Des ententes avaient été conclues, en juillet 2020, avec les propriétaires à l’égard des obligations locatives.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a subi l’incidence de la fermeture des magasins imposée par le gouvernement ainsi que des mesures de distanciation sociale et autres mesures en lien avec la COVID-19 qui ont limité l’achalandage en magasin lorsque les magasins ont repris leurs activités.

Nous avons continué de mettre l’accent sur la croissance des ventes en ligne ainsi que sur un service à la clientèle sécuritaire dans nos 123 magasins bien situés au Canada.

MONTRÉAL, 22 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (TSX-CROISSANCE : CTU), un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements chef de file au Canada, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020.

« Nos résultats du deuxième trimestre de 2020 reflètent les incidences sans précédent de la pandémie sur les détaillants de mode au Canada. Compte tenu de l’importance historique des vêtements pour les événements spéciaux au cours de cette période de trois mois, nous avons enregistré un recul significatif du chiffre d’affaires, étant donné que les collectivités à l’échelle du Canada ont dû limiter les interactions sociales. Cependant, les ventes de vêtements décontractés ont grimpé, à l’instar des ventes en ligne. Nous voulons souligner le soutien continu des propriétaires des espaces de nos magasins pendant cette période, et nous avons été ravis de rouvrir graduellement nos magasins à l’échelle du Canada au cours du trimestre, malgré l’incidence continue sur l’achalandage en magasin des mesures de distanciation sociale et autres mesures mises en place en lien avec la COVID-19 ».

« Depuis la création de la Société, il y a 60 ans, le secteur du commerce de détail a vécu de nombreux changements, et nous avons prouvé maintes fois notre capacité de nous adapter. Après avoir pris des mesures décisives au cours des derniers mois pour préserver sa situation financière et grâce à son plan stratégique de cinq ans visant à réduire sa présence et à tirer parti de sa plateforme de vente en ligne, Le Château est en bonne voie d’offrir à ses clients des vêtements mode attrayants tant en ligne qu’en magasin lorsque l’activité économique reprendra, et de servir le marché de la clientèle moderne de la génération du millénaire dans le monde de l’après-COVID. » – Équipe de direction de Le Château.

Résultats financiers et d’exploitation – Deuxième trimestre de 2020

Les résultats du deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020 ont subi l’incidence défavorable de la fermeture des magasins de vente au détail traditionnelle imposée par le gouvernement le 18 mars 2020. Les magasins de détail étaient toujours fermés au début du deuxième trimestre et ont rouvert graduellement à compter du 4 mai 2020 au Manitoba et aussi tard que le 26 juin 2020 à Toronto, en Ontario. Après leur réouverture, les magasins ont subi l’incidence défavorable des mesures de distanciation sociale et autres mesures en place, de sorte que l’achalandage dans les magasins a diminué, en particulier dans les centres commerciaux (se reporter aux rubriques « Incidence de la COVID‑19 » et « Situation actuelle et événements postérieurs à la date de clôture » pour plus de précisions).

Le chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020 s’est établi à 14,7 millions de dollars, en comparaison de 49,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 27 juillet 2019, une diminution de 70,5 %.

Le profit brut au deuxième trimestre de 2020 a reculé pour se fixer à 9,0 millions de dollars, en regard de 33,0 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse de 24,0 millions de dollars du profit brut s’explique par la diminution de 70,5 % du chiffre d’affaires global au deuxième trimestre de 2020, combinée à la diminution du profit brut en pourcentage du chiffre d’affaires, lequel est passé de 66,4 % au deuxième trimestre de 2019 à 61,7 %.

Le BAIIA ajusté (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après) pour le deuxième trimestre de 2020 s’est établi à 2,7 millions de dollars, comparativement à 11,4 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution de 8,7 millions de dollars du BAIIA ajusté au deuxième trimestre de 2020 est principalement imputable à la baisse de 24,0 millions de dollars du profit brut, contrebalancée en partie par la réduction de 15,3 millions de dollars des charges de vente, de distribution et d’administration. La diminution des charges de vente, de distribution et d’administration s’explique principalement par a) la réduction des charges d’exploitation des magasins attribuable essentiellement au fait que les magasins sont demeurés fermés pendant une partie du deuxième trimestre de 2020 et b) la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») de 3,7 millions de dollars.

Le résultat net pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020 s’est établi à 337 000 $, ou 0,02 $ par action, comparativement à une perte nette de 305 000 $, ou (0,01) $ par action, pour la période correspondante de l’exercice précédent.

