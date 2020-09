BARRIE, Ontario, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs” o la “Empresa”), líder mundial en productos especializados de extracción, destilación y derivados de cannabis con calidad farmacéutica y orientados a la investigación, anunció hoy que su subsidiaria de propiedad integral, MediPharm Labs Inc. suministrará aceite de cannabis premium y formulado con certificación GMP a XLR8 BRAZIL (“XLR8”), un distribuidor de valor agregado que atiende el mercado en Brasil, el mayor mercado de cannabis medicinal en América Latina.



Bajo el acuerdo de dos años que comienza desde el momento de la autorización del producto, MediPharm Labs Inc. ofrecerá una variedad de formatos de concentrado de cannabis para productos formulados listos para pacientes que serán distribuidos por XLR8 a las farmacias líderes y otros canales autorizados en Brasil. Los SKUs (unidades de mantenimiento de existencias) iniciales del producto incluyen un producto rico en CBD 20:1 y una formulación balanceada THC y CBD 10:10. XLR8 obtendrá la Autorización Sanitaria del Producto de ANVISA y realizará el proceso de Registro de Producto final.

Debido a su extensa población, su ecosistema legislativo con visión futura y su fortaleza económica, Brasil es uno de los mercados de cannabis medicinal más prometedores del mundo y el próximo puerto de escala natural para nuestra estrategia internacional de expansión y crecimiento", dijo Pat McCutcheon, director ejecutivo de MediPharm Labs. “Dado el potencial de Brasil como uno de nuestros principales mercados objetivo, decidimos asociarnos con XLR8 debido a su enfoque en la calidad y el cumplimiento, sus extensas asociaciones con profesionales de la salud locales, y su enfoque dedicado hacia el avance de la validación científica y la educación sobre el cannabis medicinal. Son el complemento y el punto de venta perfectos para nuestra producción de calidad farmacéutica".

Este es el segundo acuerdo de distribución de MediPharm Labs en América Latina y prueba del creciente impulso internacional con su estrategia de objetivizar jurisdicciones emergentes que ofrecen una excelente oportunidad para la expansión de ingresos sostenible.

"Como uno de los primeros participantes en la industria brasileña del cannabis medicinal que se remonta a su participación en la importación pionera de aceite de cannabis medicinal para uso de pacientes de Canadá a Brasil en 2017, XLR8 se complace en haber firmado este acuerdo de suministro con uno de los únicos fabricantes de derivados del cannabis medicinal certificados PIC/S GMP", dice Mike Dacks de Type 2 Ventures, que ejerce como asesor estratégico de XLR8. "Esperamos posicionar estos productos en el mercado y trabajar con ANVISA, así como con nuestro ecosistema de socios locales, para llevar la validación clínica necesaria para los Registros de Producto finales bajo el nuevo marco legislativo brasileño".

“En nuestra opinión, Brasil está destinado a ser una potencia mundial en cannabis medicinal”, dijo Thiago Callado, fundador y director ejecutivo de XLR8. "Para hacer realidad este emocionante futuro, los brasileños necesitan tener acceso confiable a formulaciones desarrolladas utilizando metodologías comprobadas que se adhieren a las más rigurosas normas de atención internacionales. Al alinearnos con MediPharm Labs, una empresa con certificación GMP, el verdadero sello de oro en la producción de grado farmacéutico, XLR8 ahora puede comenzar a cumplir con nuestra misión de liderazgo en el mercado".

Acerca del mercado brasileño

Con el análisis de una gama de conjuntos de datos de precios, consumo y pacientes, el LATAM Cannabis Report™ de Prohibition Partners(1) pronostica que el mercado LATAM sobrepase los US$ 12 mil millones para 2028, ofreciendo "un serio potencial de crecimiento para las empresas globales de cannabis". Hoy en día, Brasil es el mayor mercado objetivo de la región con una población de casi 210 millones de habitantes, y según Prohibition Partners, Brasil podría tener una de las cifras más altas de pacientes en potencial en el mundo.

En diciembre de 2019, Brasil estableció un nuevo ambiente legalizado para la venta y el consumo de cannabis para uso medicinal. Como parte del anuncio de la Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud de Brasil (“ANVISA”), una nueva clase de productos de cannabis medicinal puede ser prescrita por médicos y vendida a través de farmacias, lo que permite el acceso seguro y legal del paciente.

El cuadro regulatorio, válido por un período inicial de tres años, rige la fabricación e importación de productos de cannabis medicinal, así como los requisitos de comercialización, prescripción, dispensación, monitoreo y supervisión. Las reglas de ANVISA se aplican a medicamentos cuya indicación terapéutica está restringida a pacientes con enfermedades debilitantes graves y/o potencialmente mortales y sin terapia alternativa.

Desde 2015, ANVISA permite la importación de medicamentos a base de cannabidiol y otros cannabinoides para "uso compasivo".

