MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer les résultats d’analyse des sept sondages complétés en juillet dernier sur la propriété aurifère Aquilon, à Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Cette propriété comprend en surface plus d’une trentaine d’indices à haute teneur en or incluant certains avec des teneurs spectaculaires (réf. : communiqués 02/12/2014; 01/01/2011; 26/06/2008). Elle a fait l’objet de nombreux sondages au cours des années, toutefois la grande majorité de ceux-ci étaient très courts (205 sondages totalisant 12 247 mètres) et concentrés de façon très restreinte sur quatre indices lorsque le projet était dirigé par des partenaires. Sirios a récupéré 100% de cette propriété en 2016 et a entrepris alors et continue de repenser l’approche d’exploration de cette propriété qu’elle juge à grand potentiel.



Secteur Moman / Fleur de lys

Le sondage #108 a recoupé 4,65 g/t Au sur 6,9 m, incluant 10,3 g/t Au sur 2,9 m, prolongeant ainsi l’indice filonien Moman latéralement vers l’ouest sur plus de 175 m dans le secteur de l’indice Fleur de lys. Ceci permet pour la première fois de relier spatialement ces deux indices qui sont composés chacun d’une veine de quartz principale à haute teneur en or et de halos aurifères bordant d’autres veines et veinules adjacentes. Une zone sus-jacente d’environ 15m à la veine Moman, a également été recoupée par le sondage #105 avec 4,36 g/t Au sur 1,2 m.

Secteur Lingo

La veine Lingo-3 Ouest a été recoupée en profondeur par le sondage #106 avec 1,43 g/t Au sur 1 m avec présence d’or visible, prolongeant ainsi l’extension de la veine de 60 m pour un total de près de 300 mètres à partir de la surface dans l’axe de la minéralisation.

Autres cibles d’exploration

En plus de la minéralisation de type filonienne (veines de quartz) recoupée dans les secteurs des indices Moman / Fleur-de-lys et Lingo, une minéralisation aurifère associée à des sulfures disséminés à semi-massifs similaire à l’indice SLD en surface a été observée dans le sondage #109. Celui-ci a recoupé un intervalle de sulfures disséminés titrant 4,63 g/t Au sur 1 m, ainsi qu’une autre zone anomale de 0,16 g/t Au sur 21,4 m dans une tonalite contenant moins de 5% de sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite).

L’intégration des données historiques avec les résultats des nouveaux sondages effectués permet d’observer que les minéralisations aurifères filoniennes sont persistantes de long d’un pendage de 30° vers le nord-nord-est avec présence fréquente d’or visible. Le sondage #108 indique, quant à lui, un prolongement latéral significatif de l’indice Moman en dehors de l’axe cylindrique («shoot») à haute teneur qui avait été suivi antérieurement le long de sa plongée sur plus de 100 mètres.

« Nous sommes encouragés par les résultats obtenus car, avec seulement quelques sondages, nous avons réussi, pour la première fois sur Aquilon, à relier latéralement deux indices aurifères à hautes teneurs sur une distance importante (plus de 175 m). Les résultats justifient amplement la poursuite des efforts d’exploration sur cette propriété, incluant des sondages additionnels afin de confirmer les extensions latérales et en profondeur de ces indices. De plus, la présence de minéralisation aurifère associée à des sulfures disséminés, à proximité d’un système hydrothermal riche en or, démontre un potentiel additionnel pour découvrir un gîte associé aux sulfures dans des roches volcano-plutoniques », a commenté Dominique Doucet, fondateur et chef de la direction de Sirios.

Prochaines étapes

Les résultats de cette campagne ont permis d’améliorer la compréhension du modèle de la minéralisation aurifère. La modélisation se poursuit donc avec un travail de réinterprétation des données historiques complémentées par les nouveaux forages, afin de générer de nouvelles cibles d’exploration. De plus, les 643 échantillons de sol (humus) récoltés cet été dans le secteur central de la propriété sont présentement à l’analyse. Ceux-ci pourraient également permettre d’ajouter de nouvelles cibles.

Finalement, les sept sondages de cette campagne, totalisant 1 414 mètres, constituent la première phase d’un plus grand programme de 10 000 mètres qui pourra être complété ultérieurement.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES SONDAGES 2020 – AQUILON

Sondage AQ20- Secteur De À Longueur (m)* Teneur

(g/t Au) Interprétation 105 Moman 115,0 120,0 5,0 1,19 Zone sus-jacente à la veine Moman incl. 115,8 117,0 1,2 4,36 224,8 227,2 2,4 1,21 Zone sous-jacente à la veine Moman 106 Lingo 77,4 81,4 4,0 0,86 Prolongement de la veine Lingo-2 125,0 126,0 1,0 **1,43 Prolongement de la veine Lingo-3 ouest 108 Fleur-de-lys 82,5 89,4 6,9 4,65 Extension de la zone Moman jusqu’au secteur Fleur de lys incl. 86,5 89,4 2,9 **10,30 109 SLD 31,3 32,3 1,0 4,63 Minéralisation aurifère dans des sulfures disséminés 78,5 99,9 21,4 0,16 Zone anomale en or associée aux sulfures disséminés

* Longueur le long du sondage, épaisseur vraie non déterminée.

** Or visible observé. Les sondages #107, 110 et 111 n’ont pas donné de résultats significatifs. Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant: www.sirios.com/aquilon-bd-coordinates-drilled-20200922

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites et fendues en deux moitiés par le personnel de Sirios sur la propriété Aquilon. Une moitié a ensuite été expédiée à un laboratoire commercial certifié dans la région de Rouyn-Noranda pour fins d’analyse, et l’autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d’échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l’or par pyroanalyse et finition à l’absorption atomique par les laboratoires d’Actlabs. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d’or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d’un échantillon d’environ 1 kg.

À propos d ’ Aquilon

La propriété Aquilon, détenue à 100% par Sirios, comprend 140 claims couvrant près de 70 km2. Elle est située à environ 490 km à l’est de Radisson et est facilement accessible par route en toute saison via la Trans-taïga traversant la région Eeyou Istchee Baie-James. La réalisation de forage sur la propriété est optimale en hiver compte tenu de la présence de zones marécageuses. Davantage d’informations sur la propriété sont disponibles au lien suivant : sirios.com/aquilon.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse et ont révisé la version finale du texte.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, président

Tél, : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com

