Faits saillants :



Avec de simples adaptations, 1,7 millions de tonnes métriques par année (4 921 tm/jr) pourraient être extraites par le puits de la propriété Mine Chimo.





Les résultats de cette étude s’inscrivent dans le cadre de 4 études d’ingénierie en cours ainsi que d’une étude préparatoire à la réalisation d’une nouvelle estimation des ressources de la propriété Mine Chimo afin d’en révéler sa pleine valeur.



VAL-D’OR, Québec, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) rapporte les résultats d’une étude d’ingénierie sur les capacités de hissage de l’infrastructure minière souterraine de la propriété Mine Chimo. Cette propriété, dont les intérêts sont détenus à 100% par Cartier, est située à 45 km à l’Est du camp minier de Val-d’Or.

L’étude révèle que les composantes de la structure interne du puits pourraient permettre de hisser des bennes allongées (‘’skips’’) d’une capacité de chargement de 20 tonnes métriques chacune circulant à une vitesse de croisière de 2 200 pieds / minutes (40 km/h). Ce taux de hissage permettrait de hisser 492 tm/h de roche à la surface pour un total de 4 921 tm/jr à raison de 10 heures d’opération de hissage par jour de 24 heures soit 1,7 M tm/an.

À ce jour, 2 études internes d’ingénierie sont complétées avec des conclusions positives dont celle faisant l’objet du présent communiqué. Deux autres études internes d’ingénierie sont en cours de même qu’une étude interne préparatoire à la réalisation d’une nouvelle estimation des ressources de la propriété Mine Chimo.

Aucune évaluation économique préliminaire, étude de faisabilité préliminaire ou étude de faisabilité n'ont été réalisées et la divulgation des résultats de cette étude interne ne soutient ni n'implique la faisabilité technique et/ou la viabilité économique du projet. De plus, bien que les estimations actuelles des ressources minérales aient été effectuées sur des zones distinctes de la propriété, les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique.

Tableau des caractéristiques actuelles et futures de l’infrastructure du puits de la propriété Mine Chimo:

Caractéristiques actuelles du puits Dimension de l'excavation du puits 914 m x 6 m x 2,7 m (Excavation rocheuse existante de 15 000 m³) 3 compartiments D'une dimension de 5'0'' x 5'6'' chacun État des parois rocheuses internes En bonne condition au moment de la fermeture de la mine Structure interne du puits Poutres 8'' x 8'' de sapin Douglass (''BC Fir'') État des composantes internes du puits

En bon état au moment de la fermeture de la mine Le bois immergé sous l'eau sans oxygène demeure intact* de la détérioration pour des décennies Principales caractéristiques additionnelles requises Poids de matériel rocheux hissé

4 921 tm/jour en 10 heures d'opération par période de 24 heures 492 tm /heure Type de bennes (''skips'') utilisés

2 bennes allongées d'une capacité de chargement de 20 tm chacune dans compartiments nos 2 et 3 14 m de hauteur pour la benne incluant une cage Nombre de bennes hissées par heure 30 Vitesse de croissière des bennes 2 200 pieds/min (40 km/h) Type de cage utilisée Cage de type ''Mary-Ann'' à 4 niveaux pouvant transporter 36 personnes dans compartiment no. 1 Hauteur du chevalement 57 m Poids suspendu sous la molette 56 tm Type de treuil Treuil à tambour de 5,1 m de diamètre avec une force motrice AC totalisant 4 880 HPRMS Type de câble de hissage Câble unique de 56 mm de diamètre ou système à câbles multiples *: Une inspection minutieuse des composantes du puits sera requise de même que le remplacement ou le renforcement des composantes qui ne répondraient pas aux normes.

À propos du projet Mine Chimo

Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle une royauté de 1% NSR (‘’Net Smelter Return’’) a été accordée à IAMGOLD Corporation. Aucun droit de premier refus (‘’buy - back’’) n’a été accordé.





Ressources minérales estimées à ce jour pour la propriété Mine Chimo (FIGURE) en utilisant un prix de l’or de 1 300 US $/once et une teneur de coupure de 2,5 g/t :



Couloir Aurifère

Teneur de coupure

2,5 g/t Au

Ressources Indiquées Ressources Présumées Tonne

métrique

(t) Teneur

(g/t Au) Once

Troy

(oz) Tonne

métrique

(t) Teneur

(g/t Au) Once

Troy

(oz) Central (1) 3 263 300 4,40 461 280 3 681 600 3,53 417 250 Nord (2) 505 300 5,35 86 850 715 700 4,59 105 710 Sud (2) 249 000 4,63 37 060 480 600 4,84 74 840 Total 4 017 600 4,53 585 190 4 877 900 3,82 597 800

Note 1 : Cartier dépose sur SEDAR le rapport technique NI 43-101 de la première estimation des ressources du couloir aurifère central de la propriété Mine Chimo, GéoPointCom Inc., 18 décembre 2019.

Note 2 : Cartier dépose sur SEDAR le rapport technique NI 43-101 de l’estimation des ressources des couloirs aurifères central, nord et sud de la propriété Mine Chimo, 17 juin 2020.

La propriété, qui est accessible à l’année, est située à proximité de nombreux concentrateurs de la région de Val-d’Or.





Quatorze zones aurifères ont été exploitées par 3 producteurs entre 1964 et 1997 pour une production de 376 217 onces d’or (MERN DV 85-05 à DV-97-01).





Les infrastructures minières consistent en un réseau de 7 km de galeries, distribuées sur 19 niveaux et reliées par un puits d’une profondeur de 914 m. Le chevalement et les installations de surface ont été démantelés en 2008 mais la ligne électrique de 25 kV ainsi que la sablière sont encore en place.





Les travaux de forage, réalisés à ce jour par Cartier sur la propriété Mine Chimo, se composent de 124 forages totalisant 58 054 m et 21 867 échantillons d’or collectés.



À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 13,9 M $ , ainsi qu’un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Merian Global et les fonds d’investissement du Québec.





La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.





La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.





La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l’extension géométrique des dépôts aurifères.





Les travaux d’exploration sont actuellement concentrés sur la propriété Mine Chimo afin d’en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des travaux d’exploration est en cours afin de réaliser un important programme de forage sur la propriété Benoist. Les travaux de forage sur les propriétés Fenton et Wilson suivront ceux de la propriété Benoist.



Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Mine Chimo, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Auteur de l’étude d’ingénierie

L’étude des capacités de hissage des infrastructures minières de la propriété Mine Chimo a été préparée par M. Paul Bonneville, ing. minier, Président et Directeur de Services Miniers PRB Inc.

Pour plus d’information, contactez :

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



