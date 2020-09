BRIDGEWATER, New Jersey, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et novateur dans le domaine des produits numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration avait nommé Jeff Miller au poste de président-directeur général par intérim, avec effet immédiat, en plus de son poste de directeur commercial.Il succède à Glenn Lurie, qui a démissionné de son poste de président-directeur général de la Société et de membre de son Conseil d'administration, suite à l'examen par le Conseil d'administration des allégations de faute personnelle commise par M. Lurie en violation des politiques de la Société. Sa démission n'est pas liée à la stratégie ni aux performances financières ou commerciales de la Société. Étant donné qu'il est attendu que tous les employés respectent les valeurs et le code de conduite de Synchronoss, le Conseil a accepté la démission de M. Lurie. Le Conseil d'administration procèdera à une recherche de cadre afin d'identifier un président-directeur général permanent.



« Synchronoss continue de développer des technologies et des solutions innovantes pour certaines des plus grandes sociétés mondiales des secteurs de la technologie et des télécommunications », a déclaré Stephen Waldis, fondateur et président du Conseil d'administration de Synchronoss. « Les membres du Conseil et moi-même sommes impatients de travailler avec Jeff, notre directeur financier David Clark et l'ensemble de l'équipe de direction afin de progresser dans la transformation actuelle de Synchronoss, en nous appuyant sur la force de nos relations avec nos clients et en apportant une valeur à long terme à nos actionnaires. Nous prévoyons une transition de leadership en douceur alors que nous entamons un solide processus de recherche pour trouver le prochain PDG de la Société. »

M. Miller a rejoint Synchronoss en 2018 en tant que directeur commercial. Il travaillait auparavant chez IDEAL Industries, une société axée sur la conception et la fourniture de solutions pour les bâtiments et espaces commerciaux intelligents, où il était président du groupe technologique.M. Miller avait précédemment passé 16 ans chez Motorola, plus récemment en tant que vice-président de l'entreprise et directeur général des opérations en Amérique du Nord pour Motorola Mobility, LLC, une division de Lenovo, et avait occupé divers postes de direction dans la gestion des ventes, le marketing et la gestion des produits chez AT&T où il est resté 11 ans.

Jeff Miller, président-directeur général par intérim, a déclaré : « Nous voyons de nombreuses opportunités de croissance intéressantes pour nos plateformes cloud, de messagerie, numérique et IdO. J'ai hâte de préserver la profondeur et la longévité de nos relations avec notre clientèle mondiale, des caractéristiques de Synchronoss, car aujourd'hui plus que jamais, nos clients comptent sur nous pour relever leurs défis commerciaux. Je me réjouis d'avoir l'occasion de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d'administration et notre équipe de direction afin d'améliorer les performances dans l'ensemble de notre organisation, de tirer parti des opportunités stratégiques dans les domaines des télécommunications et du numérique et d'aider à placer Synchronoss en bonne position pour la prochaine étape de notre croissance. »

Dans le même temps, Synchronoss maintient ses directives pour 2020 concernant un BAIIA de 20 à 25 millions de dollars, comme précédemment indiqué dans son communiqué de presse sur les résultats du deuxième trimestre, daté du 10 août 2020. Des détails supplémentaires concernant les performances financières et les perspectives commerciales de la Société seront fournis lors de sa conférence téléphonique habituelle sur les résultats trimestriels, en novembre 2020.

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO, prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant la Société et ses attentes, projets et perspectives futurs, qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Loi de 1995 sur la réforme du litige avec le secteur privé (Private Securities Litigation Reform Act). À cette fin, toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Sans limiter ce qui précède, les mots « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « estime », « pourrait », « a l'intention », « croit », « potentiel » ou « continue » ou d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. la Société a largement fondé ces déclarations prospectives sur ses attentes et prévisions actuelles concernant des événements futurs et les tendances financières susceptibles d’affecter ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans limitation, les risques liés à la capacité de la Société à maintenir ou à augmenter les revenus de ses grands clients et à générer des revenus, de nouveaux clients, les attentes de la Société en matière de charges et de produits, le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, les stratégies de croissance de la Société, les tendances et les défis anticipés dans le secteur et sur le marché où la Société exerce ses activités, les attentes de la Société à l'égard des exigences réglementaires fédérales, nationales et étrangères, les poursuites en instance contre la Société décrites dans ses plus récents documents déposés auprès de la SEC, et autres risques et facteurs qui sont décrits dans les sections « Facteurs de risque » et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » du Rapport annuel sur formulaire 10-K de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