Las instalaciones de MediPharm Labs recientemente fueron certificadas por la Administración Australiana de Bienes Terapéuticos (“TGA”) por cumplir con el estándar de producción GMP. El TGA es uno de los 53 miembros del Esquema de Cooperación para la Inspección Farmacéutica (PIC/S). Muchos miembros del CFP/S celebran acuerdos de reconocimiento mutuo en virtud de los cuales la autoridad reguladora de cada país participante reconoce específicamente ciertos procesos y procedimientos del otro país para acelerar el flujo internacional de mercancías. Para los extractos de cannabis, Brasil requiere la certificación PIC/S GMP para los productos fabricados en el extranjero y reconoce la certificación TGA GMP de MediPharm Labs. XLR8 se propone obtener su Autorización Sanitaria ANVISA y aprobaciones requeridas para importación.

1)LATAM Cannabis Report™ by Prohibition Partners https://prohibitionpartners.com/wp-content/uploads/2019/07/The-LATAM-Cannabis-Report%E2%84%A2.pdf

Acerca de XLR8 Brasil

XLR8, con sede en Río de Janeiro, es un socio de penetración al mercado de servicio completo para productos de cannabis medicinal GMP en Brasil y uno de los operadores pioneros originales de cannabis medicinal en la industria brasileña. Con un enfoque en productos diferenciados y eficaces, XLR8 forma parte de un pequeño grupo de empresas líderes posicionadas para aprovechar la estructura del cannabis medicinal en evolución en Brasil y su enfoque en medicamentos registrados clínicamente validados.

XLR8 Brasil ha importado anteriormente productos de cannabis medicinal para uso compasivo y ha presentado toda la documentación necesaria para la importación, almacenamiento, distribución y venta comerciales de productos de cannabis medicinal. Además, XLR8 está asociada con recursos estratégicos que permiten la importación inmediata de productos de cannabis medicinal compatibles.

Acerca de MediPharm Labs

MediPharm Labs, fundada en 2015, se especializa en la producción de aceite de cannabis purificado y de calidad farmacéutica y concentrados de productos derivados avanzados utilizando una instalación certificada de Buenas Prácticas de Manufactura con salas limpias construidas bajo el estándar ISO. MediPharm Labs invirtió en un equipo especializado y orientado a la investigación, tecnología de vanguardia, metodologías de purificación downstream e instalaciones especialmente diseñadas con cinco líneas de extracción primaria para la entrega de productos de cannabis puros, confiables y dosificados con precisión para sus clientes. A través de sus plataformas mayoristas y de marca blanca, MediPharm Labs formula, desarrolla (incluso a través de pruebas sensoriales), procesa, empaqueta y distribuye extractos de cannabis y productos avanzados basados en cannabinoides a los mercados nacionales e internacionales. Como líder mundial, MediPharm Labs concluyó exportaciones comerciales a Australia y comercializó totalmente su instalación de extracción australiana. MediPharm Labs Australia fue establecida en 2017.

Para más información, comuníquese con:

Para MediPharm:

Laura Lepore, Vicepresidenta de Relaciones con los Inversores y Comunicaciones

Teléfono: 416-913-7425 ext. 1525

Email: investors@medipharmlabs.com

Sitio web: www.medipharmlabs.com

Para XLR8:

Thiago Callado, Director Ejecutivo

Teléfono: 55 21 2613-1469

Email: tcallado@xlr8brazil.com

Sitio web: www.xlr8brazil.com

NOTA CAUTELARIA CON RESPECTO A INFORMACIÓN PROSPECTIVA:

Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (colectivamente, “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento (en general, pero no siempre, utilizando frases como “espera” o “no espera”, “se espera”, “anticipa” o “no anticipa”, “planes”, “presupuesto”, “programado”, “pronósticos”, “estimaciones”, “cree" o “pretende” o variaciones de dichas palabras y frases o declarando que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden” o “podrían”, “harían", "podrían” o “se lograrán") no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. En este comunicado de prensa, las declaraciones prospectivas se relacionan, entre otras cosas, con el rendimiento exitoso del acuerdo y el envío de productos en virtud del mismo según lo planeado; distribución por parte de XLR8 de productos para las principales farmacias y otros canales autorizados en Brasil; obtención por parte de XLR8 de registros de producto a ANVISA; las previsiones con respecto al crecimiento y tamaño del mercado brasilero; y proporcionar más apoyo y comercialización para XLR8 en el futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales y los eventos futuros difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen, pero no se limitan a: incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales; la incapacidad de MediPharm Labs para obtener financiamiento adecuado; el retraso o la falta de aprobación regulatoria; y otros factores discutidos en las presentaciones de MediPharm Labs, disponibles en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com. No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones comprueben ser correctas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir de manera material de los anticipados en tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa. Excepto cuando lo exija la ley, MediPharm Labs no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien.

Toda la información contenida en este comunicado de prensa con respecto a XLR8 fue suministrada por XLR8 para inclusión en este documento.