En juillet et en août 2020, la Société a conclu une entente avec la majeure partie des propriétaires des espaces de ses magasins à l’égard de ses obligations locatives, y compris pour la période de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, l’incidence des ententes conclues en juillet 2020 a donné lieu à des modifications aux contrats de location de sorte qu’un avantage de 4,6 millions de dollars a été comptabilisé dans les états du résultat consolidés pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020, à titre de réduction des charges de vente et de distribution.

Résultats financiers et d’exploitation – Six premiers mois de 2020

Le chiffre d’affaires pour les six mois clos le 25 juillet 2020 s’est établi à 32,3 millions de dollars, en comparaison de 85,7 millions de dollars pour les six mois clos le 27 juillet 2019, une diminution de 62,3 %. Se reporter aux rubriques « Incidence de la COVID‑19 » et « Situation actuelle et événements postérieurs à la date de clôture » ci-après pour plus de précisions.

Le profit brut au premier semestre de 2020 a reculé pour se fixer à 19,5 millions de dollars, en regard de 55,3 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse de 35,8 millions de dollars du profit brut s’explique par la diminution de 62,3 % du chiffre d’affaires global au premier semestre de 2020, combinée à la diminution du profit brut en pourcentage du chiffre d’affaires, lequel est passé de 64,5 % au premier semestre de 2019 à 60,2 %.

Le BAIIA ajusté (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après) pour le premier semestre de 2020 s’est établi à (2,5) millions de dollars, comparativement à 12,1 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution de 14,6 millions de dollars du BAIIA ajusté au premier semestre de 2020 est principalement imputable à la baisse de 35,8 millions de dollars du profit brut, contrebalancée en partie par la réduction de 21,2 millions de dollars des charges de vente, de distribution et d’administration. La diminution des charges de vente, de distribution et d’administration s’explique principalement par a) la réduction des charges d’exploitation des magasins, attribuable essentiellement au fait que les magasins sont demeurés fermés pendant une partie du premier semestre de 2020 et b) la SSUC de 4,5 millions de dollars.

La perte nette pour les six mois clos le 25 juillet 2020 s’est établie à 13,0 millions de dollars, ou (0,43) $ par action, comparativement à une perte nette de 11,1 millions de dollars, ou (0,37) $ par action, pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Incidence de la COVID-19

L’éclosion de la maladie à coronavirus (COVID-19), déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, a des incidences négatives substantielles sur la Société. Les mesures adoptées par les gouvernements fédéral et provinciaux afin de freiner la progression de la pandémie ont obligé la Société à fermer tous ses établissements de vente au détail dans tout le pays le 18 mars 2020. Pendant la fermeture, les ventes de la Société provenaient uniquement de son canal de commerce en ligne. Depuis, la Société a rouvert la quasi-totalité de ses magasins entre le 4 mai 2020 et le 26 juin 2020, conformément aux directives gouvernementales provinciales et régionales. Il est impossible de prévoir la durée et les conséquences de la pandémie, lesquelles pourraient influencer les habitudes d’achat et la demande des consommateurs, y compris les achats en magasin et en ligne.

En réaction à la pandémie de COVID-19, la Société a pris les mesures suivantes pour préserver sa situation financière :

La mise à pied temporaire de la majorité des employés des magasins et du siège social pendant la période de fermeture, tout en maintenant les services essentiels, comme le commerce électronique, l’entreposage et la distribution

La mise en place d’horaires de travail réduits pour les membres du personnel restants en fonction des besoins de l’entreprise

Le recours à la SSUC

Les négociations avec les propriétaires pour conclure une entente relative aux obligations locatives

L’ajustement des niveaux de stocks en annulant, reportant ou réduisant les commandes

La prolongation des modalités de paiement auprès des fournisseurs de marchandises et autres que de marchandises

La réduction des dépenses discrétionnaires

L’annulation ou le report des dépenses d’investissement non essentielles pour le reste de l’année

Le soutien à la communauté médicale grâce à la fabrication de chemises d’hôpital

Avant la pandémie de COVID-19, en 2015, la Société a commencé la mise en œuvre de son plan stratégique visant à optimiser son réseau de magasins de vente au détail traditionnelle au Canada dans le contexte de l’importance grandissante du commerce électronique et des défis croissants que devaient relever les magasins de vente au détail traditionnelle. Au cours de cette période de cinq ans, le réseau de magasins de la Société, qui comprenait 243 magasins, a été optimisé et réduit de près de 50 %, et compte maintenant 123 magasins bien situés et parmi les plus rentables. Au cours de la même période, la Société a investi considérablement dans la mise à niveau et la maintenance d’un système d’achats mode en ligne et de livraison convivial soutenu par un réseau allégé de magasins de vente au détail pancanadien.

