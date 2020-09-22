加州森尼韋爾, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DigiLens Inc. 是為延展實境 (XR) 提供全像波導顯示技術的創新者，今天宣佈推出其 CrystalClear™ 擴增實境 (AR) 抬頭顯示器 (HUD)，該產品提供高達 15° x 5° 的視野 (FOV)，擁有接近 5 公升的輸出體積。與今天市場上任何其他一流的 HUD 相比，尺寸改善超過三倍。這款超小型 AR HUD 幾乎可插入任何儀錶板，並允許在無限遠的距離上顯示 HUD 圖像，使「一目了然」的延展實境駕駛體驗可在所有標準汽車上實現，並在駕駛者視線範圍內提供與現實世界重疊的相關資訊，從而提高整體安全性。



如今大部分汽車的儀錶板都較纖細，導致無法在儀錶板下方放置大體積的 HUD。以鏡面為本的傳統 HUD 及以 DMD 為本的 AR HUD 透過現實世界視圖輔助導航提高安全性，但尺寸遠比 DigiLens 以波導為本的 HUD 大。CrystalClear AR HUD 使用 DigiLens 專有的光敏聚合物材料，可透過光引擎實現更薄的多層波導，從而以最大效率將來自下方的光導向完整的 HUD 顯示解決方案。



DigiLens 行政總裁 Chris Pickett 說：「HUD 的輸出體積、視野及圖像位置一直是汽車 AR 輔助駕駛的最大障礙。我們的技術在儀錶板內置的扁平波導中使用集成的衍射光學器件，以便壓縮 HUD 輸出體積，並幾乎可放置在所有汽車儀錶板下。這是目前為止市場上可提供最高 FOV 的 HUD，而 HUD 圖像可以無限遠顯示，從而提供可連接至駕駛者眼前的有意義及情境視覺數據，讓駕駛者無需轉移視線。我們的波導技術是唯一可以產生此類結果的解決方案。DigiLens 感謝能與汽車 HUD 市場領導者 Continental AG 合作CrystalClear™ AR HUD，將這項技術推出市場。」



CrystalClear AR HUD 行業領先規格包括：



系統視野 (FOV)：高達 15°（水平）x 5°（垂直）。





亮度：12,000 尼特。





虛擬圖像距離：遠場，能無限遠投映在真實世界上。





輸出體積：約 5 公升。

DigiLens 波導可以根據汽車擋風玻璃校正，允許 HUD 用於常規設計的擋風玻璃上，而無需特殊的薄膜或塗層。來自小型投影機，具有小直徑光瞳的平行光透過高效衍射輸入耦合光柵注入波導，耦合到波導中的光使用全內反射 (TIR) 在波導內部傳播。DigiLens 波導的繞射結構可有效擴展二維的小型投影機，從而在駕駛者觀看位置形成一個大型舒適的眼動範圍。 校正擋風玻璃的方法被光學寫入全像衍射光柵，從而避免了複雜而笨重的矯正光學組件。



該系統提供聚焦在無限遠處的高清圖像，以允許 AR HUD 呈現的數碼圖像作為疊加的疊加層聚焦在駕駛者前方一定距離處的真實物體上。這可讓駕駛者無需重新調整焦點來讀取資訊，這些資訊通常在儀錶板上駕駛者近場中呈現。CrystalClear 的無限遠焦點確保駕駛者完全專注於現實世界，從而最大限度提高安全性。



憑藉 DigiLens 直觀駕駛者的支援，在現實世界中內建擴增功能可讓駕駛者立即了解需要關注的位置及原因。眼睛而非大腦是最大的干擾，因此道路上的虛擬逐行導航標誌令駕駛更安全輕鬆。汽車創新通常需要超過十年才能實現。DigiLens 技術推動了創新，大幅縮短今天與明天自動駕駛汽車之間的差距。



汽車及工業合作夥伴如今可以將 DigiLens 的 CrystalClear AR HUD 整合到其不同型號的汽車中。如欲了解更多資訊，請透過 Sales@DigiLens.com 聯絡 DigiLens



關於 DigiLens



DigiLens 是為延展實境 (XR) 顯示提供全像波導技術的創新者。公司開發了獲得專利的光學平台及光敏聚合物技術，該技術使用獨特的低成本接觸式複印製造工藝提供了一流的解決方案。DigiLens 使 OEM 合作夥伴能夠為全球汽車、企業、消費者、航空電子及軍事行業設計及構建 XR 驅動的裝置。DigiLens 的總部位於加州森尼韋爾，投資者包括行業領導者 UDC Ventures、Samsung Ventures、Niantic Labs、Sony Innovation Fund、Mitsubishi Chemical Holdings Corporation、Continental AG 等。如欲了解更多有關公司的資訊，請瀏覽 www.DigiLens.com。



傳媒聯絡：

Beth Handoll

Media@DigiLens.com

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