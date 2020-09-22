魁北克市, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 和 AD 感應技術領域的領導者，今天欣然宣佈收購 Phantom Intelligence 的資產，包括其所有知識產權和技術。



Phantom Intelligence 成立於 2011 年，以其在信號處理和 LiDAR 技術方面的專業知識而聞名，該技術透過提供可實現可靠的高級駕駛者輔助系統 (ADAS) 解決方案來保護弱勢道路使用者 (VRU)，並改善交通的安全性和流暢度。

Phantom Intelligence 交易於 2020 年 9 月 14 日進行，標誌著 LeddarTech 在過去三個月內的第二次收購。在 2020 年 7 月， LeddarTech 收購了總部位於以色列的感應器融合和感知技術公司 VayaVision 。收購 Phantom Intelligence 讓 LeddarTech 可以存取特定的 LiDAR 設計、軟件及相關客戶和合作夥伴項目。該公司及其知識產權將在 LeddarTech 品牌下過渡。

LeddarTech 主席兼營運總監 Frantz Saintellemy 先生說：「Phantom Intelligence 的收購進一步推動我們的綜合和整合汽車感應技術策略，使 LeddarTech 能夠以更低的成本為客戶提供全面的解決方案。在 LeddarTech，儘管出現 COVID 19 大流行，但我們仍透過端到端感應解決方案加速公司向多個運輸和汽車市場提供服務的步伐，也為我們的 ADAS 和 AD 客戶提供以更低成本更快進入市場的途徑。VayaVision 和 Phantom Intelligence 的收購，加上我們在突破性的 L1-5 ADAS 和 AD 感應技術方面數十年的長期專業知識，均展示出我們致力為第 1-2 級、 OEM 和無人駕駛流動客戶不斷提供創新和服務的承諾。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新， 其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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