Situation actuelle et événements postérieurs à la date de clôture

Comme il est mentionné à la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités (« états financiers intermédiaires ») pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020, il existe des incertitudes significatives jetant un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et, ainsi, à réaliser ses actifs et à régler ses passifs dans le cadre normal de ses activités.

Comme il est décrit plus en détail à la note 3 des états financiers intermédiaires, la Société a une facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 70,0 millions de dollars ainsi qu’un emprunt à terme subordonné de 15,0 millions de dollars d’un autre prêteur, dont l’échéance, pour les deux, a été reportée au 31 décembre 2020 (le 9 juin 2020 précédemment), le 1er avril 2020. Comme les conventions de facilité de crédit renouvelable et d’emprunt à terme subordonné n’ont pas encore été renouvelées, le montant total prélevé sur ces facilités est présenté comme un passif courant au 25 juillet 2020. La Société a subi une perte de 13,0 millions de dollars pour la période de six mois close le 25 juillet 2020 et, à cette date, affichait une insuffisance du fonds de roulement de 45,7 millions de dollars, en raison essentiellement du classement des facilités susmentionnées à titre de passifs courants.

La capacité de la Société à poursuivre son exploitation pour les 12 prochains mois exige qu’elle exerce une part importante de jugement et dépend, notamment, de sa capacité à obtenir le financement nécessaire, que ce soit auprès de ses prêteurs existants ou au moyen d’autres sources de financement, de la disponibilité d’un crédit adéquat aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et de son emprunt à terme subordonné, de l’incidence de la pandémie de COVID-19 et des restrictions gouvernementales connexes sur ses activités et ses liquidités (y compris sa capacité de reprendre ses activités régulières), de sa capacité de négocier d’autres modifications avantageuses relativement aux loyers et autres obligations avec les principaux locateurs aux termes des contrats de location si les allégements de loyer négociés auparavant s’avèrent insuffisants, de la capacité de la Société à accroître son chiffre d’affaires et à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation positifs, ainsi que du soutien continu accordé par ses fournisseurs, ses locateurs et autres créanciers.

La note sur l’incertitude relative à la continuité de l’exploitation qui figure dans les états financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice clos le 25 janvier 2020, déposés le 6 juillet 2020, a entraîné une situation de défaut de la Société aux termes d’une clause restrictive de ses conventions de facilité de crédit renouvelable et d’emprunt à terme subordonné. Le cas de défaut susmentionné a entraîné un manquement aux termes des emprunts garantis de troisième rang de la Société. Par conséquent, les emprunts garantis sont présentés à titre de passifs courants. Le 7 août 2020, la Société a conclu avec ses prêteurs existants des ententes visant à modifier les conventions de facilité de crédit renouvelable et d’emprunt à terme subordonné pour augmenter le montant disponible en vertu de ces conventions. Par suite des ententes de modification, la Société a obtenu une dérogation de la part de ses prêteurs existants à l’égard du défaut susmentionné. En vertu des ententes de modification, la Société doit respecter certaines conditions et certains engagements, y compris l’exigence de refinancer sa facilité de crédit renouvelable et son emprunt à terme subordonné au plus tard le 31 octobre 2020, à défaut de quoi un plan d’urgence devra être mis en place. Rien ne garantit que la Société réussira à obtenir un refinancement selon des modalités acceptables, ou pas du tout. Rien ne garantit que les fonds disponibles aux termes des facilités de crédit existantes, dans leur version modifiée, ou de toute autre source de financement, seront suffisants pour financer les activités de la Société jusqu’à l’échéance des facilités de crédit, que la Société pourra de nouveau conclure des emprunts ou trouver d’autres sources de financement d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins ou qu’elle pourra le faire à des conditions acceptables, ou que les fournisseurs, les locateurs et autres créanciers continueront de la soutenir. Par conséquent, la direction de la Société évalue les options qui pourraient s’offrir à elle si ces éventualités se matérialisaient. La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve la capacité de la Société à retrouver la rentabilité. De ce fait, rien ne garantit qu’elle sera en mesure de générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation positifs.

