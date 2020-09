RESTON, Va., Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de faculdades líderes de pós-graduação de business, em parceria com a MBA Career Services & Employer Alliance (MBA CSEA), a European Foundation for Management Development (EFMD) e a Highered, publicou sua Pesquisa Anual de Recrutadores Corporativos de 2020 . Ao final da pesquisa este ano em março, a COVID-19 estava começando a se revelar. Diante da interrupção causada pela pandemia global, o GMAC deu início à coleta de dados adicionais para expandir os resultados a fim de fornecer insights mais relevantes sobre os impactos econômicos da COVID-19 nas tendências de contratação e salário. Além disso, a pesquisa obteve uma perspectiva mais profunda sobre as habilidades que os empregadores estão procurando, com as organizações continuando a lidar com a recessão econômica.



No relatório deste ano, os empregadores expressaram otimismo para o futuro, um dado importante dada a incerteza e a retração econômica que têm dominado a economia global desde março. Antes da COVID-19, 92% das empresas expressaram intenção de contratar graduados de MBA em 2020, um número que caiu para 77% durante a amostragem em meio à COVID-19. No entanto, quando questionados sobre os planos de contratação para 2021, quase 90% dos empregadores disseram que planejam contratar graduados em MBA, um nível semelhante à taxa observada na amostragem pré-COVID.

“Ao pensar nas habilidades e experiência necessárias para ajudar as organizações e indústrias a se recuperarem após um evento como a da COVID-19, faz sentido que os empregadores estejam expressando o desejo de contratar mais graduados em MBA e mestrado em business”, disse Sangeet Chowfla, presidente e diretor executivo do GMAC. “O mundo já estava passando por mudanças muito rápidas mesmo antes da atual pandemia e, embora a COVID-19 tenha trazido desafios talvez sem precedentes em todos os setores, as salas de aula de faculdades de business (b-school) há muito tempo preparam os alunos de MBA para um ambiente dinâmico e, muitas vezes, incerto. Os empregadores valorizam esse tipo de talento e perspectiva.”

Demanda de Habilidades: Estabilidade em Tempos Difíceis

Com a pandemia continuando a abalar a economia global, rompendo as cadeias de suprimentos e moldando o futuro do trabalho, a confiança dos recrutadores corporativos na capacidade e habilidades dos talentos de gestão de pós-graduação permanece forte.

Antes da COVID-19, 90% dos entrevistados indicaram que estavam altamente confiantes ou confiantes com a capacidade das faculdades de business poderem preparar os alunos para o sucesso na organização. Esse número manteve-se estável em 87% das pesquisas realizadas no meio do ano, destacando a atratividade dos diplomados em MBA e seu desempenho em tempos de transição e mudança.

“O talento em uma organização é vital para o crescimento e a capacidade de inovação de uma empresa, uma realidade em qualquer ambiente”, disse Jay Nibbe, membro do conselho do GMAC e vice-presidente global de mercados da EY. “As habilidades destacadas neste relatório representam uma diferenciação competitiva significativa quando se trata da capacidade de uma empresa de competir e criar valor no mercado, e elas se tornam ainda mais importantes em meio a tumultos e mudanças constantes.”

Os recrutadores citaram pensamento estratégico, habilidades de comunicação e versatilidade como suas habilidades mais fortes quando se trata da capacidade de uma faculdade de business preparar os graduados para sucesso na força de trabalho. Essas habilidades se mantêm estáveis em todo o relatório.

Uma das mudanças mais notáveis ao examinar a demanda por habilidades é a capacidade de enfrentar os desafios da disrupção tecnológica, que foi identificada por mais de dois terços dos empregadores que responderam como se tornando mais importante como resultado da COVID-19, seguida pelas fortes habilidades de comunicação.

“A pesquisa do GMAC mostra que, mesmo com a pandemia redefinindo a economia global e o mercado de trabalho, a confiança dos recrutadores corporativos na capacidade e habilidades dos talentos de gestão de pós-graduação é forte”, disse Rahul Choudaha, diretor de Insights da Indústria do GMAC. “Isso se alinha às robustas projeções de contratação de MBA para 2021, com as organizações planejando uma recuperação em um mundo pós-COVID que exige meta-habilidades integrais aos talentos gerenciais, como versatilidade e pensamento estratégico.”

Tendências Salariais: Remuneração Resistente à Pressão

No contexto pandêmico, a remuneração está sob pressão em todos os níveis, com as empresas se concentrando na sustentabilidade operacional, e a demanda e a oferta de talentos mudando em favor dos empregadores. E, no entanto, para a classe de 2020, a maioria dos recrutadores expressou intenção de honrar as promessas de remuneração da sua organização, com uma minoria de entrevistados dizendo que reduzirão salários, benefícios ou bônus.

Além disso, o prêmio de remuneração que os graduados em gestão de negócios comandam está se mantendo estável. O salário médio de US $ 115.000 para os diplomados de MBA é 75% mais alto do que os com bacharelado indicado na amostragem pré-COVID. Esse número diminuiu ligeiramente para US $ 105.000 na pesquisa em meio a COVID-19. O prêmio da remuneração ainda é mais evidente nas empresas Fortune 100 e os três grandes setores de contratação para graduados de MBA - consultoria, finanças e tecnologia. Por exemplo, o salário médio de US $ 145.000 para MBAs na indústria de consultoria é o dobro do salário médio de bacharelado, conforme indicado nos dados coletados antes de 17 de março. Em suma, as respostas coletadas na Pesquisa de Recrutadores Corporativos deste ano sugerem que os salários dos talentos de gestão de pós-graduação são relativamente menos propensos a serem reduzidos no ambiente da COVID-19.

Para obter mais informações sobre o relatório, participe de um webinar gratuito do GMAC no dia 1º de outubro, onde especialistas do setor discutirão pontos importantes do relatório e as implicações para as faculdades de business e empregadores.

Além disso, futuros alunos podem acessar estes e outros artigos no mba.com:

Empresas esperam que a contratação de MBA retorne aos níveis pré-COVID em 2021 ( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/covid-19-and-business-school/companies-expect-mba-hiring-to-return-to-pre-covid-levels-in-2021 )

Salários de MBA resistem à pressão da COVID-19 ( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/your-salary/mba-graduates-command-salary-premium )

As empresas estão oferecendo estágios e empregos para faculdades de business no momento? ( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/covid-19-and-business-school/are-companies-offering-business-school-internships-and-jobs-right-now )

