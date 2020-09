QUEBEC CITY, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder em tecnologia de detecção ADAS e AD nível 1-5, tem o prazer de anunciar a aquisição dos ativos da Phantom Intelligence, incluindo toda a sua propriedade intelectual e tecnologia.



Fundada em 2011, a Phantom Intelligence é conhecida pela sua experiência em processamento de sinais e tecnologia LiDAR que protege os usuários vulneráveis da estrada (VRUs) e aprimora a segurança e fluidez das viagens, oferecendo soluções que viabilizam os sistemas avançados confiáveis de assistência ao condutor (ADAS).

A transação com a Phantom Intelligence no dia 14 de setembro de 2020 é a segunda aquisição por parte da LeddarTech nos últimos três meses. Em julho de 2020, a LeddarTech adquiriu VayaVision , uma empresa de tecnologia de fusão e percepção localizada em Israel. A aquisição da Phantom Intelligence fornece à LeddarTech acesso a projetos e software específicos do LiDAR, e projetos associados de clientes e parceiros. A empresa e sua propriedade intelectual farão a transição para a marca LeddarTech.

“A aquisição da Phantom Intelligence avança ainda mais nossa estratégia para agregar e consolidar tecnologias de detecção automotiva, permitindo que a LeddarTech ofereça soluções abrangentes aos nossos clientes, com custos mais baixos”, disse Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech. “Apesar da pandemia da COVID 19, a LeddarTech continua a acelerar nossa jornada para atender vários mercados de transporte e veículos com soluções completas de detecção que fornecem aos clientes ADAS e AD um caminho mais rápido para o mercado a custos mais baixos”, continuou o Sr. Saintellemy. “As aquisições da VayaVision e da Phantom Intelligence, juntamente com nossa experiência de uma década em tecnologias inovadoras de detecção L1-5 ADAS e AD, são exemplos do nosso compromisso para com a inovação contínua e o serviço aos nossos clientes de Nível 1-2, OEM e mobilidade autônoma”, concluiu o Sr. Saintellemy.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Nível 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

