovasculaire établie.



La nouvelle indication découle des résultats de l’étude REWIND, évaluant les effets CV de Trulicity dans une population différenciée de patients. L’étude a été menée principalement chez des personnes présentant de multiples facteurs de risque cardiovasculaire qui n’étaient pas atteintes d’une maladie cardiovasculaire établie. L’étude REWIND a montré que Trulicity entraîne une réduction significative du risque d’ECVM-3, un paramètre d’évaluation composé de l’infarctus du myocarde (crise cardiaque) non mortel, de l’accident vasculaire cérébral non mortel et du décès d’origine CV. Les résultats ont révélé que Trulicity avait permis une réduction constante du risque d’ECVM-3 dans les principaux sous-groupes démographiques. Le profil d’innocuité de Trulicity était conforme à celui des agents de la classe des AR GLP-1. Les effets indésirables qui ont le plus souvent mené à l’abandon du traitement par Trulicity étaient les effets gastro-intestinaux.

« REWIND a montré que le dulaglutide (commercialisé sous le nom de Trulicity) réduisait le nombre d’événements cardiovasculaires majeurs, y compris les accidents vasculaires cérébraux non mortels, chez les adultes atteints de diabète de type 2 qui présentaient de multiples facteurs de risque cardiovasculaires ou une maladie cardiovasculaire établie, déclare le Dr Hertzel Gerstein, professeur et directeur adjoint, Population Health Research Institute de l’Université McMaster et Hamilton Health Sciences, Hamilton (Ontario). La nouvelle indication de Trulicity visant à réduire le risque d’accident vasculaire cérébral non mortel chez ces patients fournira aux médecins un outil important pour traiter le diabète de type 2. »

En plus de présenter une efficacité glycémique éprouvée et d’être offert dans un dispositif facile à utiliser*, Trulicity peut maintenant être prescrit dans le but de procurer des bienfaits cardiovasculaires aux personnes atteintes de diabète de type 2.

« La classe des AR GLP-1 représente un progrès important dans le traitement du diabète de type 2, souligne le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales chez Eli Lilly Canada. La combinaison de l’efficacité éprouvée de Trulicity et d’une nouvelle indication concernant les accidents vasculaires cérébraux non mortels représente une étape importante dans la prise en charge du diabète et des maladies cardiovasculaires. »

À propos de l’étude REWIND

REWIND (Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes) était une étude multicentrique à répartition aléatoire menée à double insu et contrôlée par placebo visant à évaluer l’effet de 1,5 mg de Trulicity, un agoniste des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1), administré une fois par semaine, comparativement au placebo, tous deux ajoutés à la norme de soins (conformément aux lignes directrices locales sur la norme de soins), sur les événements cardiovasculaires (CV) majeurs chez des adultes atteints de diabète de type 2. Le principal critère d’évaluation cardiovasculaire était la première occurrence d’un événement cardiovasculaire majeur (critère comprenant les décès d’origine cardiovasculaire, les infarctus du myocarde non mortels et les AVC non mortels). Les critères d’évaluation secondaires comprenaient chaque composante du principal critère d’évaluation cardiovasculaire, une combinaison d’issues microvasculaires cliniques comprenant la néphropathie ou la rétinopathie, une hospitalisation pour angine instable, une insuffisance cardiaque nécessitant une hospitalisation ou une consultation en urgence pour insuffisance cardiaque et la mortalité toutes causes confondues. Chez les 9 901 participants provenant de 24 pays, la durée moyenne du diabète était de 10,5 ans, et le taux d’HbA1c initial médian était de 7,2 %. Même si tous les participants à l’étude présentaient des facteurs de risque CV, seulement 31,5 % d’entre eux étaient atteints d’une maladie CV établie, tandis que 62,8 % présentaient uniquement de multiples facteurs de risque CV. Dans le cadre de l’étude REWIND, une maladie CV antérieure (établie) était définie comme des antécédents d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral ischémique, d’angine instable, de revascularisation (coronarienne, carotidienne ou périphérique), d’ischémie myocardique confirmée par test d’effort ou imagerie cardiaque, ou d’hospitalisation pour angine instable avec au moins un des éléments suivants : changements observés à l’ECG, ischémie myocardique confirmée par imagerie ou nécessité d’une intervention coronarienne percutanée.

La portée internationale de l’étude REWIND, la proportion élevée de femmes, la proportion élevée de sujets sans maladie cardiovasculaire établie et l’inclusion de participants présentant un faible taux d’HbA1c initial laissent croire que les résultats refléteront directement la population de patients atteints de diabète de type 2 habituellement traités dans la pratique générale.

À propos du diabète au Canada

Environ 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. Les personnes diabétiques sont au moins trois fois plus susceptibles d’être hospitalisées en raison de maladie cardiovasculaire et constituent 30 % des cas d’accident vasculaire cérébral et 40 % des cas de crise cardiaque. Le diabète peut réduire l’espérance de vie de 5 à 15 ans et entraîner des complications associées à une mort prématurée. On estime que le taux de mortalité, toutes causes confondues, chez les Canadiennes et Canadiens diabétiques est deux fois plus élevé que chez les personnes non diabétiques1.

À propos de Lilly Diabétologie

Lilly est un chef de file mondial dans le traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd’hui, nous tirons profit de cet héritage en nous efforçant de répondre aux différents besoins des personnes atteintes de diabète et des personnes qui s’occupent d’elles. Par la recherche, la collaboration et des procédés de fabrication de qualité, nous cherchons à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète et d’autres maladies connexes. Nous travaillons à obtenir des résultats exceptionnels grâce à des solutions novatrices – des médicaments aux technologies en passant par des programmes de soutien et plus encore.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s’efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d’une collaboration de recherche avec des chercheurs de l’Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l’oncologie, du diabète, de l’auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse www.lilly.ca/fr.

