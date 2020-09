September 22, 2020 13:03 ET

維珍尼亞州里斯頓, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會,與 MBA 職業服務及僱主聯盟 (MBA Career Services & Employer Alliance - MBA CSEA)、歐洲管理發展基金會 (European Foundation for Management Development - EFMD),以及 Highered 聯合發佈了 「2020 年企業招聘調查」 。正當今年的報告於三月接近完畢時,COVID-19 卻開始在世界各地肆虐。鑑於全球疫情所造成的破壞,GMAC 收集了額外的數據進行分析,為 COVID-19 對招聘及薪酬趨勢方面所帶來的經濟影響提供更相關的分析。此外,隨著企業繼續努力應對經濟衰退,僱主對所尋找的僱員技能有了更深入的了解。



在今年的報告中,有一點值得注意的是僱主對未來表示樂觀,特別是自三月以來,全球經濟受到不確定性及經濟收縮的影響。在疫情出現前, 92% 的企業表示有意在 2020 年聘請工商管理碩士畢業生,這個數字在疫情期間的抽樣過程中下降至 77%。但是,當被問及 2021 年的招聘計劃時,將近 90% 的僱主表示他們計劃招聘 MBA 畢業生,這一水平與疫情前抽樣的數據相似。

GMAC 主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示:「在考慮可協助機構及行業重建所需的技能及經驗時,僱主表達希望聘用更多工商管理碩士畢業生的渴望很合理。在疫情出現前,世界已經在迅速變化,雖然疫情為各行各業帶來前所未有的挑戰,但商學院一直以來都指導學生適應動態及不確定的環境。僱主重視這種人才及觀點。」

技能需求:在混亂時期的穩定性

隨著疫情繼續影響全球經濟、破壞供應鏈及塑造工作的未來,企業招聘人員對管理人才畢業生的技能及能力仍然充滿信心。

在疫情出現前,90% 的受訪者表示對商學院指導學生在其機構中取得成功的能力非常有信心或有信心。這個數字在今年夏天進行的調查中穩定在 87%,突顯了 MBA 學位持有者的吸引力,以及他們在過渡及變化時期的表現能力。

GMAC 董事會成員兼全球市場副主席 Jay Nibbe 說:「機構中的人才不論在何種環境下,都對機構的成長及創新能力至關重要。這份報告強調的技能,代表了企業在市場中競爭及創造價值的能力上顯著的競爭優勢,而在市場動盪及不斷變化的情況下,這些技能變得尤為重要。」

關於商學院指導畢業生在職場上取得成功的能力,招聘人員將策略性思維、溝通技巧及多元性視為他們最有信心的技能。這些技能在整份報告中保持穩定。

在檢查技能需求時,最值得注意的變化之一是應對技術中斷挑戰的能力,超過三分之二的僱主認為在疫情下這變得越來越重要,其次是優秀的溝通能力。

GMAC 行業洞察總監 Rahul Choudaha 說:「GMAC 的研究表明,即使疫情重設了全球經濟及就業市場,企業招聘人員對畢業生管理人才的技能及能力仍然充滿信心。這與 2021 年穩定的 MBA 招聘預期吻合,機構計劃在疫情過後恢復業務,這需要管理人才不可或缺的元技能,例如多元性及策略思維。」

薪酬趨勢:在疫情壓力下持續高薪

在疫情的背景下,公司會注重營運的可持續性,各級薪酬承受壓力,僱主開始在人才的供求關係上掌握主動權。然而,對於 2020 年招聘而來的員工,大多數招聘人員都表示有意兌現企業的薪酬承諾,少數受訪者表示他們將減少薪酬、福利或獎金。

此外,企業管理畢業生的薪酬保持穩定。在疫情前的採樣中,工商管理碩士學位持有者的薪酬中位數為 115,000 美元,比擁有學士學位的人高 75%。在疫情期間的調查中,這個數字略有下降至 105,000 美元。對於財富 100 強公司及工商管理碩士畢業生(諮詢、金融及技術)的三大招聘行業,高薪的情況更明顯。例如,3 月 17 日前收集的數據指出,諮詢行業 MBA 的中位薪酬為 145,000 美元,是學士學位持有者的兩倍。在本年度「企業招聘人員調查」中收集的回覆顯示,研究生管理人才的薪酬在疫情環境中相對較不容易疲軟。

