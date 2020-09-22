魁北克市, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领先企业 LeddarTech ®很高兴宣布收购Phantom Intelligence资产，包括其所有知识产权和技术。



Phantom Intelligence成立于2011年，以其在信号处理和LiDAR技术方面的专业知识而闻名，通过提供可靠的先进驾驶辅助系统（ADAS）解决方案，保护弱势道路使用者（VRU）并提高出行的安全性和流动性。

2020年9月14日完成的Phantom Intelligence交易是LeddarTech在过去三个月中的第二笔收购。2020年7月， LeddarTech收购了总部位于以色列的传感器融合和感知技术公司 VayaVision 。对Phantom Intelligence的收购使LeddarTech获得了特定的LiDAR设计、软件，以及相关客户和合作伙伴项目。该公司及其知识产权将转移至LeddarTech品牌旗下。

“对Phantom Intelligence的收购进一步推进了我们整合和巩固汽车传感技术的战略，使得LeddarTech能够以更低的成本为客户提供全面的解决方案，”LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy先生表示。“尽管出现了新冠疫情，LeddarTech公司还是加快了为多个运输和车辆市场提供端到端传感解决方案的步伐，为ADAS和AD客户开辟了一条以更低成本更快进入市场的途径，”Saintellemy先生继续说道。“对VayaVision和Phantom Intelligence的收购，加上我们在开创性的L1-5 ADAS和AD传感技术方面长达十年的专业知识积累，表明了我们对于为1-2级、OEM和自动驾驶客户提供持续创新和服务的承诺，” Saintellemy先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或者在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 上关注其帐号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.企业全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。