September 22, 2020 13:03 ET

弗吉尼亚州雷斯顿, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一流商学院全球协会组织的管理专业研究生入学考试委员会(The Graduate Management Admission Council™,即:GMAC™)与MBA职业服务和雇主联盟(MBA CSEA)、欧洲管理发展基金会(EFMD)及Highered合作,发布了该委员会 2020年度企业招聘调查 。今年3月在本年度报告即将完成之际,新冠疫情开始蔓延。鉴于全球疫情造成的干扰,GMAC开展了更多的数据收集工作以扩展调查结果,从而针对新冠疫情对招聘和薪金趋势的经济影响提供更贴切的洞察。此外,对雇主在继续应对经济衰退的过程中努力寻求的技能,本次调查也获得了更深入的见解。



在今年的报告中,雇主们对未来表示乐观。考虑到自3月份以来不确定性和经济收缩一直困扰着全球经济,这一点很值得关注。新冠疫情之前,92%的公司表示有意在2020年聘用MBA毕业生,这一数字在新冠疫情期间的抽样调查中下降到77%。但是,当被问及2021年的招聘计划时,近90%的雇主表示他们计划招聘MBA毕业生,这一比例与新冠疫情之前的抽样调查数据相似。

“考虑在新冠疫情之类的事件后帮助组织和行业重建所需的技能和经验,雇主们表示希望雇佣更多MBA和商学硕士毕业生是有道理的,” GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示。“即使在当前疫情发生之前,世界已经在快速变化,而尽管新冠疫情给每个领域都带来了前所未有的挑战,但商学院的课堂长期以来一直在培养MBA学生为不断变化且往往不确定的环境做准备。雇主们很看重这种才能和视角。”

技能需求:变动时期的稳定性

在疫情继续影响全球经济、扰乱供应链和重塑未来工作的背景下,招聘企业对管理专业研究生的技能和能力仍抱有十足信心。

在新冠疫情之前,90%的受访者表示,他们对商学院培养学生在组织中取得成功的能力表示很有信心或有信心。这一数字在今年夏季的调查中稳定在87%,凸显了MBA毕业生及其在转型和变革时期工作能力的吸引力。

“企业的人才对于增长和企业创新能力至关重要,在任何环境都是如此,” GMAC董事会成员、安永市场事务全球副总裁Jay Nibbe表示。“本报告中强调的技能是公司在市场上参与竞争和创造价值能力方面具有重要意义的竞争差异化因素,在动荡和不断变化的情形下会变得更加重要。”

在商学院培养毕业生在工作中获得成功的能力方面,招聘企业认为,战略思维、沟通技巧和全面技能是令他们感到最有信心的技能。报告中对这些技能的相关反馈始终保持稳定。

在对技能需求进行仔细考察时,一个更值得注意的变化是应对技术中断挑战的能力,超过三分之二的雇主认为这一点因新冠疫情而变得更为重要,其次是强大的沟通技能。

“GMAC的研究显示,尽管全球疫情令全球经济和就业市场出现变动,但招聘企业对管理专业毕业生的技能和能力仍信心十足,”GMAC行业洞察总监Rahul Choudaha表示。“这与2021年强劲的MBA招聘预测相吻合,因为组织要计划实现后新冠时代的复苏,就需要管理人才所必须具备的元技能,如全面才能和战略思维等。”

薪酬趋势:高薪承受压力

在全球疫情的背景下,企业关注运营的可持续性,并且人才供需情况向有利于雇主的方向转变,因此各个层面的薪酬都面临压力。但是,对于2020届毕业生,大多数招聘方表示他们将遵守各自组织的薪酬承诺,少数受访者表示他们将减少工资、福利或奖金。

另外,企业管理专业毕业生的薪酬优势也保持稳定。在新冠疫情前的抽样调查中,MBA学位毕业生工资中位数为11.5万美元,比学士学位毕业生高出75%。这一数字在新冠疫情期间的调查中略有下降,达到105,000美元。对于财富100强企业和咨询、金融和科技这三个雇用MBA毕业生的主要行业来说,薪资优势甚至更为明显。例如,3月17日之前收集的数据显示,咨询行业MBA毕业生的薪资中位数为14.5万美元,是学士学位毕业生的两倍。总之,今年招聘企业调查收集的反馈表明,在新冠疫情环境下,管理专业毕业生的薪资相对不太可能下降。

如果想要更深入了解报告,请参加10月1日举行的 GMAC免费网络研讨会 ,届时业内专家将讨论报告的亮点内容以及对商学院和雇主的影响。

此外,有意向的学生可以在mba.com网站查阅以下文章和其他内容:

Companies Expect MBA Hiring to Return to Pre-COVID Levels in 2021(各公司预计MBA招聘将于2021年恢复到新冠疫情前水平) ( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/covid-19-and-business-school/companies-expect-mba-hiring-to-return-to-pre-covid-levels-in-2021 )

MBA Salary Premium Endures Under COVID-19 Pressure(MBA高薪受到新冠疫情压力)( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/your-salary/mba-graduates-command-salary-premium )

Are Companies Offering Business School Internships and Jobs Right Now?(各公司当前是否提供商学院实习和工作岗位?)( https://www.mba.com/articles-and-announcements/articles/covid-19-and-business-school/are-companies-offering-business-school-internships-and-jobs-right-now )

