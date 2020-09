Lille, France ; Cambridge (Massachussetts, Etats-Unis) ; le 22 septembre 2020 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annoncera les résultats financiers du premier semestre 2020 et la nouvelle orientation stratégique de la Société après la fermeture du marché aux États-Unis le mercredi 30 septembre 2020. Le communiqué de presse sera suivi de deux conférences téléphoniques tenues par la direction de la Société afin de commenter les résultats et la nouvelle orientation stratégique.

Conférence téléphonique en anglais le 30 septembre 2020 à 16 :30 EDT / 22 :30 CEST, et en français le 1er octobre 2020 à 1 :30 EDT / 07 :30 CEST.

Les deux conférences téléphoniques en français et en anglais seront accessibles sur la page investisseurs du site web, dans la section « Événements » : https://ir.genfit.com/fr/ ou en appelant le 877-407-9167 (appel gratuit pour les États-Unis et le Canada), 201-493-6754 (international), ou le 0 800 912 848 (France) environ cinq minutes avant le début de la conférence (pas de mot de passe requis).

Un enregistrement sera mis à disposition après les conférences.

