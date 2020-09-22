加利福尼亚州森尼韦尔, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球扩展现实（XR）全息波导显示技术创新企业DigiLens Inc.今天宣布推出其CrystalClear™增强现实（AR）平视显示器（HUD），此款显示器拥有最高达15° x 5°的最大视场（FOV）HUD以及仅有约5升体积的封装。与当今市场上任何其他同类最佳HUD相比，这款设备的尺寸不到其三分之一。这款超紧凑AR HUD几乎可以插入任何仪表板中并使HUD图像显示无限远，从而获得“一览无余”的扩展现实驾驶体验。它可与任何标准车辆兼容，并可通过叠加在驾驶员平视真实世界中的相关信息来增强总体安全性。



如今，大多数汽车都配有薄片前屏，仪表板下无法容纳体积较大的HUD。常规镜面式HUD和DMD式AR HUD通过真实世界辅助导航来支持安全性，但比DigiLens的波导HUD大得多。CrystalClear AR HUD采用DigiLens专有的光敏聚合材料，能通过光引擎实现更薄的多层波导，从而以最大效率从下方导引光线，以实现全HUD显示解决方案。



DigiLens首席执行官Chris Pickett说，“HUD的体积、视场和图像位置一直是汽车采用AR辅助驾驶的最大障碍。我们在嵌入仪表板的扁平波导中使用集成衍射光学器件技术，以便压缩HUD的体积并适配几乎任何汽车仪表板。我们拥有市场上到目前为止视场最宽的HUD，并且HUD图像可以显示无限远，从而提供了有意义的以及相关景象可视化的数据，这些数据可以叠加到驾驶员面前的世界中，因此驾驶员再也无需把视线从道路上转移开。我们的波导技术是唯一可以带来这一结果的解决方案。DigiLens非常高兴能与汽车HUD市场领导者Continental AG合作开发CrystalClear™AR HUD，并将该技术推向市场。”



CrystalClear AR HUD的行业领先规格包括：

系统视场（FOV）：水平方向最大15° x 垂直方向最大5°。





光度：12000尼特。





虚拟图像距离：真实世界叠加远场，最远达无限远。





体积：约5升。



DigiLens波导结合了汽车挡风玻璃的校正时效，使HUD可以与常规挡风玻璃结合使用，而无需特殊的薄膜或涂层。来自小型投影仪、具有小直径光瞳的准直光束通过高效衍射输入耦合光栅射入波导，耦合到波导中的光使用全内反射（TIR）在波导内部传播。DigiLens波导的衍射结构可有效地在二维上扩展紧凑型投影仪光瞳，从而在驾驶员注视位置形成一个宽大舒适的视觉范围。挡风玻璃时效校正通过光学原理写入全息衍射光栅，从而能避免使用复杂而笨重的光学校正组件。



该系统提供无限远聚焦的高清图像，以使AR HUD呈现的数字图像作为叠加光层聚焦在驾驶员前方一定距离的真实物体上。这避免了驾驶员重新调整焦距以读取信息的需要，这些信息通常在仪表板上驾驶员近场范围内呈现。通过确保驾驶员的注意力完全集中在现实世界中，CrystalClear的无穷远聚焦可以最大程度地提高安全性。



借助DigiLens直观的驾驶员支持功能，将增强功能嵌入到现实世界中可使驾驶员立即知道需要引起注意的位置和原因。人的眼睛（而不是大脑）是最大的干扰，因此道路上的虚拟逐向导航标志可使驾驶更加安全和轻松。汽车创新通常需要十多年的时间。DigiLens技术推动了这一发展，极大缩短了从现在到未来自动驾驶汽车技术的距离。



汽车和行业合作伙伴现在可以将DigiLens的CrystalClear AR HUD集成到他们的不同车型中。请联系DigiLens以了解更多信息：Sales@DigiLens.com



关于DigiLens



DigiLens是增强现实（XR）显示器全息波导的领先企业。公司已开发了获得专利的光学平台和光敏聚合技术，使用独特的低成本接触式复制工艺来实现一流的解决方案。DigiLens的技术让OEM合作伙伴能够为全球汽车、企业、消费品、航空电子和军工行业设计和制造支持XR的设备。DigiLens的总部位于加利福尼亚州森尼韦尔，投资方包括行业领导者UDC Ventures、Samsung Ventures、Niantic Labs、Sony Innovation Fund、三菱化学控股公司、Continental AG等。有关公司的更多信息，请访问：www.DigiLens.com。



媒体联系人

Beth Handoll

Media@DigiLens.com



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