Les états financiers intermédiaires pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020 ont été préparés sur une base de continuité de l’exploitation suivant laquelle on présume que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et sera en mesure de réaliser ses actifs, de s’acquitter de ses dettes et de faire face à ses obligations dans le cours normal de ses activités. Les présents états financiers intermédiaires au 25 juillet 2020 et pour le deuxième trimestre clos à cette date ne comprennent pas d’ajustements à la valeur comptable et au classement des actifs, des passifs et des charges comptabilisés, qui pourraient autrement être nécessaires si la base de continuité de l’exploitation se révélait inappropriée. Ces ajustements pourraient être importants.

Profil

Chef de file, Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 123 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

Mesures non conformes aux PCGR

En plus d’offrir des renseignements sur des mesures du résultat selon les IFRS, ce communiqué de presse présente le BAIIA ajusté comme mesure supplémentaire du résultat, lequel est défini comme le résultat avant intérêts, impôt sur le résultat, amortissement, modifications aux contrats de location et sortie du bilan et dépréciation d’actifs à long terme (« BAIIA ajusté »). Le BAIIA ajusté est présenté dans le but d’aider les lecteurs à établir la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation et d’acquitter ses charges financières. Il s’agit également d’un indicateur généralement utilisé aux fins d’évaluation pour des sociétés ouvertes de notre secteur.

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat avant impôt sur le résultat figurant dans les états du résultat intermédiaires pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 25 juillet 2020 et le 27 juillet 2019 :

(non audité) Pour les trois mois clos les Pour les six mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 25 juillet 2020 27 juillet 2019 25 juillet 2020 27 juillet 2019 Résultat avant impôt sur le résultat 337 $ (305 ) $ (13 021 ) $ (11 142 ) $ Amortissement 4 117 8 020 8 516 16 097 Sortie du bilan d’actifs à long terme 14 - 781 41 Modifications aux contrats de location (4 568 ) - (4 705 ) - Frais financiers 2 838 3 662 5 950 7 129 BAIIA ajusté 2 738 $ 11 377 $ (2 479 ) $ 12 125 $

La Société présente d’habitude les ventes des magasins comparables, qui sont définies comme le chiffre d’affaires généré par des magasins qui sont ouverts depuis au moins un an sur une base de semaines comparables. Comme il a été mentionné précédemment, la Société a temporairement fermé la totalité de ses magasins de détail le 18 mars 2020, tout en continuant de servir ses clients en ligne. En raison des incidences significatives de la pandémie de COVID-19, les ventes de magasins comparables n’ont pas été présentées pour le deuxième trimestre de 2020, car la Société est d’avis qu’elles ne sont pas représentatives des tendances de ses activités et ne fourniraient pas une information utile.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l’environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d’autres documents publics de la Société. Donc, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l’exige.

La capacité de la Société à poursuivre son exploitation pour les 12 prochains mois exige qu’elle exerce une part importante de jugement et dépend, notamment, de sa capacité à obtenir le financement nécessaire, que ce soit auprès de ses prêteurs existants ou au moyen d’autres sources de financement, de la disponibilité d’un crédit adéquat aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et de son emprunt à terme subordonné, de l’incidence de la pandémie de COVID-19 et des restrictions gouvernementales connexes sur ses activités et ses liquidités (y compris sa capacité de reprendre ses activités normales), de sa capacité de négocier d’autres modifications avantageuses relativement aux loyers et autres obligations avec les principaux locateurs aux termes des contrats de location si les allégements de loyer négociés auparavant s’avèrent insuffisants, de la capacité de la Société à accroître son chiffre d’affaires et à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation positifs, ainsi que du soutien continu accordé par ses fournisseurs, ses locateurs et autres créanciers. Rien ne garantit que les fonds disponibles aux termes des facilités de crédit existantes, dans leur version modifiée, ou de toute autre source de financement, seront suffisants pour financer les activités de la Société jusqu’à l’échéance des facilités de crédit, que la Société pourra de nouveau conclure des emprunts ou trouver d’autres sources de financement d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins ou qu’elle pourra le faire à des conditions acceptables, ou que les fournisseurs, les locateurs et autres créanciers continueront de la soutenir. Par conséquent, la direction de la Société évalue les options qui pourraient s’offrir à elle si ces éventualités se matérialisaient (voir la note 2 des états financiers intermédiaires de la Société).

