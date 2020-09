Beyond Limits Inc.

洛杉磯, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Limits 是為能源、公用事業及醫療保健等最要求嚴苛的領域而設的工業及企業級人工智能技術公司,今天宣佈具有里程碑意義的 C 輪融資已完成 1.13 億美元的集資,並另有約 2,000 萬美元的承諾投入資金。這輪融資由著名的人工智能及雲端運算公司 Group 42和公司現有的兩次投資者及客戶 bp ventures 所領導。

Beyond Limits 行政總裁兼創始人 AJ Abdallat 說:「今天,我們看到全球對超越傳統的人工智能限制的系統前所未有地有所需求。我們的認知軟件能夠理解情況並將問題置於現實環境中,並能夠隨著時間而學習。我們很高興通過運用我們獨特而強大的人工智能方法,幫助更多客戶解決當今不同行業及世界所面臨的一些最棘手的問題。」

Beyond Limits 的認知人工智能可模擬人類推理方式來解決問題,就像人類如何使用推理及邏輯得出結論一樣。這種獨特的方法將已編碼的人類知識與可用的數據源結合,使系統能夠在數據可能短缺或完全丟失的情況下進行調整並繼續運行。因此,Beyond Limits 的客戶能夠提升營運分析資料、改善營運條件、提高各個級別的性能並最終提高利潤。

bp 數碼科學與工程高級副總裁 Morag Watson 表示:「bp ventures 的成立是為了識別及投資具有潛力、顛覆性的技術公司,這些公司可以幫助我們重新構想我們的全球能源系統。透過這項額外的投資,我們相信 Beyond Limits 的認知人工智能可以幫助能源部門乃至整個行業創造一個更加智能和可持續的未來。」

Group 42 總顧問 Martin Edelman 說:「我們期待一同合作,並一起探索這種先進技術的多種能力。我們相信 Beyond Limits 獨有的人工智能將為高影響力行業帶來新的效率水平,並有助於推動未來的經濟增長。」

1.33 億美元的資金將用於擴展 Beyond Limits 在美國及國外的業務,包括建立 Beyond Limits Asia 在新加坡的地區總部以及在香港、台北及東京的業務,以及在整個歐洲、中東、非洲及亞洲進一步拓展。Beyond Limits Asia 將推動對亞洲合資企業及策略合作夥伴的投資,以在新的垂直領域擴展Beyond Limits 的人工智能技術,包括由香港辦公室領導的金融服務及由台灣辦公室領導的先進製造部門。這筆資金還將加速 Beyond Limits 的認知人工智能應用程式開發和 SaaS 產品組合,並推動 Beyond Labs 的研發計劃。

關於 Beyond Limits

Beyond Limits 是一家工業及企業級人工智能公司,專門為能源、公用事業及醫療保健等要求最嚴苛的行業而成立。Beyond Limits 於 2014 年成立,利用加州理工學院噴氣推進實驗室為 NASA 太空任務開發的大量先進技術進行投資。

除了傳統的人工智能,Beyond Limits 的獨有認知人工智能技術還結合了機器學習等數碼技術及以知識為基礎的推理,以產生可操作的智能。

採用 Beyond Limits 人工智能的客戶可以大大提升營運分析資料、改善營運條件、提高各個級別的性能並最終提高利潤。該公司最近獲 CB Insight 頒發 2020 年最佳人工智能初創公司及 Frost & Sullivan 的北美技術創新獎。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.beyond.ai。

關於 bp ventures

bp ventures 成立於 10 多年前,旨在識別及投資私人、高增長、改變遊戲規則的技術公司,從而加速整個能源範圍的創新。自此,BP 已向這些科技公司投資了接近 7 億美元,涉及 31 項積極投資,並有 250 多名共同投資者。

敢於嘗試在 BP 應對全球對能源的更大需求,同時又減少碳排放的雙重挑戰的策略中扮演著關鍵角色。

bp ventures 專注於連接及發展新能源業務,我們的核心上游、下游及替代能源業務。此外,它還對先進的流動性、低碳及數碼技術進行策略股權投資。

如欲了解更多詳情,請瀏覽:bp.com/ventures

關於 Group 42

Group 42 (G42) 是一家領先的人工智能及雲端運算公司,致力於整體及可擴展技術解決方案的開發及實施。https://g42.ai

聯絡資料:

Ed Cruz

LEWIS for Beyond Limits

619-308-5245

beyondlimitspr@teamlewis.com