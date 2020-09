September 22, 2020 17:00 ET

September 22, 2020 17:00 ET

OTTAWA, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, NAV CANADA a pris la décision difficile d’abolir des postes permanents en raison des conséquences négatives importantes de la pandémie de COVID-19 sur la circulation aérienne mondiale et l’industrie de l’aviation. Afin de s’adapter à la nouvelle réalité liée aux niveaux de trafic, la Société met également en place des mesures pour rationaliser ses activités. De plus, elle étudiera les niveaux de service à certains aérodromes.



Avant la pandémie, NAV CANADA comptait 5 100 employés dans tout le pays. En incluant le départ des employés temporaires au printemps et les retraites anticipées, la Société a maintenant réduit son effectif de 14 %, ce qui représente plus de 720 emplois. NAV CANADA continuera de surveiller l’état de la circulation aérienne dans l’ensemble du pays et adaptera ses activités et son effectif en conséquence, s’il y a lieu.

« NAV CANADA vit indiscutablement le pire moment de son histoire. La Société n’est pas à l’abri des effets de la crise économique et des répercussions financières importantes qui frappent l’industrie de l’aviation », a déclaré Neil Wilson, président et chef de la direction.

Des stratégies visant à réduire les coûts ont été instaurées dès le début de la pandémie. Et avant d’en arriver aux mises à pied annoncées aujourd’hui, NAV CANADA a réduit le salaire des membres de la direction, reporté les hausses salariales rétroactives en collaboration avec les agents négociateurs et lancé un programme d’encouragement à la retraite anticipée pour réduire au minimum ses sorties de fonds. Elle s’est également prévalue de la Subvention salariale d’urgence du Canada.

NAV CANADA collabore avec les syndicats pour adapter la taille de son effectif, en réponse aux faibles niveaux de trafic qui perdurent. Les compressions touchent tous les groupes, y compris la majeure partie de la cohorte actuelle d’étudiants opérationnels.

La Société fermera également ses centres d’information de vol de Winnipeg et de Halifax. Les pilotes et les répartiteurs de vols continueront toutefois à recevoir les renseignements essentiels dont ils ont besoin, notamment des services de planification de vol, des renseignements météorologiques interprétatifs approfondis et de l’information de vol en route, qui seront fournis par les autres centres d’information de vol. Les services de la circulation aérienne ne seront pas touchés par ce changement.

NAV CANADA se doit de respecter son engagement à exploiter le système de navigation aérienne du Canada de façon efficace, en s’assurant que les services fournis répondent aux demandes du marché. Au cours des prochaines semaines, des études aéronautiques seront menées à divers aérodromes afin d’évaluer le niveau de service requis pour pouvoir offrir des services sécuritaires et efficaces aux clients des secteurs du transport aérien, du fret aérien et de l’aviation générale.

Les études aéronautiques suivent un processus axé sur la sécurité et réglementé par Transports Canada, que NAV CANADA applique depuis plus de 20 ans afin de conserver son dossier de sécurité reconnu mondialement. Cette approche rigoureuse et systématique, dont le facteur clé est la sécurité, prévoit une consultation exhaustive de toutes les parties concernées.

« L’industrie de l’aviation fléchit et fait face à de profonds changements. Nous continuerons de surveiller les effets de la pandémie et prendrons les mesures nécessaires pour que le service corresponde aux niveaux de trafic, tout en maintenant l’intégrité du système de navigation aérienne », a ajouté M. Wilson.

Les changements annoncés aujourd’hui n’auront aucune incidence opérationnelle sur la prestation sécuritaire des services de navigation aérienne dans l’ensemble du pays.

En bref

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et océanique.

Conformément à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, NAV CANADA recouvre ses dépenses de fonctionnement au moyen de redevances facturées à ses clients en fonction d’un seuil de rentabilité.

Les clients de NAV CANADA comprennent les transporteurs aériens, les exploitants de fret, de vols nolisés et d’hélicoptères, les taxis aériens, et l’aviation générale et d’affaires.

Afin d’évaluer les niveaux de service, des études aéronautiques seront menées à Saint-Jean, à Sept-Îles, à Kuujjuarapik, à Blanc-Sablon et à Natashquan au Québec; à Castlegar, à Fort Nelson, à Fort St John, à Port Hardy et à Dawson Creek en Colombie-Britannique; à Churchill, à Brandon, à Flin Flon et à The Pas au Manitoba; à High Level, à Peace River, à Lloydminster, à Red Deer et à Fort McMurray en Alberta; à Inuvik et à Norman Wells dans les Territoires du Nord-Ouest; à Prince Albert et à Buffalo Narrows en Saskatchewan; ainsi qu’à Sydney en Nouvelle-Écosse. Le cadre de référence de ces études sera affiché à navcanada.ca au cours des prochaines semaines.

Les études aéronautiques tiennent compte de plusieurs facteurs, dont le volume, la composition et la répartition du trafic durant la journée; les conditions météorologiques; la configuration de l’espace aérien et de l’aéroport; l’activité de surface; et les exigences des exploitants concernant l’efficacité. Des consultations officielles avec les parties prenantes constituent une partie intégrante de toutes les études aéronautiques.

NAV CANADA présente sans conteste l’un des meilleurs dossiers de sécurité au monde parmi les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ce bilan est le fruit d’une approche décisionnelle réglementée, qui place la sécurité au cœur de tout ce que nous faisons.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

media@navcanada.ca

Ligne d’information des médias : 1-888-562-8226