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles comprennent notamment : la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; les crises de santé publique et le ralentissement économique; les risques d’illiquidité; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; la capacité de la Société d’obtenir un refinancement selon des modalités acceptables et, le cas échéant, de mettre en place un plan d’urgence; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la Société exerce ses activités; la variation des dépenses de consommation; le caractère saisonnier; les changements dans les relations qu’entretient la Société avec ses fournisseurs; la gestion des stocks; les variations extrêmes des conditions météorologiques; le renouvellement des contrats de location et les obligations locatives; la sécurité des technologies de l’information et la perte des données sur les clients; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d’intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société. La liste des facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats. Les risques et incertitudes auxquels la Société doit faire face, autres que ceux décrits à la note 2 des états financiers intermédiaires, sont essentiellement les mêmes que ceux mentionnés dans le rapport de gestion contenu dans le rapport annuel pour l’exercice clos le 25 janvier 2020.

Les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020 sont disponibles en ligne sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) Au

25 juillet 20201 Au

27 juillet 2019 Au

25 janvier 2020 ACTIF Actif courant Trésorerie 1 108 $ - $ - $ Créances clients 3 244 2 326 870 Impôt remboursable 294 318 426 Stocks 81 981 85 024 76 093 Charges payées d’avance 2 099 2 325 1 678 Total de l’actif courant 88 726 89 993 79 067 Dépôts 485 485 485 Immobilisations corporelles 5 726 18 220 7 883 Immobilisations incorporelles 487 1 434 621 Actifs au titre du droit d’utilisation 23 404 74 683 45 810 118 828 $ 184 815 $ 133 866 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS Passif courant Dette bancaire - $ 41 $ 1 064 $ Tranche courante de la facilité de crédit 50 860 46 024 43 525 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 41 391 20 355 27 200 Produits différés 1 238 1 750 1 646 Tranche courante des obligations locatives 10 097 32 507 19 609 Tranche courante de la dette à long terme 30 876 15 000 30 369 Total du passif courant 134 462 115 677 123 413 Dette à long terme - 16 058 - Obligations locatives 66 641 65 422 79 707 Total du passif 201 103 197 157 203 120 Capitaux propres négatifs Capital social 73 573 73 573 73 573 Surplus d’apport 15 354 14 193 15 354 Déficit (171 202 ) (100 108 ) (158 181 ) Total des capitaux propres négatifs (82 275 ) (12 342 ) (69 254 ) 118 828 $ 184 815 $ 133 866 $

1) Voir la note 2, Incertitude relative à la continuité de l’exploitation, des états financiers intermédiaires pour le deuxième trimestre clos le 25 juillet 2020.

ÉTATS DU RÉSULTAT ET DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les six mois clos les (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) 25 juillet 2020 27 juillet 2019 25 juillet 2020 27 juillet 2019 Chiffre d’affaires 14 652 $ 49 661 $ 32 311 $ 85 731 $ Coût des ventes et charges Coût des ventes 5 610 16 689 12 852 30 433 Charges de vente et de distribution 5 124 25 391 23 184 50 299 Charges d’administration 743 4 224 3 346 9 012 11 477 46 304 39 382 89 744 Résultat des activités d’exploitation 3 175 3 357 (7 071 ) (4 013 ) Frais financiers 2 838 3 662 5 950 7 129 Résultat avant impôt sur le résultat 337 (305 ) (13 021 ) (11 142 ) Recouvrement d’impôt sur le résultat - - - - Résultat net et résultat global 337 $ (305 ) $ (13 021 ) $ (11 142 ) $ Résultat net par action De base 0,02 $ (0,01 ) $ (0,43 ) $ (0,37 ) $ Dilué 0,02 (0,01 ) (0,43 ) (0,37 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 29 964 29 964 29 964 29 964





ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les six mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 25 juillet 2020 27 juillet 2019 25 juillet 2020 27 juillet 2019 CAPITAL SOCIAL 73 573 $ 73 573 $ 73 573 $ 73 573 $ SURPLUS D’APPORT Solde au début de la période 15 354 $ 14 193 $ 15 354 $ 14 132 $ Réévaluation de la juste valeur de la dette à long terme - - - 61 Solde à la fin de la période 15 354 $ 14 193 $ 15 354 $ 14 193 $ DÉFICIT Solde au début de la période (171 539 ) $ (99 803 ) $ (158 181 ) $ (82 543 ) $ Ajustements de transition à l’application de nouvelles normes

comptables - - - (6 423 ) Solde ajusté au début de la période (171 539 ) (99 803 ) (158 181 ) (88 966 ) Résultat net 337 (305 ) (13 021 ) (11 142 ) Solde à la fin de la période (171 202 ) $ (100 108 ) $ (171 202 ) $ (100 108 ) $ Total des capitaux propres négatifs (82 275 ) $ (12 342 ) $ (82 275 ) $ (12 342 ) $