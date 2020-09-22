洛杉矶, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专门针对能源、公用事业和医疗等要求最严苛行业的工业和企业级人工智能技术公司Beyond Limits今天宣布，具有里程碑意义的C轮融资筹集到1.13亿美元入账资金以及约2000万美元的承诺资金。本轮融资由杰出的人工智能和云计算公司Group 42以及现有两次投资的投资方和客户公司bp ventures领投。



“今天，我们在全球范围看到对超越常规人工智能局限性系统的前所未有的需求，”Beyond Limits首席执行官兼创始人AJ Abdallat说。“我们的认知软件能够理解各种情况并将问题置于现实环境当中，同时也能随着时间不断学习。我们很高兴能够通过运用我们独特而强大的人工智能方法来解决当今行业和世界面临的一些最棘手的问题，以帮助更多的客户。”

Beyond Limits的认知人工智能采用类似人类推理的方式来解决问题，就像人类通过推理和逻辑形成结论一样。这种独特的方法将编码型人类知识与可用的数据源相结合，使系统能够在数据可能短缺或完全缺失的情况下进行调整并继续运行。由此，Beyond Limits的客户能够提升运营洞察力，改善运营条件，提高各个层面的表现并最终实现利润提升。

“bp ventures成立的初衷即是识别并投资于具有高潜力、能够带来根本性变革的技术公司，帮助我们重新构想全球能源体系，”bp数字科学和工程高级副总裁Morag Watson表示。“通过这项额外的投资，我们相信Beyond Limits的认知人工智能可以帮助为能源行业乃至整个工业界创造一个更加智能和可持续发展的未来。”

“我们期待着共同努力来探索这项先进技术的众多功能，”Group 42法律总顾问Martin Edelman说。我们相信Beyond Limits独特的人工智能将为高影响力领域带来新的效率水平，并有助于推动未来的经济增长。”

此轮1.33亿美元融资将用于扩展Beyond Limits在美国和国外的业务，包括成立Beyond Limits Asia，建立新加坡地区总部，以及在香港、台北和东京建立运营机构，并进一步扩展到整个欧洲、中东、非洲和亚洲。Beyond Limits Asia将推动亚洲合资企业投资和战略合作伙伴发展，在新的垂直领域拓展Beyond Limits的人工智能，包括由香港办事处领导的金融服务和由台湾办事处领导的先进制造。这笔资金还将加速Beyond Limits认知人工智能应用程序的开发和SaaS产品组合，并推动Beyond Labs的研发计划。

关于Beyond Limits

Beyond Limits是一家工业和企业级人工智能公司，专门针对能源、公用事业和医疗等要求最为严苛的行业。Beyond Limits成立于2014年，利用了加州理工学院喷气推进实验室为NASA太空任务开发的大量先进技术投资组合。

除了传统的人工智能之外，Beyond Limits的独特认知人工智能技术还结合了机器学习等数字技术和基于知识的推理，以产生可操作的智能。

客户实施Beyond Limits的人工智能可以大大提升运营洞察力，改善运营条件，提高各个层面的表现并最终实现利润提升。公司最近被CB Insights评为2020年人工智能100家最具创新力的初创公司，并被Frost & Sullivan授予北美技术创新奖。

如需获取更多信息，请访问www.beyond.ai。

关于bp ventures

bp ventures成立于10年多前，旨在寻找和投资于私营、高增长、带来根本性变革的技术公司，以加速整个能源领域的创新。自创建以来，BP已向多家科技公司投资了近7亿美元，涉及与250多家联合投资者的31个主动投资项目。

BP要应对满足全球更高能源需求以及同时减少碳排放的双重挑战，而风险投资在其战略中发挥着关键作用。

bp ventures专注于寻找和发展新能源业务，主要关注我们的核心上游、下游和可替代能源业务。此外，公司还对先进的移动、低碳和数字技术进行战略股权投资。

如需了解更多信息，请访问bp.com/ventures

关于Group 42

Group 42（简称G42）是一家领先的人工智能和云计算公司，致力于开发和实施整体和可扩展的技术解决方案。https://g42.ai

联系信息：

Ed Cruz

LEWIS for Beyond Limits

619-308-5245

beyondlimitspr@teamlewis.com