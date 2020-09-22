新泽西州布里奇沃特, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云计算、消息推送、数字和物联网产品全球领导者和创新企业Synchronoss Technologies，Inc.（NASDAQ：SNCR）今天宣布，董事会任命Jeff Miller担任代理总裁兼首席执行官并立即生效，此外他仍担任首席商务官一职。他将接任Glenn Lurie的职位。在董事会对Lurie先生违反公司政策的个人不当行为指控进行审查后，Lurie先生已辞去公司总裁兼首席执行官及董事职务。他的辞职与公司的战略、财务或业务表现无关。依据对所有员工坚守Synchronoss价值观并遵守公司行为准则的要求，董事会接受了Lurie先生的辞呈。董事会将通过猎头搜索，确定常任总裁兼首席执行官人选。



“Synchronoss将继续为世界领先技术和电信公司开发创新技术和解决方案，” Synchronoss创始人兼董事长Stephen Waldis表示。“我和董事会期待着与Jeff、我们的首席财务官David Clark和全体Synchronoss管理团队合作，推动Synchronoss当前的转型，巩固我们与客户的关系，并为我们的股东带来长期价值。我们预计领导职责将平稳过渡，同时我们已开始广泛的搜索流程以寻找公司下一任首席执行官。”

Miller先生于2018年从IDEAL Industries加入Synchronoss并担任首席商务官。IDEAL Industries是一家专注智能商业建筑和空间设计并提供相关解决方案的公司，Miller先生曾任该公司技术集团总裁。Miller先生此前曾在Motorola任职16年，最后一个职务是Lenovo旗下Motorola Mobility, LLC企业副总裁兼北美地区运营总经理，此外他在AT&T工作的11年任期内曾担任销售管理、营销和产品管理等多项领导职务。

代理总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“我们在云技术、消息推送、数字化和物联网平台等方面有许多极具吸引力的增长机会。我期待着与我们的全球客户保持深层次的长期关系，这是Synchronoss的一个标志，而我们的客户现在比以往任何时候都更期待我们解决他们的业务挑战。我很高兴有机会与董事会和我们的管理团队密切合作，在我们的整个组织内推动更好的绩效，利用电信和数字空间中的战略机会，并帮助Synchronoss为下一阶段增长确立有利地位。”

与此同时，Synchronoss的息税折旧摊销前利润2000万至2500万美元的2020年指导性预测保持不变，此前已在2020年8月10日第二季度业绩报告中公布。公司财务业绩和业务展望的更多详细信息将在2020年11月的例行季度收入电话会议上提供。

关于Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品和平台，转变企业创造收入、降低成本以及娱乐用户的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系以及才干出众的员工，颠覆了TMT（技术-媒体-电信）客户增长业务的方式。更多信息，请访问：www.synchronoss.com。

前瞻性声明

本新闻稿包括有关公司及其未来预期、计划和前景的声明，这些声明构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”。为此目的，本新闻稿中所含的任何非历史事实陈述可被视为前瞻性声明。在不限制上述规定的情况下，“可以”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“相信”、“潜在”或“继续”等词语或其他类似表达意在确定前瞻性声明。公司的这些前瞻性声明主要基于其目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，认为这些事件和趋势可能影响其业务、财务状况和经营。这些前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效，并受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与公司维持或增加大客户收入和从新客户获得收入的能力相关的风险、公司关于费用和收入的预期，公司现金资源的充足性，公司的增长战略，对公司业务及其所在市场的预期趋势和挑战，公司对联邦、州和国外的监管要求的预期，最近SEC文件中描述的对公司的未决诉讼，以及本公司截至2019年12月31日年度报告表10-K中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分所述的其他风险和因素，该报告已在证券交易委员会备案，并可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。公司对因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中的任何前瞻性声明不承担任何责任。

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