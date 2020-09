MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners accueille favorablement la décision du gouvernement du Québec de mettre en place une nouvelle Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois dans les institutions publiques.



La stratégie présentée aujourd’hui par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, vise à ce que 85 % des établissements publics se soient donné une cible d’achat d’aliments québécois d’ici 2023 et 100 % d’ici 2025.

Pour le Club des petits déjeuners, il s’agit d’une bonne nouvelle. Cette Stratégie permettra un rapprochement entre l’offre des entreprises bioalimentaires québécoises et la demande des institutions. « L’offre alimentaire du Club inclut déjà de nombreux aliments québécois dans ses menus, dont certains produits sont également exportés dans les autres provinces au pays », souligne Marie-Josée Lapratte, codirectrice nationale des programmes au Club des petits déjeuners. « Cette Stratégie devient un levier pour permettre au Club de bien planifier avec les acteurs impliqués en nutrition scolaire pour s’arrimer avec l’industrie agroalimentaire, et ainsi se rapprocher des cibles annoncées aujourd’hui. »

« Le Club est chanceux de pouvoir compter sur de fidèles partenaires locaux depuis de nombreuses années. Ne pensons qu’à Pommes Qualité Québec, un partenaire qui est aux côtés du Club depuis plus de 20 ans pour nourrir les enfants », souligne Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente affaires gouvernementales, Québec, et affaires municipales au Club des petits déjeuners. « L’annonce d’aujourd’hui nous invite à poursuivre en ce sens, tout en respectant les plus hauts standards en matière d’exigences nutritionnelles et l’ensemble des partenaires alimentaires du Club. »

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. #FinALaFaim #NourrirNosEnfants #RentreeScolaire2020 #RentreeSansFaim

Contact médias

Pour obtenir de plus amples renseignements et planifier des entrevues avec les porte-parole du Club des petits déjeuners, prière de contacter :

Justine Plourde |1 888 442-1217, poste 3369 | justine.plourde@clubdejeuner.org

Nathalie Rochette | 514-404-5660 | nathalie.rochette@clubdejeuner.org