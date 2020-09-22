新澤西州布里奇沃特, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的雲端、訊息傳遞、數碼及物聯網產品領導者及創新者 Synchronoss Technologies，Inc. (NASDAQ: SNCR) 今天宣佈其董事會已任命商務總裁 Jeff Miller 兼任臨時主席兼行政總裁一職，立即生效。他接任 Glenn Lurie 的職務。Lurie 先生在董事會審查其個人不當行為並指控其違反公司政策後已辭去公司的主席兼行政總裁及董事會成員職務。他的呈辭與公司的策略、財務或業務表現無關。考慮到所有員工都將尊重 Synchronoss 的價值觀並遵守公司的行為準則，董事會已接受 Lurie 先生的呈辭。董事會將物色行政人員，以委任永久主席及行政總裁。



Synchronoss 創始人兼董事會主席 Stephen Waldis 說：「Synchronoss 繼續為世界領先的技術及電訊公司開發創新技術及解決方案。董事會及我期待著與 Jeff、財務總監 David Clark 及 Synchronoss 的管理團隊在客戶關係優勢的基礎上一起持續推動 Synchronoss 的轉型，並為股東帶來長期價值。我們開始積極為公司下一任行政總裁物色人選，預計領導層能順利過渡。」

Miller 先生在 2018 年加入 Synchronoss 出任商務總裁，之前擔任 IDEAL Industries 技術組總裁，該公司專注於為智能商業建築及空間設計及提供解決方案。Miller 先生曾在 Motorola 工作 16 年，最近在 Lenovo 旗下分部 Motorola Mobility, LLC 擔任北美洲企業副總裁兼營運總經理，並在 AT&T 工作了 11 年，期間擔任銷售管理、市場推廣及產品管理等領導職務。

臨時主席兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「在雲端、訊息傳遞、數碼及物聯網平台看到引人入勝的增長機會。我期待保持我們與全球客戶的深厚及長期關係，即是 Synchronoss 的標誌，我們的客戶在此刻更需要我們為他們解決業務的挑戰。我很高興有機會與董事會及我們的管理團隊緊密合作，以提升整個組織的表現，利用電訊及數碼空間的策略機遇，並為我們的下一個增長階段幫助 Synchronoss 定位。」

同時，Synchronoss 維持其 2020 年指導的稅前息前折舊攤銷前之獲利 (EBITDA) 為 2,000 萬至 2,500 萬美元，如之前在 2020 年 8 月 10 日發佈的第二季收益所述。有關公司的財務狀況及業務前景的其他詳情，將在 2020 年 11 月的常規季度收益電話會議中提供。

關於 Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss 透過雲端、訊息、數碼化及物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關公司及其未來期望、計劃和前景的陳述，這些陳述構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》界定的「前瞻性陳述」。為此目的，本新聞稿中包含的非歷史事實陳述可視為前瞻性陳述。在不限制前述內容的情況下，「可能」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「可會」、「打算」、「相信」、「潛在」、「繼續」或其他類似詞語表達旨在識別前瞻性陳述。公司的前瞻性陳述主要基於其對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，認為事件可能會影響其業務、財務狀況和營運業績。這些前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日，並受多種風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於與公司維持或增加其大客戶收入和從新客戶產生收入能力有關的風險。公司對費用和收入的期望，公司現金資源的充足性及其履行或償還現有債務義務的能力，公司的增長策略、公司營運業務和市場的預期趨勢和挑戰，公司對聯邦、州和外國監管要求的期望，在其最近的證券交易所文件中描述針對公司的待決訴訟，以及公司在截至 2019 年 12 月 31 日止年度的 10-K 年度報表中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運業績的討論和分析」章節中所述的其他風險和因素，此資料已向美國證券交易委員會存檔，並可在美國證券交易委員會網站 (www.sec.gov) 找到。公司不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而需更新本新聞稿包含任何前瞻性陳述的義務。

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