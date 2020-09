BRIDGEWATER, N.J., Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje que seu Conselho de Administração nomeou Jeff Miller para interino Presidente e Diretor Executivo, a vigorar imediatamente, além do seu cargo de Diretor Comercial. Ele sucede Glenn Lurie, que renunciou ao cargo de Presidente e Diretor Executivo da Empresa, e à sua função de membro do Conselho de Administração, após o Conselho de Administração ter analisado as alegações de má conduta pessoal do Sr. Lurie, em violação das políticas da Empresa. Sua renúncia não está relacionada à estratégia, desempenho financeiro ou de negócios da Empresa. Com base na expectativa de que todos os funcionários devem respeitar os valores da Synchronoss e aderir ao código de conduta da Empresa, o Conselho aceitou a renúncia do Sr. Lurie. O Conselho de Administração buscará um Presidente e um Diretor Executivo permanentes.



“A Synchronoss continua a desenvolver tecnologia e soluções inovadoras para algumas das principais empresas de tecnologia e telecomunicações do mundo”, disse Stephen Waldis, Fundador e Presidente do Conselho da Synchronoss. “O Conselho e eu estamos prontos para trabalhar com Jeff, nosso Diretor Financeiro David Clark e a equipe de gerenciamento mais ampla da Synchronoss para impulsionara transformação contínua da Synchronoss, com base na força dos nossos relacionamentos com os clientes e entregar valor de longo prazo aos nossos acionistas. Devemos ter uma transição de liderança tranquila com o início do processo de busca vigoroso do próximo CEO da Empresa.”

O Sr. Miller ingressou na Synchronoss em 2018 como Diretor Comercial da IDEAL Industries, uma empresa focada em projetar e entregar soluções para prédios e espaços comerciais inteligentes, onde foi Presidente do Grupo de Tecnologia. Durante 16 anos o Sr. Miller ocupou vários cargos na Motorola, mais recentemente como Vice-Presidente Corporativo e Gerente Geral de Operações na América do Norte na Motorola Mobility, LLC, uma divisão da Lenovo, e cargos de liderança em Gestão de Vendas, Marketing e Gestão de Produtos na AT&T durante 11 anos.

Jeff Miller, Presidente Interino e CEO, comentou: “Estamos observando muitas oportunidades de crescimento atraentes para nossas plataformas na Nuvem, Mensagem e IoT Digital. Quero manter a profundidade e a continuidade dos nossos relacionamentos com clientes globais, uma marca registrada da Synchronoss, pois agora, mais do que nunca, nossos clientes buscam a nossa ajuda para enfrentar os desafios dos negócios. Estou muito satisfeito com a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com o Conselho e a nossa equipe de gestão para impulsionar o desempenho aprimorado em toda a nossa empresa, capitalizar oportunidades estratégicas nos espaços de telecomunicações e digitais, e ajudar a posicionar a Synchronoss para nossa próxima etapa de crescimento.”

Paralelamente, a Synchronoss está mantendo sua orientação para 2020 de US $ 20 milhões a US $ 25 milhões de EBITDA, de acordo com a sua demonstração financeira do segundo trimestre de 10 de agosto de 2020. Detalhes adicionais relacionados ao desempenho financeiro e às perspectivas de negócios da Empresa serão fornecidos durante sua chamada de ganhos trimestrais habitual em novembro de 2020.

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

A Synchronoss transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com.

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa inclui declarações sobre a Empresa e suas expectativas, planos e perspectivas futuros que constituem “declarações prospectivas” na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Para este fim, quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fato histórico podem ser consideradas declarações prospectivas. Sem limitar o acima exposto, as palavras “pode", "deve", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "pretende", "acredita", "potencial" ou "continua” ou outras expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Para essas declarações prospectivas a Empresa tomou por base em grande parte as suas expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências financeiras futuros que acredita que possam afetar seus negócios, condição financeira e resultados das operações. Estas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas, incluindo, sem limitação, riscos relacionados à capacidade da Empresa sustentar ou aumentar a receita de seus clientes maiores e gerar receita de novos clientes, as expectativas da Empresa em relação a despesas e receitas, a suficiência dos recursos de caixa da Empresa, as estratégias de crescimento da Empresa, as tendências e desafios previstos nos negócios e no mercado em que a Empresa opera, as expectativas da Empresa em relação aos requisitos regulatórios federais, estaduais e estrangeiros, os processos pendentes contra a Empresa descritos em seus registros SEC mais recentes e outros riscos e fatores descritos nas seções “Fatores de Risco” e "Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração" do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício findo em terça-feira, 31 de dezembro de 2019, que está arquivado na SEC e disponível no site da SEC em www.sec.gov. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva, como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

