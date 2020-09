BRIDGEWATER, N.J., Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), peneraju global dan pembawa pembaharuan bagi produk awan, pemesejan, digital dan IoT, hari ini mengumumkan bahawa Lembaga Pengarahnya telah melantik Jeff Miller sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Interim. Keputusan ini berkuat kuasa serta-merta, di samping peranan beliau sebagai Ketua Pegawai Komersial. Beliau menggantikan Glenn Lurie yang telah meletakkan jawatan sebagai Presiden Syarikat dan Ketua Pegawai Eksekutif serta sebagai seorang ahli Lembaga Pengarah, berikutan semakan dakwaan salah laku peribadi oleh En. Lurie yang melanggar dasar Syarikat. Peletakan jawatannya tidak berkaitan dengan strategi, kewangan atau prestasi perniagaan Syarikat. Memandangkan jangkaan bahawa semua pekerja akan menghormati nilai Synchronoss dan mematuhi tatakelakuan Syarikat, pihak Lembaga telah menerima peletakan jawatan En. Lurie. Lembaga Pengarah akan menjalankan pencarian eksekutif untuk mengenal pasti calon Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif tetap.



“Synchronoss terus membangunkan teknologi dan penyelesaian inovatif kepada beberapa syarikat teknologi dan telekomunikasi yang terkemuka di dunia,” ujar Stephen Waldis, Pengasas dan Pengerusi Lembaga Synchronoss. “Saya dan pihak Lembaga tidak sabar ingin bekerja dengan Jeff, Ketua Pegawai Kewangan kami, David Clark dan pasukan pengurusan Synchronoss yang lebih meluas untuk memacu transformasi Synchronoss yang berterusan, yang dibina melalui kekuatan hubungan pelanggan kami serta menyampaikan nilai jangka masa panjang kepada pihak berkepentingan kami. Kami menjangkakan peralihan kepimpinan yang lancar apabila kami melancarkan proses carian menyeluruh untuk CEO Syarikat yang seterusnya.”

En. Miller menyertai Synchronoss pada tahun 2018 sebagai Ketua Pegawai Komersial daripada IDEAL Industries, sebuah firma yang menumpukan pada mereka bentuk dan penyampaian penyelesaian untuk bangunan dan ruang komersial yang pintar, yang sebelum ini beliau menyandang jawatan Presiden Kumpulan Teknologi. Sebelum ini, En. Miller berkhidmat selama 16 tahun dengan Motorola, baru-baru ini menyandang jawatan sebagai Naib Presiden Korporat dan Pengurus Besar Operasi di Amerika Utara untuk Motorola Mobility, LLC, sebuah bahagian Lenovo dan memegang beberapa jawatan kepimpinan dalam Pengurusan Jualan, Pemasaran dan Pengurusan Produk di AT&T sepanjang 11 tahun beliau berkhidmat.

Jeff Miller, Presiden dan CEO Interim mengulas, “Kami dapat melihat banyak peluang menarik untuk pertumbuhan di seluruh platform Awan, Pemesejan, Digital dan IoT kami. Saya tidak sabar untuk mengekalkan hubungan pelanggan kami di seluruh dunia yang bersifat mendalam dan jangka panjang, yang sudah menjadi ciri Synchronoss. Kini, pelanggan lebih mengharapkan kami untuk menangani cabaran perniagaan mereka. Saya teruja dengan peluang untuk bekerja rapat dengan pihak Lembaga dan pasukan pengurusan kami untuk mendorong prestasi yang dipertingkat di seluruh organisasi kami, memanfaatkan peluang strategik dalam ruang telekomunikasi dan digital serta menempatkan Synchronoss untuk peringkat pertumbuhan kami yang seterusnya.”

Sejajar dengan itu, Synchronoss mengekalkan panduan 2020-nya tentang EBITDA daripada $20 juta hingga $25 juta, seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam keluaran pendapatannya semasa suku kedua tahun yang bertarikh 10 Ogos 2020. Butiran tambahan berkaitan prestasi kewangan dan ramalan perniagaan Syarikat akan disediakan semasa panggilan pendapatan suku tahunnya seperti biasa pada November 2020.

Perihal Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss mentransformasikan cara syarikat mencipta pendapatan baharu, mengurangkan kos dan menggembirakan pelanggan mereka dengan produk awan, pemesejan, digital dan IoT yang menyokong jutaan pelanggan di seluruh dunia. Teknologi baharu yang selamat, boleh diskala dan berinovatif, perkongsian dipercayai, dan warga yang berbakat Synchronoss mengubah cara pelanggan TMT mengembangkan perniagaan mereka. Untuk maklumat lanjut, lawati kami di www.synchronoss.com.

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan berkaitan Syarikat dan jangkaan, rancangan dan prospek pada masa hadapan yang membentuk "pernyataan prospektif" dengan makna seperti yang terkandung dalam Private Securities Litigation Reform Act 1995. Bagi tujuan ini, pernyataan yang terkandung di sini yang bukan pernyataan fakta sejarah boleh dianggap sebagai pernyataan prospektif. Tanpa mengehadkan perkara yang dinyatakan sebelum ini, perkataan “mungkin”, “perlu”, “menjangka”, “merancang”, “menjangkakan”, “boleh”, “berniat”, “percaya”, “kemungkinan” atau “terus” atau ungkapan lain yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti pernyataan prospektif. Syarikat telah mendasarkan pernyataan prospektif ini secara umumnya pada jangkaan dan unjuran semasa tentang peristiwa pada masa hadapan dan aliran kewangan yang dipercayai boleh mempengaruhi perniagaan, keadaan kewangan dan hasil operasi Syarikat. Pernyataan prospektif ini hanya memberikan gambaran mulai tarikh siaran akhbar ini dan tertakluk pada beberapa risiko, ketidakpastian dan anggapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko berkaitan keupayaan Syarikat untuk mengekalkan atau meningkatkan pendapatan daripada pelanggan besar dan menjana pendapatan daripada pelanggan baharu, jangkaan Syarikat berkenaan perbelanjaan dan pendapatan, kecukupan sumber tunai Syarikat, strategi pertumbuhan Syarikat, aliran dan cabaran yang dijangkakan dalam perniagaan dan pasaran yang Syarikat beroperasi, jangkaan Syarikat tentang keperluan kawal selia persekutuan, negeri dan asing, saman terhadap Syarikat yang belum selesai yang dinyatakan dalam pemfailan SEC yang terbaru dan risiko dan faktor lain yang dinyatakan dalam bahagian “Risk Factors” dan “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” dalam Laporan Kewangan Syarikat pada Borang K-10 bagi tahun berakhir Selasa, 31 Disember 2019 yang difailkan dengan SEC dan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini berikutan maklumat baharu, peristiwa pada masa hadapan atau selainnya.

