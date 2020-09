TORONTO, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce aujourd’hui qu’à compter du 1er décembre 2020 ou vers cette date, le iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (le « FNB iShares ») reproduira le rendement d’un nouvel indice, soit le suivant :



Indice actuel Nouvel indice MSCI USA Momentum Index MSCI USA Momentum SR Variant Index

L’indice actuel et le nouvel indice visent à procurer une exposition aux titres de capitaux propres américains qui, selon MSCI, Inc. (« MSCI »), présentent des caractéristiques de momentum positives. L’indice actuel et le nouvel indice investiront, en général, dans les mêmes titres de capitaux propres. L’indice actuel et le nouvel indice sont, en général, rééquilibrés deux fois par année, mais ils pourraient être rééquilibrés chaque mois, si la volatilité de l’indice MSCI USA Index a augmenté au-delà d’un seuil précisé par MSCI. Toutefois, le nouvel indice mettra en œuvre de façon progressive les changements touchant l’indice en ayant recours à un rééquilibrage sur une période de trois jours par opposition à un rééquilibrage sur un jour.

À l’heure actuelle, le FNB iShares tire son exposition aux placements d’un placement dans le iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (« MTUM »), un FNB inscrit à la cote d’une bourse de valeurs américaine. La présente modification est effectuée en conséquence de l’annonce de MTUM selon laquelle, vers le 1er décembre 2020, il reproduira le rendement d’un nouvel indice, soit celui de l’indice MSCI USA Momentum SR Variant Index, et cessera de reproduire le rendement de l’indice MSCI USA Momentum Index.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer le confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 juin 2020, la société gérait des actifs de l’ordre d’environ 7,32 billions de dollars américains pour le compte d’investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate | Twitter : @BlackRockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can/ | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

À propos d’iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 2,16 billions de dollars américains au 30 juin 2020, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d’un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement1.

Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée gère les FNB iShares.

Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

MSCI est une marque de commerce de MSCI, Inc. Le XMTM est autorisé à utiliser la marque MSCI aux termes d’une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., visant notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l’utilisation de l’indice. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé une sous-licence pour l’utilisation de cette marque de commerce à BlackRock. MSCI ne parraine pas le XMTM, ne se prononce pas sur celui-ci, ne vend pas ses parts et n’en fait pas la promotion, et MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le XMTM et ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

©2020 Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États‑Unis et ailleurs. Utilisées avec permission.

1 Compte tenu de ses actifs sous gestion d’une valeur de 7,32 billions de dollars américains au 30 juin 2020.



Personne-ressources pour les médias :

Maeve Hannigan

Tél. – 416 643-4058

Courriel : Maeve.Hannigan@blackrock.com