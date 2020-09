RESTON, Virginie, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), une association mondiale d'écoles supérieures de commerce de premier plan, en partenariat avec MBA Career Services & Employer Alliance (MBA CSEA), la Fondation européenne pour le développement du management (EFMD) et Highered, a publié son Enquête 2020 sur les recruteurs d'entreprise . Alors que le rapport de cette année arrivait à sa conclusion en mars, le COVID-19 était en pleine propagation. Étant donné les perturbations causées par la pandémie mondiale, le GMAC a lancé une collecte de données supplémentaire afin d'élargir ces résultats et de fournir des informations plus pertinentes sur les impacts économiques du COVID-19 sur toutes les tendances du recrutement et des salaires. Un point de vue plus approfondi a par ailleurs été développé sur les compétences que les employeurs recherchent alors que les entreprises continuent de faire face à la récession économique.



Dans le rapport de cette année, les employeurs ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir, ce qui est remarquable compte tenu de l'incertitude et du ralentissement économique qui frappent l'économie mondiale depuis le mois de mars. Avant le COVID-19, 92 % des entreprises exprimaient leur intention d'embaucher des diplômés de MBA en 2020, un chiffre qui est tombé à 77 % lors de l'échantillonnage dans le contexte du COVID-19. Cependant, lorsqu'on leur a posé des questions sur les plans d'embauche pour 2021, près de 90 % des employeurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'embaucher des diplômés de MBA, soit un niveau similaire au taux observé dans l'échantillon pré-COVID.

« Quand on pense aux compétences et à l'expérience requises pour aider les entreprises et les secteurs à se reconstruire après un événement comme le COVID-19, il est logique que les employeurs expriment le désir de recruter davantage de diplômés de MBA et de maîtrise en affaires », a déclaré Sangeet Chowfla, PDG du GMAC. « Le monde évoluait de toutes façons rapidement, même avant la pandémie actuelle, et bien que le COVID-19 y ait apporté des défis sans précédent dans tous les secteurs, les salles de classe des écoles de commerce préparent depuis longtemps les étudiants en MBA à un environnement dynamique et souvent incertain. Les employeurs attachent beaucoup de valeur à ce type de talent et de perspective. »

Demande de compétences : stabilité en période de perturbation

Alors que la pandémie continue de secouer l'économie mondiale, perturbant les chaînes d'approvisionnement et façonnant l'avenir du travail, la confiance des recruteurs d'entreprise dans les compétences et les capacités des cadres supérieurs reste forte.

Avant le COVID-19, 90 % des personnes interrogées indiquaient qu'elles étaient très confiantes ou confiantes quant à la capacité des écoles de commerce à préparer les étudiants à réussir dans leur entreprise. Ce chiffre est resté stable à 87 % dans les enquêtes réalisées cet été, ce qui souligne l'attractivité des titulaires de diplômes MBA et leur capacité à être performants en période de transition et de changement.

« Les talents dans une société sont essentiels à sa croissance et à sa capacité à innover, une réalité qui va de soi dans n'importe quel environnement », a déclaré Jay Nibbe, membre du conseil d'administration du GMAC et vice-président mondial pour les marchés chez EY. « Les compétences mises en évidence dans ce rapport représentent une différenciation concurrentielle considérable quant à la capacité d'une société à rivaliser et à créer de la valeur sur le marché. Elles deviennent encore plus importantes dans un contexte de bouleversements et de changements constants. »

Les recruteurs ont cité la réflexion stratégique, les compétences de communication et la polyvalence comme les compétences qui leur inspirent le plus de confiance quant à la capacité d'une école de commerce à préparer les diplômés à réussir sur le marché du travail. Ces compétences restent constantes dans l'ensemble du rapport.

L'un des changements les plus notables dans l'examen de la demande de compétences porte sur la capacité à relever les défis de la perturbation technologique, qui a été identifiée par plus des deux tiers des employeurs interrogés comme devenant de plus en plus importante en raison du COVID-19, suivie de solides compétences en communication.

« Les recherches du GMAC montrent que même si la pandémie redéfinit l'économie mondiale et le marché de l'emploi, la confiance des recruteurs d'entreprise dans les compétences et les capacités des diplômés en management est forte », a déclaré Rahul Choudaha, directeur de Industry Insights au GMAC. « Cela cadre avec les projections de recrutement de diplômés en MBA pour 2021, car les sociétés prévoient leur reprise dans un monde post-COVID demandeur de méta-compétences intégrées aux talents de direction, comme la polyvalence et la réflexion stratégique. »

Tendances salariales : les primes résistent à la pression

Dans le contexte de la pandémie, la rémunération est soumise à des pressions à tous les niveaux, étant donné que les entreprises se concentrent sur la durabilité opérationnelle et que la demande et l'offre de talents évoluent en faveur des employeurs. Et pourtant, pour la classe 2020, la plupart des recruteurs ont exprimé leur intention d'honorer les promesses de rémunération de leur entreprise, une minorité des personnes interrogées ayant déclaré qu'elles réduiraient les salaires, les avantages ou les primes.

Par ailleurs, la prime de rémunération dont dispose les diplômés en management d'entreprise se maintient. Avec 115 000 dollars, le salaire médian des titulaires d'un MBA est 75 % plus élevé que celui des titulaires d'une licence dans un échantillonnage pré-COVID. Ce chiffre a légèrement diminué pour s'établir à 105 000 dollars dans le cadre des enquêtes sur le COVID-19. La prime liée à la rémunération est encore plus évidente pour les sociétés figurant dans le palmarès Fortune 100 et les trois plus grands secteurs de recrutement de diplômés de MBA : le conseil, les finances et la technologie. Par exemple, avec 145 000 dollars, le salaire médian des titulaires de MBA dans le secteur du conseil est deux fois plus élevé que celui des titulaires de licence, comme l'indiquent les données recueillies avant le 17 mars. En résumé, les réponses recueillies dans l'enquête effectuée cette année auprès des recruteurs d'entreprise suggèrent que les salaires des talents en management sont relativement moins susceptibles de s'atténuer dans l'environnement du COVID-19.

Pour de plus amples informations sur le rapport, vous êtes invité(e) à participer à un webinaire GMAC gratuit le 1er octobre, au cours duquel des experts de l'industrie discuteront des points forts du rapport et des implications pour les écoles de commerce et les employeurs.

